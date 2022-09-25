Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании

Кахетия - край с древнейшей историей

Кахетия — край с древнейшей историей, самобытной уникальной культурой, добрыми и отзывчивыми людьми, край цветов, песен танцев, край храмов, мифов, гор, пустынь, ласкового солнца и голубого неба.
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Такая разная Кахетия. Бюджетный тур для небольшой компании
Ближайшие даты:
25
сен
26
сен
28
сен
29
сен
30
сен
1
окт
2
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Патардзеули Винное предприятие «Кахетинское традиционное виноделие»
  • Удабно — большая часть пустынной местности
  • Давид Гареджи — комплекс мужского монастыря и Лавра
  • Бодбе — комплекс женского монастыря и Храма
  • Сигнахи — город любви, крепостная стена, Дворец Бракосочетания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

История, Религия и Любовь — золотой треугольник Кахетии.
Рассказывать о великолепии Кахетии можно бесконечно, да и узнать её за одну поездку не получится, разве что познакомиться. И открыть грани этого старинного и душевного края я предлагаю с трех паломничеств. Паломничество в мир истории — Давид Гареджийский комплекс. Паломничество в мир религии, становления христианства и православия в Грузии — Женский монастырь Бодбе. Паломничества в мир любви, истинной, бескорыстной, воспевающей чистоту и преданность — город Сигнахи

Отдых для души

Я познакомлю Вас с удивительным винным предприятием с очень говорящим названием Кахетинское традиционное виноделие - Завод KTW — месте, где Вы сможете на дегустации сами убедится в изысканности и многогранности грузинского вина. Далее наше путешествие пройдет по Удабно (Пустыне) в Давид Гареджи — комплексе грузинских пещерных монастырей и главный религиозный центр восточной Грузии VI века
Вы побываете в Бодбийском женском монастыре — месте, где исполняются мечты, преклоните колено пред могилой Святой Нино. Совершим прогулку по городу — любви Сигнахи с его неповторимыми улочками–террасами, круглосуточным Дворцом Бракосочетания и самой длинной в Европе крепостной стене.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Винная дегустация
  • Питьевая вода в путешествии
Что не входит
  • Питание (по вашему желанию, можно взять перекус с собой)
  • Личные покупки по желанию (вино и сувениры, церковная утварь)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес Вашего проживания
Завершение: По адресу Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Добро пожаловать в мою страну!
  • Хочу сообщить Вам, что так же организовываю и провожу всевозможные БЮДЖЕТНЫЕ туры по Тбилиси и стране. Мцхета, Джвари, пещерный город Уплисцихе, подъем на Казбеги, Боржомское ущелье, парк и воды, крепость Рабати, Вардзия, Кутаиси, Гелатская академия, Моцамета, пещера Прометея, каньоны Мартвили и Окаце, а так же в Тушети и перевал Абано, горная Аджария и Батуми.
  • С уважением, Михаил
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

😎Индивидуальные🚌На автобусе🏛История и архитектура🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньКахетия🗽Популярные местаСигнахи

Похожие туры в Тбилиси

Кахетия: Винный тур
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
2 отзыва
Кахетия: Винный тур
Отправляемся в незабываемый тур в колыбель виноделия и чудный край Грузии - Кахетию
Ваш отель
от $100 за всё до 3 чел.
Винный тур в Кахетию
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Svetlana
Svetlana
Нет отзывов
Винный тур в Кахетию
Дорогие друзья, приглашаем Вас в Кахетию - край вина, древних традиций и монастырей
от отеля туриста
$150 за всё до 4 чел.
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
Кахети - край вина, древней истории, грузинского многоголосья и застолья
Вы познакомитесь с таинственным процессом зарождения вина
От Вашего места проживания
от $190 за всё до 3 чел.
Винный тур по Кахетии в мини-группе: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
4.6
11 отзывов
Винный тур по Кахетии в мини-группе: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
Наша программа подарит вам множество гастрономических открытий и историй о Кахетии
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 1
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
$24 за 1 человека
Кахетия - это не только винные туры
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
5
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
Завтра
26 сен
27 сен
29 сен
300 за всё до 6 чел.
«История древней Грузии» - поездка в Болниси и Дманиси
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
«История древней Грузии» - поездка в Болниси и Дманиси
Нас ждет увлекательное путешествие в историю древней Грузии
Мы заберем вас из отеля / аппартаментов
$60 за 1 человека
Кахетия в грузинской ментальности
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4.9
11 отзывов
Кахетия в грузинской ментальности
Винный тур с оглядкой на историю края
29 сен
2 окт
4 окт
5 окт
163 за всё до 4 чел.
По Кахетии с кахетинцем
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леван
Леван
4.8
125 отзывов
По Кахетии с кахетинцем
Узнать историю, полюбоваться природой и прочувствовать душу солнечного края
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
от 129 за всё до 3 чел.
Легендарные пейзажи и история: Казбег - Ананури - Гудаури (Личный тур)
11 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
Легендарные пейзажи и история: Казбег - Ананури - Гудаури (Личный тур)
Познакомьтесь с древней историей Грузии и ее нереальными горными пейзажами
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
Завтра
26 сен
27 сен
28 сен
от $199 за всё до 3 чел.
Кахетия - древние крепости и аромат вина
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Мамука
Мамука
Нет отзывов
Кахетия - древние крепости и аромат вина
Cовершите увлекательную автомобильную экскурсию в Кахетию
ул Коте Абхази 40
$150 за всё до 8 чел.
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Тата
Тата
Сказочная Кахетия: природа, история и вино
Дегустировать вкуснейшие грузинские вина и погружаться в грузинскую культуру
Тбилиси. , 10:00. Заберём вас из Тбилиси и отвезём...
1 окт
8 окт
15 окт
22 окт
220 за 1 человека
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
7 отзывов
Кахетия - край старинных традиций и многообразия грузинских вин
Открыть все грани легендарного винного региона
29 сен
2 окт
4 окт
5 окт
163 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
ХОРОШО
🧭
ТАМ