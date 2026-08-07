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Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете

Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Прогулка по ночному городу, свидание, день рождения или другая важная дата — поездка на кабриолете станет главным событием этого дня.

Вас ждут 5 часов наслаждения от города вперемешку с красивыми видами, отличной музыкой и превосходным настроением. Вы проедете по улицам древнего Тбилиси и почувствуете, что жизнь удалась!
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете

Описание экскурсии

Приключение начнётся возле вашего отеля. Вас ждёт поездка с ветерком на роскошном кабриолете по главным проспектам города и знакомство с основными достопримечательностями:

  • главная площадь страны
  • район Сололаки с домами 19-го и начала 20-го вв.
  • инжирное ущелье и водопады
  • крепость Нарикала, «восточные ворота» древнего города (временно закрыта на реставрацию)
  • церковь Сиони и Метехи
  • монумент матери Грузии
  • Черепашье озеро
  • этнографический музей (входные билеты включены в стоимость)

Во время поездки гид расскажет о горных массивах, реках и озёрах, которые окружают город. Поделится советами, какие музеи, рестораны и бани заслуживают отдельного внимания и вашего присутствия. И организует для вас приятные сюрпризы по пути: катание на лодке по Куре, кофе, чай и вино для романтического настроения.

А ещё мы подарим вам бонус — пешеходную экскурсию по Тбилиси с одним из лучших гидов города.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана максимум на 2 взрослых (в кабриолете 4 места, их них 2 отведены для водителя и гида)
  • В стоимость входят билеты в этнографический музей, прогулка на лодке, кофе, чай и вино во время катания по воде, а также сюрприз, который мы время от времени предлагаем нашим гостям
  • После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 25699 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.

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