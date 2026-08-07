Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня. Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением. Вы проедете по улицам древнего Тбилиси и почувствуете, что жизнь удалась!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приключение начнётся возле вашего отеля. Вас ждёт поездка с ветерком на роскошном кабриолете по главным проспектам города и знакомство с основными достопримечательностями:

главная площадь страны

район Сололаки с домами 19-го и начала 20-го вв.

инжирное ущелье и водопады

крепость Нарикала, «восточные ворота» древнего города (временно закрыта на реставрацию)

церковь Сиони и Метехи

монумент матери Грузии

Черепашье озеро

этнографический музей (входные билеты включены в стоимость)

Во время поездки гид расскажет о горных массивах, реках и озёрах, которые окружают город. Поделится советами, какие музеи, рестораны и бани заслуживают отдельного внимания и вашего присутствия. И организует для вас приятные сюрпризы по пути: катание на лодке по Куре, кофе, чай и вино для романтического настроения.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали