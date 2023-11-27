Побродить по «городу мёртвых», увидеть древнюю столицу Грузии и насладиться алазанским вином
Звучит привлекательно? Предлагаем сделать путешествие ещё интереснее — совместить его с туром сразу по 3 по ущельям Северной Осетии: увидим Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.
Поднимемся к Сказскому леднику, полюбуемся Кадаргаванским каньоном и посетим самую высокогорную православную обитель в стране.
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Организационные детали
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья обязательно наличие паспорта РФ, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и отвезём в гостиницу. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во Владикавказе и перевезти в Тбилиси в 13:00.
Мцхета, монастырь Джвари и экскурсия по Тбилиси
В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.
Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.
Пообедаем (за доплату) и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и побродим по атмосферным улочкам Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.
По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.
За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.
Кахетия, Сигнахи и винная дегустация в Цинадали
В 08:30 поедем в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим Бодбийский женский монастырь, построенный в честь святой Нины. Прокатимся по Алазанской долине, засаженной живописными виноградниками, и окажемся в городе любви — Сигнахи. Местный ЗАГС работает круглосуточно! Может и нам повезёт встретить на атмосферных улочках шумную грузинскую свадьбу.
Пообедаем (за доплату), после чего вас ждёт экскурсия на винный завод в Цинадали и дегустация.
Следующая остановка — Телави. После чего вернёмся в Тбилиси в 19:00.
За день проедем 320 км, длительность программы — 10 часов.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге, Арка Дружбы и Казбеги
В 08:00 по Военно-Грузинской дороге отправимся во Владикавказ. По пути остановимся у средневековой крепости Ананури и проедем горнолыжный курорт Гудаури, посетим село Казбеги. Вы увидите Жинвальское водохранилище и сделаете эффектные кадры у Арки Дружбы народов, преодолеете Крестовый перевал и рассмотрите Троицкую церковь в Гергети.
После обеда (за доплату) заедем в Дарьяльское ущелье и прибудем во Владикавказ в 18:00.
За день проедем 220 км, продолжительность программы 9-10 часов.
Экскурсия по Владикавказу
Днём у вас будет свободное время, а в 16:00 начнём пешеходную экскурсию по главным достопримечательностям Владикавказа. За доплату вас ждёт Аланский вечер с шоу-программой в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией с 19:30 до 21:30.
Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавс
За один день посетим сразу три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс. Побываем в «городе мёртвых» — Даргавском могильнике 4 века. На живописных холмах здесь расположены склепы, напоминающие маленькие домики, разбросанные по склону.
Рассмотрим башню Курта и Тага, заедем в селение Цмити — одно из древнейших в Осетии, а затем посетим Аланский Свято-Успенский монастырь — самую высокогорную православную обитель в стране. После обеда в формате пикника (включён в стоимость) поедем в Куратинское ущелье, полюбуемся Кадаргаванским каньоном — узкой тесниной, образованной мощным поток горной реки.
Побываем у скальной крепости Дзивгис 13 века и поедем во Владикавказ.
За день проедем 120 км, продолжительность программы — 8 часов.
Программа на выбор
Программа дня зависит от вашего желания.
Вариант 1. В 09:00 поедем в Джейрахское ущелье, посетим заповедник «Эрзи» и преодолеем Цей-Лоамский перевал. Остановимся в средневековом башенном комплексе Эгикал, некогда бывшем культурным и политическим центром Таргимской котловины.
Рассмотрим башни комплекса Таргим и поедем в Вовнушки — комплекс оборонно-сторожевых башен 17 века. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды 8 века, на месте которого когда-то находилось языческое святилище. Затем пообедаем в формате пикника (включено в стоимость).
Обратите внимания: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Вариант 2. В 08:30 поедем к наскальному монументу Устарджи, будто выпрыгивающему на путников со скалы. Фигура богатыря на коне является одним из самых больших монументов в мире! Прокатимся по Цейскому ущелью и по канатной дороге поднимемся к Сказскому леднику.
После пикника-ланча поедем в аул Нар, а затем сделаем эффектные кадры со смотровой площадки водохранилища Зарамагской ГЭС. Увидим обелиск братьям Газдановым и вернёмся во Владикавказ к 17:00.
Отъезд
Днём у вас будет время купить сувениры, сыр и чурчхелу, наесться осетинских пирогов или ещё раз погулять по городу. Затем — трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00. Можем встретить вас в аэропорту Кутаиси или во ВладикавказеЗавершение: Владикавказ, день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.