Я расскажу вам о моей стране, покажу вам интересные места нашей столицы Тбилиси. Ваше путешествие наполнится тёплыми эмоциями и интересными историями.
Мы прогуляемся по старому и новому Тбилиси одновременно, продегустируем грузинское вино в старом историческом погребе. Ваша поездка в Тбилиси будет интересной, познавательной, приятной и незабываемой.
Мы прогуляемся по старому и новому Тбилиси одновременно, продегустируем грузинское вино в старом историческом погребе. Ваша поездка в Тбилиси будет интересной, познавательной, приятной и незабываемой.
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Что вас ожидает:
- Площадь свободы
- Остатки старого города 8 века
- Улица Шавтели
- Театр марионеток Резо Габриадзе
- Старый храм Анчисхати
- Улица Шарден
- Район серных бань
- Инжирное ущелье
- Винный погреб (дегустация грузинских вин)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Старый и новый ТбилисиЯ расскажу вам о моей стране, покажу вам интересные места нашей столицы Тбилиси. Ваше путешествие наполнится тёплыми эмоциями и интересными историями. Мы прогуляемся по старому и новому Тбилиси одновременно.
Увидим главные въездные ворота Старого Тбилиси в центре города, посмотрим на обнаруженное результате археологических раскопок древнее поселение 8 века.
Что вы увидите:• Памятник Фонарщику рассказывает и напоминает нам о профессии, которая была очень востребована и которая уже изжила себя из-за появления электричества. Фонарщики каждый вечер зажигали городские лампы, а по утрам тушили их. По вечерам лампа фонарщика подсвечивается. На самом памятнике изображен немолодой мужчина, от которого веет чем-то теплым, родным и добрым, и сразу начинаешь ценить эту профессию за их труд.
- Скульптурная группа Берикаоба. Очень веселая и задорная скульптора, посвящена грузинскому народному театру масок. Берикаоба — древнехристианский праздник изобилия, в этот день люди наряжались, надевали маски и веселились до упаду. Рядом с этой скульпторой так и хочется плясать, смеяться и радоваться жизни!
- Скульптура «Дворник на Шавтели» располагается практически в центре города около простого дома. Этот памятник сделан с картины Нико Пиросмани, великого грузинского художника-примитивиста. Дворника зовут Рашид Адамов, он был курдом по национальности. Именно Рашид приютил художника, когда тот продал все свое имущество и купил для любимой актрисы огромное количество цветов, даже не претендуя на взаимность. Я обязательно расскажу о Нико Пиросмани и о его истории любви к прекрасной актрисе Маргарите.
- Посетим храм Анчисхати, построенный в VI веке. Анчисхати — Церковь Рождества Девы Марии — самое древнее сооружение в Тбилиси из сохранившихся до наших дней. Церковь была построена в 6 в. после перенесения столицы Грузии в Тбилиси в распространённом в те времена стиле базилики. Храм не может похвастаться изысканным декором — скорее очень прост в отделке, зато его «стаж» — более 1500 лет!
- Театр марионеток Резо Габриадзе расположен на улице Шавтели в старом районе Тбилиси. Это первый грузинский театр марионеток в Тбилиси. Резо Габриадзе построил театр в 1981 году. Оно выделяется индивидуальной, интересной архитектурой и это одна из самых популярных достопримечательностей Тбилиси. Лицом театра стала часовая башня, который создал Резо Габриадзе в 2010 году. Раз в час из окрашенной двери выходит златокрылый ангел и отбывает час молоточком в колокол два раза в день 12:00 и 19:00, на башне разыгрывается миниатюрный кукольный спектакль «Цикл жизни».
- Проедем по улице Шарден, где увидим памятник Тамаде. Тамада, как бы странно не казалось, один из важнейших гостей на любом празднике в Грузии. Тамада особо почитаем, уважаем и является главой застолья, без него никак! На самом деле памятник является увеличенной копией фигурки, найденной в 7 веке до н. э. в Западной Грузии, которую установили сами местные жители. Фигурка сама по себе бронзовая и памятник тоже.
- Полюбуемся на красочные балконы и дворы Тбилиси, древние серные бани, поговорим о существующих там традициях. Поговорим о грузинском застолье, посетим старую пекарню, увидим, как пекут грузинский лаваш и хлеб шоти. Продегустируем грузинское вино в погребе. Поговорим о том, родиной чего еще Грузия считается, кроме вина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты
- Дегустация вина
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь свободы №4 (справа от метро)Завершение: Инжирное ущелье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Встречаемся на площади Свободы №4. Оденьте удобную одежду и комфортную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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