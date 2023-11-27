В 09:00 отправимся в монастырь Джвари и узнаем историю святыни, в которой происходит действие в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Отсюда открывается невероятный вид на слияние Арагви и Куры.

Прогуляемся по мощёным улочкам Мцхеты, некогда столицы Грузии, посетим монастырский комплекс Самтавро и полюбуемся кафедральным собором Светицховели 4 века.

Пообедаем (за доплату) и отправимся на экскурсию по Тбилиси. Сегодня побываем на плато Метехи и пройдёмся по парку Рике на берегу Куры, увидим мост Мира и побродим по атмосферным улочкам Старого города. Рассмотрим крепость Нарикала, погуляем по району Абанотубани, где находятся легендарные серные бани, и заглянем на пешеходную улочку Шардена.

По желанию и за доплату в 18:30 — ужин в национальном грузинском ресторане с дегустацией местной кухни и фольклорным шоу.

За день проедем 95 км, длительность программы — 8-9 часов.