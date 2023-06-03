Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете

Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют

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Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня.

Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением. Вы проедете по улицам древнего Тбилиси и почувствуете, что жизнь удалась!
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение начнётся возле вашего отеля. Вас ждёт поездка с ветерком на роскошном кабриолете по главным проспектам города и знакомство с основными достопримечательностями:

  • главная площадь страны,
  • район Сололаки с домами 19-го и начала 20-го вв.,
  • инжирное ущелье и водопады,
  • крепость Нарикала, «восточные ворота» древнего города,
  • церковь Сиони и Метехи,
  • монумент матери Грузии,
  • черепашье озеро,
  • этнографический музей (входные билеты включены в стоимость).

Во время поездки гид расскажет о горных массивах, реках и озёрах, которые окружают город. Поделится советами, какие музеи, рестораны и бани заслуживают отдельного внимания и вашего присутствия. И организует для вас приятные сюрпризы по пути: катание на лодке по Куре, кофе, чай и вино для романтического настроения.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана максимум на 2 взрослых (в кабриолете 4 места, их них 2 отведены для водителя и гида)
    * В стоимость входят билеты в этнографический музей, прогулка на лодке, кофе, чай и вино во время катания по воде, а также сюрприз, который мы время от времени предлагаем нашим гостям
  • После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсия индивидуальна и может быть начата из любой гостиницы Тбилиси, где остановился гость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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