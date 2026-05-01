Едем в другую Грузию — строгую, высокогорную, почти аскетичную. Поднимемся более чем на 2000 метров к самому большому в стране озеру. По преданию, именно через эти земли пришла Святая Нино с крестом из виноградной лозы — с этого началась новая глава истории.

На берегу посетим обитель, где живут всего несколько монахинь. Между молитвами они возрождают древние ремёсла: варят сыр, создают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики. Увидим, как традиции продолжают жить.

Затем отправимся к пещерному городу Вардзия. Огромный монастырь в скале высекли по приказу Георгия III, а укрепили и расширили благодаря его дочери, царице Тамаре. Землетрясение обрушило фасад, и теперь миру открыты кельи, трапезные, кладовые, тайные ходы. Пройдём по узким галереям и просторным залам, почувствуем масштаб крепости на южных рубежах.

Ночуем в Ахалцихе.