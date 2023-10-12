Старый и новый ТбилисиЯ расскажу вам о моей стране, покажу вам интересные места нашей столицы Тбилиси. Ваше путешествие наполнится тёплыми эмоциями и интересными историями. Мы прогуляемся по старому и новому Тбилиси одновременно.

Увидим главные въездные ворота Старого Тбилиси в центре города, посмотрим на обнаруженное результате археологических раскопок древнее поселение 8 века.

Что вы увидите:• Памятник Фонарщику рассказывает и напоминает нам о профессии, которая была очень востребована и которая уже изжила себя из-за появления электричества. Фонарщики каждый вечер зажигали городские лампы, а по утрам тушили их. По вечерам лампа фонарщика подсвечивается. На самом памятнике изображен немолодой мужчина, от которого веет чем-то теплым, родным и добрым, и сразу начинаешь ценить эту профессию за их труд.