Групповая
до 19 чел.
Ртвели - праздник сбора винограда
Присоединяйтесь к древнему празднику Ртвели в Грузии! Сбор винограда, дегустация и знакомство с культурой ждут вас в Алазанской долине
Начало: В районе метро Авлабар
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Путешествие по Тбилиси и Кахети: монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи, винные заводы и усадьба Чавчавадзе. Удобный трансфер и увлекательные рассказы гида
21 сен в 08:30
22 сен в 08:30
€186 за всё до 3 чел.
Групповая
Праздник Ртвели: винная эстетика - из Тбилиси
Погрузиться в атмосферу древнейшей грузинской традиции и поучаствовать в создании вина
Начало: В 10 минутах ходьбы от парка Вере
20 сен в 10:00
€110 за человека
