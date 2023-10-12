Прогулка по Тбилиси

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Я расскажу вам о моей стране, покажу вам интересные места нашей столицы Тбилиси. Ваше путешествие наполнится тёплыми эмоциями и интересными историями.

Мы прогуляемся по старому и новому Тбилиси одновременно, продегустируем грузинское вино в старом историческом погребе. Ваша поездка в Тбилиси будет интересной, познавательной, приятной и незабываемой.
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Прогулка по Тбилиси
Ближайшие даты:
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Площадь свободы
  • Остатки старого города 8 века
  • Улица Шавтели
  • Театр марионеток Резо Габриадзе
  • Старый храм Анчисхати
  • Улица Шарден
  • Район серных бань
  • Инжирное ущелье
  • Винный погреб (дегустация грузинских вин)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старый и новый ТбилисиЯ расскажу вам о моей стране, покажу вам интересные места нашей столицы Тбилиси. Ваше путешествие наполнится тёплыми эмоциями и интересными историями. Мы прогуляемся по старому и новому Тбилиси одновременно.
Увидим главные въездные ворота Старого Тбилиси в центре города, посмотрим на обнаруженное результате археологических раскопок древнее поселение 8 века.
Что вы увидите:• Памятник Фонарщику рассказывает и напоминает нам о профессии, которая была очень востребована и которая уже изжила себя из-за появления электричества. Фонарщики каждый вечер зажигали городские лампы, а по утрам тушили их. По вечерам лампа фонарщика подсвечивается. На самом памятнике изображен немолодой мужчина, от которого веет чем-то теплым, родным и добрым, и сразу начинаешь ценить эту профессию за их труд.
  • Скульптурная группа Берикаоба. Очень веселая и задорная скульптора, посвящена грузинскому народному театру масок. Берикаоба — древнехристианский праздник изобилия, в этот день люди наряжались, надевали маски и веселились до упаду. Рядом с этой скульпторой так и хочется плясать, смеяться и радоваться жизни!
  • Скульптура «Дворник на Шавтели» располагается практически в центре города около простого дома. Этот памятник сделан с картины Нико Пиросмани, великого грузинского художника-примитивиста. Дворника зовут Рашид Адамов, он был курдом по национальности. Именно Рашид приютил художника, когда тот продал все свое имущество и купил для любимой актрисы огромное количество цветов, даже не претендуя на взаимность. Я обязательно расскажу о Нико Пиросмани и о его истории любви к прекрасной актрисе Маргарите.
  • Посетим храм Анчисхати, построенный в VI веке. Анчисхати — Церковь Рождества Девы Марии — самое древнее сооружение в Тбилиси из сохранившихся до наших дней. Церковь была построена в 6 в. после перенесения столицы Грузии в Тбилиси в распространённом в те времена стиле базилики. Храм не может похвастаться изысканным декором — скорее очень прост в отделке, зато его «стаж» — более 1500 лет!
  • Театр марионеток Резо Габриадзе расположен на улице Шавтели в старом районе Тбилиси. Это первый грузинский театр марионеток в Тбилиси. Резо Габриадзе построил театр в 1981 году. Оно выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси. Лицом театра стала часовая башня, который создал Резо Габриадзе в 2010 году. Раз в час из окрашенной двери выходит златокрылый ангел и отбывает час молоточком в колокол два раза в день 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль «Цикл жизни».
  • Проедем по улице Шарден, где увидим памятник Тамаде. Тамада, как бы странно не казалось, один из важнейших гостей на любом празднике в Грузии. Тамада особо почитаем, уважаем и является главой застолья, без него никак! На самом деле памятник является увеличенной копией фигурки, найденной в 7 веке до н. э. в Западной Грузии, которую установили сами местные жители. Фигурка сама по себе бронзовая и памятник тоже.
  • Полюбуемся на красочные балконы и дворы Тбилиси, древние серные бани, поговорим о существующих там традициях. Поговорим о грузинском застолье, посетим старую пекарню, увидим, как пекут грузинский лаваш и хлеб шоти. Продегустируем грузинское вино в погребе. Поговорим о том, родиной чего еще Грузия считается, кроме вина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • Дегустация вина
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь свободы №4 (справа от метро)
Завершение: Инжирное ущелье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Встречаемся на площади Свободы №4. Оденьте удобную одежду и комфортную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Соборы и храмы
Святые места
Серные бани
Популярные места
Театр марионеток Резо Габриадзе
Площадь Свободы

Похожие туры из Тбилиси

Из Тбилиси - в горный край Казбеги
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
22 отзыва
В тренде
Из Тбилиси - в горный край Казбеги
Сказочно красивое путешествие в мир заснеженных вершин, горных рек и древних церквей
на ул. Вахтанга Горгасали
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
2217 за человека
Грузинская кухня: готовим и едим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Грузинская кухня: готовим и едим
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
в ресторане
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от 28 за всё до 15 чел.
По Тбилиси - душевно и зажигательно
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
2355 отзывов
По Тбилиси - душевно и зажигательно
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
на площади Свободы
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
3015 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ