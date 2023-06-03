Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня. Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением. Вы проедете по улицам древнего Тбилиси и почувствуете, что жизнь удалась!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение начнётся возле вашего отеля. Вас ждёт поездка с ветерком на роскошном кабриолете по главным проспектам города и знакомство с основными достопримечательностями:

главная площадь страны,

район Сололаки с домами 19-го и начала 20-го вв.,

инжирное ущелье и водопады,

крепость Нарикала, «восточные ворота» древнего города,

церковь Сиони и Метехи,

монумент матери Грузии,

черепашье озеро,

этнографический музей (входные билеты включены в стоимость).

Во время поездки гид расскажет о горных массивах, реках и озёрах, которые окружают город. Поделится советами, какие музеи, рестораны и бани заслуживают отдельного внимания и вашего присутствия. И организует для вас приятные сюрпризы по пути: катание на лодке по Куре, кофе, чай и вино для романтического настроения.

Организационные детали