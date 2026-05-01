У подножия Казбека, на склонах Алазани: тур по Грузии с винной дегустацией

Тбилиси, Боржоми, Мцхета, а также Вардзия, Рабат, Кахетия и Военно-Грузинская дорога
Мы погрузимся в душу Грузии, раскрывая историю и культуру знаковых регионов, и оставим время на виды, разговоры и вино.

В Тбилиси рассмотрим пузатые серные бани и ажурные балконы, в Мцхете и
Кутаиси посетим храмы, впитавшие тысячи молитв, — Джвари, Светицховели, Баграти.

Побродим по залам Вардзии, вросшим в скальную твердь, и закоулкам Рабата, нашёптывающим о рыцарях, султанах и монахах.

В Кахетии попробуем автохтонные вкусы Алазанской долины — бархатистое красное и освежающее белое, а в Боржоми — знаменитую воду, дарующую долголетие.

Прочувствуем мощь и красоту кавказской природы: рассмотрим каменные кружева пещеры Прометея и гладь озера Паравани, проедем по Военно-Грузинской дороге к могучему Казбеку. Будем беседовать о прошлом и христианстве, великих царях и Святой Нино, купцах и караванах.

Раскроем, что происходило, как это повлияло на характер местных и как небольшая страна смогла сохранить язык и традиции спустя тысячелетия.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Программа тура по дням

1 день

Гамарджоба, Грузия

Встретим вас и доставим в отель.

2 день

Тбилиси

Исследуем город на горячих источниках, который появился благодаря Вахтангу Горгасали. Поднимемся к крепости Нарикала, прогуляемся среди серных бань Абанотубани, выйдем к футуристичному мосту Мира — символу современного Тбилиси.

Попетляем по узким улочкам Старого города, где балконы нависают друг над другом и соседствуют храмы разных конфессий. Поговорим о купцах, караванах, завоевателях и архитектурных изменениях Тбилиси, где органично сочетаются средневековые постройки и смелые формы.

После экскурсии останется время, чтобы заглянуть в музеи, подняться на видовые площадки или попариться в банях, с которых некогда началась история Тифлиса.

3 день

Озеро Паравани, скальный город Вардзия

Едем в другую Грузию — строгую, высокогорную, почти аскетичную. Поднимемся более чем на 2000 метров к самому большому в стране озеру. По преданию, именно через эти земли пришла Святая Нино с крестом из виноградной лозы — с этого началась новая глава истории.

На берегу посетим обитель, где живут всего несколько монахинь. Между молитвами они возрождают древние ремёсла: варят сыр, создают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики. Увидим, как традиции продолжают жить.

Затем отправимся к пещерному городу Вардзия. Огромный монастырь в скале высекли по приказу Георгия III, а укрепили и расширили благодаря его дочери, царице Тамаре. Землетрясение обрушило фасад, и теперь миру открыты кельи, трапезные, кладовые, тайные ходы. Пройдём по узким галереям и просторным залам, почувствуем масштаб крепости на южных рубежах.

Ночуем в Ахалцихе.

4 день

Крепость Рабат, Боржоми

Продолжаем путешествие в прошлое. В крепости Рабат сохранился дух ушедшей эпохи: стены и башни, мечети и медресе рассказывают о времени, когда этой землёй владели османы.

Затем отправимся на курорт Боржоми, который с 19 века привлекает гостей целебными водами. Погуляем по зелёному парку, у источника попробуем легендарную минеральную воду — символ здоровья, силы и долголетия.

Ночуем в Кутаиси.

5 день

Кутаиси и окрестности

Посетим Багратский собор — символ золотого века Грузии. Далее — чудо природы, пещера Прометея. Внутри — длинные галереи и залы, где вода столетиями точила известняк и создавала фантастические подземные ландшафты.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

6 день

Мцхета

Сегодня прикоснёмся к духовной истории Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры. Именно здесь был установлен первый крест, символизировавший принятие Грузией христианства. А с площадки видны те самые места из поэмы Лермонтова «Мцыри».

Спустимся к средневековым улочкам, где торговцы предлагают сувениры, ювелирные изделия, специи, мороженое из вина и кофе на песке. Завершим прогулку в соборе Светицховели. По преданию, он построен над хитоном Иисуса, принесённым в Мцхету в первые века христианства.

Затем вернёмся в Тбилиси.

7 день

Кахетия

Проведём день на родине грузинского виноделия. По увитой виноградниками Алазанской долине поднимемся в Бодбийский монастырь. Сюда после крещения Грузии удалилась Святая Нино.

В нескольких километрах находится город любви — Сигнахи. Его узкие улочки, кафе и винные погреба напоминают Италию. Мы исследуем старые кварталы и крепостную стену.

Кульминацией станет дегустация вина. Попробуем автохтонные сорта, узнаем о традиционном методе квеври, оценим цвет, аромат и характер грузинских вин.

После — обратная дорога в столицу.

Обратите внимание: в заездах 29 августа и 12 сентября запланировано участие в ртвели (сборе винограда). В этой связи немного скорректируем программу.

8 день

Военно-Грузинская дорога

Едем в горы. Остановимся у крепости Ананури на берегу Жинвальского водохранилища — эти виды словно приглашают погрузиться в историю.

На Крестовом перевале полюбуемся панорамами — отсюда Кавказ открывается во всей мощи и красоте. В Степанцминде пересядем на внедорожники и по крутой дороге поднимемся к храму Святой Троицы в Гергети на фоне прекрасного Казбека.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

9 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
1-местное проживание в Citrus 4* или подобном$1250
1-местное проживание в Kopala 3* или подобном$1050
1-местное проживание в Garden House 3* эконом или подобном$930
1-местное проживание в Tiflis Palace 4+* или подобном$1530
За одного при 2-местном размещении в Garden House 3* эконом или подобном$810
За одного при 2-местном размещении в Kopala 3* или подобном$890
За одного при 2-местном размещении в Tiflis Palace 4+* или подобном$1150
За одного при 2-местном размещении в Citrus 4* или подобном$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • 1-местное размещение
  • Страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, по времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 76 туристов
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

