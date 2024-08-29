Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети

Увидеть древние села, насладиться нетронутой природой и узнать о быте горцев
Хевсурети — один из самых аутентичных, таинственных и неизведанных регионов Грузии.

Здесь всё ещё очень мало туристов — только первозданная природа, горы, простор и безграничный небосвод. Вы насладитесь панорамными видами, попробуете аутентичную кухню. Увидите средневековые крепости, погуляете по заброшенным селам и прикоснётесь к истории.
5
2 отзыва
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Из Тбилиси - в загадочную Хевсурети
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

1 день: живописный перевал, этнографический музей и село Шатили

Рано утром выезжаем из Тбилиси и отправляемся в хевсурский посёлок. Первая остановка — на Жинвальском водохранилище, где перед вами откроется впечатляющая панорама. В деревне Корша познакомимся с бытом хевсуров в этнографическом музее, который создали сами жители.

Проедем по неописуемо красивому ущелью реки Аргун и остановимся на перевале Датвиджвари — с высоты 2676 видны склоны гор Северного и Южного Кавказа. Идеальное место, чтобы устроить пикник;)

После обеда поедем в село Шатили, спрятанное между горами и рекой. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные строения и оборонительные башни. И пройдёте по запутанным улочкам селения.

2 день: катакомбы и средневековое село Муцо

Позавтракаем и продолжим наше путешествие — осмотрим катакомбы анаторис, где хевсуры скрывались от разных болезней. Затем поднимемся в село-крепость Муцо, некогда бывшее воротами Хевсурети. Погуляем по нему и заглянем в башни, которые видели немало боев.

Пообедаем и отправимся в обратный путь, в Тбилиси.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • По согласованию группы экскурсию можно продлить на третий день — детали уточняйте в переписке

В стоимость включено

  • Трансфер на комфортабельном Mitsubishi Delica, Mitsubishi Pajero или другом внедорожнике
  • Сопровождение гида
  • Пикник

Дополнительные расходы

  • Проживание в отеле — 40–60 лари за чел. или 80–120 лари за двоих
  • Билет в музей — 5 лари за чел.
  • Питание

во вторник и субботу в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
29 авг 2024
Природа Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую культуру.
Особо хочется отметить работу гида Георгия. Его профессионализм и знания
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сделали поездку особенно приятной и информативной. Георгий не только отлично ориентировался в местности, но и делал всё, чтобы наша экскурсия была насыщенной и интересной. Кроме того, Гео был невероятно дружелюбным и внимательным, что добавляло дополнительное тепло в наше путешествие.
Его знание местных традиций и обычаев сделало наше пребывание в Шатили по-настоящему колоритным. Мы попробовали традиционные грузинские блюда, узнали много нового о жизни в этом удивительном регионе и получили массу положительных эмоций!!!!))))
Если вы ищете уникальное место для отдыха и хотите насладиться не только природой, но и профессиональным гидом, который сделает ваше путешествие незабываемым, Шатили и Георгий — это именно то, что вам нужно. Я возвращалась с ощущением, что получила настоящую грузинскую гостеприимность и увидела одну из самых красивых частей Грузии. Рекомендую всем!

Природа Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую культуру.Природа Шатили — это нечто потрясающее … Это место, безусловно, стоит посетить для тех, кто ценит природу и искреннюю грузинскую культуру.
Света
27 авг 2024
Шатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечтала оторваться от внешнего мира и побывать в месте, где высокие горы, горные речки, извилистые
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дороги, стада бесчисленных овец, традиционные хевсурские дома и башни. И я нисколько не пожалела, что увидела всё это с местным профессиональным гидом, водителем, проводником и просто хорошим человеком 🙌🏻

Рекомендую всем путешествовать по Грузии именно с Георгием, поскольку он местный и, главное, настоящий грузин, а это значит кучу дополнительных плюшек обеспечено, что обычный гид не организует!))) Советую отправляться в Шатили как минимум на два дня и обязательно надевать трекинговую одежду по возможности 👍🏻👍🏻👍🏻

Шатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечталаШатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечталаШатили это неизведанный край Грузии, и с подругой решили поехать туда именно с Георгием. Давно мечтала

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