Хевсурети — один из самых аутентичных, таинственных и неизведанных регионов Грузии. Здесь всё ещё очень мало туристов — только первозданная природа, горы, простор и безграничный небосвод. Вы насладитесь панорамными видами, попробуете аутентичную кухню. Увидите средневековые крепости, погуляете по заброшенным селам и прикоснётесь к истории.

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Описание экскурсии

1 день: живописный перевал, этнографический музей и село Шатили

Рано утром выезжаем из Тбилиси и отправляемся в хевсурский посёлок. Первая остановка — на Жинвальском водохранилище, где перед вами откроется впечатляющая панорама. В деревне Корша познакомимся с бытом хевсуров в этнографическом музее, который создали сами жители.

Проедем по неописуемо красивому ущелью реки Аргун и остановимся на перевале Датвиджвари — с высоты 2676 видны склоны гор Северного и Южного Кавказа. Идеальное место, чтобы устроить пикник;)

После обеда поедем в село Шатили, спрятанное между горами и рекой. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные строения и оборонительные башни. И пройдёте по запутанным улочкам селения.

2 день: катакомбы и средневековое село Муцо

Позавтракаем и продолжим наше путешествие — осмотрим катакомбы анаторис, где хевсуры скрывались от разных болезней. Затем поднимемся в село-крепость Муцо, некогда бывшее воротами Хевсурети. Погуляем по нему и заглянем в башни, которые видели немало боев.

Пообедаем и отправимся в обратный путь, в Тбилиси.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По согласованию группы экскурсию можно продлить на третий день — детали уточняйте в переписке

В стоимость включено

Трансфер на комфортабельном Mitsubishi Delica, Mitsubishi Pajero или другом внедорожнике

Сопровождение гида

Пикник

Дополнительные расходы