Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня.
Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением. Вы проедете по улицам древнего Тбилиси и почувствуете, что жизнь удалась!
Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением. Вы проедете по улицам древнего Тбилиси и почувствуете, что жизнь удалась!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приключение начнётся возле вашего отеля. Вас ждёт поездка с ветерком на роскошном кабриолете по главным проспектам города и знакомство с основными достопримечательностями:
- главная площадь страны,
- район Сололаки с домами 19-го и начала 20-го вв.,
- инжирное ущелье и водопады,
- крепость Нарикала, «восточные ворота» древнего города,
- церковь Сиони и Метехи,
- монумент матери Грузии,
- черепашье озеро,
- этнографический музей (входные билеты включены в стоимость).
Во время поездки гид расскажет о горных массивах, реках и озёрах, которые окружают город. Поделится советами, какие музеи, рестораны и бани заслуживают отдельного внимания и вашего присутствия. И организует для вас приятные сюрпризы по пути: катание на лодке по Куре, кофе, чай и вино для романтического настроения.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана максимум на 2 взрослых (в кабриолете 4 места, их них 2 отведены для водителя и гида)
* В стоимость входят билеты в этнографический музей, прогулка на лодке, кофе, чай и вино во время катания по воде, а также сюрприз, который мы время от времени предлагаем нашим гостям
- После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Экскурсия индивидуальна и может быть начата из любой гостиницы Тбилиси, где остановился гость
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 210 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия по всем регионам и городам Грузии, конечно же с профессиональными гидами и водителями. Наши гиды расскажут вам о многовековой истории Грузии, которая не оставит вас равнодушным. Что касается цен, то они демократичные и адекватные сегодняшним реалиям.Задать вопрос
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