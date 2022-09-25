Что вас ожидает:

История, Религия и Любовь — золотой треугольник Кахетии.

Рассказывать о великолепии Кахетии можно бесконечно, да и узнать её за одну поездку не получится, разве что познакомиться. И открыть грани этого старинного и душевного края я предлагаю с трех паломничеств. Паломничество в мир истории — Давид Гареджийский комплекс. Паломничество в мир религии, становления христианства и православия в Грузии — Женский монастырь Бодбе. Паломничества в мир любви, истинной, бескорыстной, воспевающей чистоту и преданность — город Сигнахи

Отдых для души

Я познакомлю Вас с удивительным винным предприятием с очень говорящим названием Кахетинское традиционное виноделие - Завод KTW — месте, где Вы сможете на дегустации сами убедится в изысканности и многогранности грузинского вина. Далее наше путешествие пройдет по Удабно (Пустыне) в Давид Гареджи — комплексе грузинских пещерных монастырей и главный религиозный центр восточной Грузии VI века

Вы побываете в Бодбийском женском монастыре — месте, где исполняются мечты, преклоните колено пред могилой Святой Нино. Совершим прогулку по городу — любви Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами, круглосуточным Дворцом Бракосочетания и самой длинной в Европе крепостной стене.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.