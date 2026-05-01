В Тбилиси рассмотрим пузатые серные бани и ажурные балконы, в Мцхете и
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Программа тура по дням
Гамарджоба, Грузия
Встретим вас и доставим в отель.
Тбилиси
Исследуем город на горячих источниках, который появился благодаря Вахтангу Горгасали. Поднимемся к крепости Нарикала, прогуляемся среди серных бань Абанотубани, выйдем к футуристичному мосту Мира — символу современного Тбилиси.
Попетляем по узким улочкам Старого города, где балконы нависают друг над другом и соседствуют храмы разных конфессий. Поговорим о купцах, караванах, завоевателях и архитектурных изменениях Тбилиси, где органично сочетаются средневековые постройки и смелые формы.
После экскурсии останется время, чтобы заглянуть в музеи, подняться на видовые площадки или попариться в банях, с которых некогда началась история Тифлиса.
Озеро Паравани, скальный город Вардзия
Едем в другую Грузию — строгую, высокогорную, почти аскетичную. Поднимемся более чем на 2000 метров к самому большому в стране озеру. По преданию, именно через эти земли пришла Святая Нино с крестом из виноградной лозы — с этого началась новая глава истории.
На берегу посетим обитель, где живут всего несколько монахинь. Между молитвами они возрождают древние ремёсла: варят сыр, создают иконы в технике перегородчатой эмали и византийской мозаики. Увидим, как традиции продолжают жить.
Затем отправимся к пещерному городу Вардзия. Огромный монастырь в скале высекли по приказу Георгия III, а укрепили и расширили благодаря его дочери, царице Тамаре. Землетрясение обрушило фасад, и теперь миру открыты кельи, трапезные, кладовые, тайные ходы. Пройдём по узким галереям и просторным залам, почувствуем масштаб крепости на южных рубежах.
Ночуем в Ахалцихе.
Крепость Рабат, Боржоми
Продолжаем путешествие в прошлое. В крепости Рабат сохранился дух ушедшей эпохи: стены и башни, мечети и медресе рассказывают о времени, когда этой землёй владели османы.
Затем отправимся на курорт Боржоми, который с 19 века привлекает гостей целебными водами. Погуляем по зелёному парку, у источника попробуем легендарную минеральную воду — символ здоровья, силы и долголетия.
Ночуем в Кутаиси.
Кутаиси и окрестности
Посетим Багратский собор — символ золотого века Грузии. Далее — чудо природы, пещера Прометея. Внутри — длинные галереи и залы, где вода столетиями точила известняк и создавала фантастические подземные ландшафты.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Мцхета
Сегодня прикоснёмся к духовной истории Грузии. Поднимемся к монастырю Джвари над слиянием Арагви и Куры. Именно здесь был установлен первый крест, символизировавший принятие Грузией христианства. А с площадки видны те самые места из поэмы Лермонтова «Мцыри».
Спустимся к средневековым улочкам, где торговцы предлагают сувениры, ювелирные изделия, специи, мороженое из вина и кофе на песке. Завершим прогулку в соборе Светицховели. По преданию, он построен над хитоном Иисуса, принесённым в Мцхету в первые века христианства.
Затем вернёмся в Тбилиси.
Кахетия
Проведём день на родине грузинского виноделия. По увитой виноградниками Алазанской долине поднимемся в Бодбийский монастырь. Сюда после крещения Грузии удалилась Святая Нино.
В нескольких километрах находится город любви — Сигнахи. Его узкие улочки, кафе и винные погреба напоминают Италию. Мы исследуем старые кварталы и крепостную стену.
Кульминацией станет дегустация вина. Попробуем автохтонные сорта, узнаем о традиционном методе квеври, оценим цвет, аромат и характер грузинских вин.
После — обратная дорога в столицу.
Обратите внимание: в заездах 29 августа и 12 сентября запланировано участие в ртвели (сборе винограда). В этой связи немного скорректируем программу.
Военно-Грузинская дорога
Едем в горы. Остановимся у крепости Ананури на берегу Жинвальского водохранилища — эти виды словно приглашают погрузиться в историю.
На Крестовом перевале полюбуемся панорамами — отсюда Кавказ открывается во всей мощи и красоте. В Степанцминде пересядем на внедорожники и по крутой дороге поднимемся к храму Святой Троицы в Гергети на фоне прекрасного Казбека.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|1-местное проживание в Citrus 4* или подобном
|$1250
|1-местное проживание в Kopala 3* или подобном
|$1050
|1-местное проживание в Garden House 3* эконом или подобном
|$930
|1-местное проживание в Tiflis Palace 4+* или подобном
|$1530
|За одного при 2-местном размещении в Garden House 3* эконом или подобном
|$810
|За одного при 2-местном размещении в Kopala 3* или подобном
|$890
|За одного при 2-местном размещении в Tiflis Palace 4+* или подобном
|$1150
|За одного при 2-местном размещении в Citrus 4* или подобном
|$990
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустация
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- 1-местное размещение
- Страховка