Ртвели – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Ртвели» в Тбилиси, цены от €50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ртвели - праздник сбора винограда
На автобусе
10 часов
134 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Присоединяйтесь к древнему празднику Ртвели в Грузии! Сбор винограда, дегустация и знакомство с культурой ждут вас в Алазанской долине
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€50 за человека
Гамарджоба, Кахетия, винный край
На машине
11 часов
280 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Тбилиси и Кахети: монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи, винные заводы и усадьба Чавчавадзе. Удобный трансфер и увлекательные рассказы гида
21 сен в 08:30
22 сен в 08:30
€186 за всё до 3 чел.
Праздник Ртвели: винная эстетика - из Тбилиси
На автобусе
12 часов
Групповая
Погрузиться в атмосферу древнейшей грузинской традиции и поучаствовать в создании вина
Начало: В 10 минутах ходьбы от парка Вере
20 сен в 10:00
€110 за человека

