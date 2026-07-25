51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Тбилиси. В это время года город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Пешеходные прогулки по историческим местам и паркам становятся особенно приятными. Весной и осенью также можно посетить Тбилиси. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно осмотреть город и его окрестности. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает избегать большого скопления людей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Серные бани
Крепость Нарикала
Инжировое ущелье
Храм Метехи
Памятник Вахтангу Горгасали
Парк Рике
Мост Мира
Царский район
Храм Анчисхати
Театр Резо Габриадзе
Памятник Иетим Гурджи
Сионский собор
Дом на улице Бетлеми
Описание экскурсии
Серные бани и крепость Нарикала
Мы начнем прогулку со знаменитых Серных бань, где вы услышите сказание об основании Тбилиси и поймете, почему город называется именно так. Следом я покажу Инжировое ущелье, живописный водопад и расскажу, что было в этих местах раньше. А еще вы подниметесь по канатной дороге к старинной крепости Нарикала, осмотрите её снаружи, узнаете связанные с ней легенды и насладитесь потрясающим видом на Тбилиси.
Храм Метехи и современный Тбилиси
Я покажу храм Метехи, расположенный на скале над рекой Кура, и памятник основателю Тбилиси — царю Вахтангу Горгасали. Из Старого центра мы совершим «прыжок» в новый город. Вы увидите молодой парк Рике и примыкающий к нему пешеходный мост Мира — потрясающее современное строение из стекла и металла. После чего направитесь к Царскому району, где я помогу вам ощутить колорит ушедших времен.
Храм Анчисхати и театр Резо Габриадзе
Вы рассмотрите резиденцию патриарха Грузии и зайдете в один из древнейших храмов страны — Анчисхати. Полюбуетесь необычной конструкцией театра марионеток Резо Габриадзе и, если повезет, поймаете момент, когда куклы оживут и сообщат о наступлении нового часа. Далее я покажу памятник народному поэту Иетим Гурджи и Сионский собор VII века. В завершение вы подниметесь к легендарному дому на улице Бетлеми и восхититесь парадной, украшенной мозаичными витражами.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость не включена канатная дорога до крепости Нарикала — 5 лари туда-обратно
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
Экскурсия начнётся и завершится у Серных бань
ежедневно в 10:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1013 туристов
Добрый день! Меня зовут Георгий, я представляю семейное агентство путешествий по Грузии. Мы проводим экскурсии по нашей небольшой, но прекрасной стране. И делаем это с душой и любовью. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 214 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
208
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6
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–
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Дмитрий
Георгий заботливо относится к своим клиентам. Он не смог по состоянию здоровья провести экскурсию и дал нам выбрать как время так и экскурсовода, нам достался Леван - харизматичный экскурсовод, много читать дальшеуменьшить
говорил о Тбилиси, человек любит своё дело, слушали с большим интересом. Я второй раз в Тбилиси и знаю что он провёл по лучшим местам Тбилиси. Это было путешествие во времени. Георгий проконтролировал по вотсап экскурсию «от и до» - ему было важно чтобы нам понравилось и ему это удалось. Нас заводили в частный магазин с вином и чачей, на удивление вино отличное, мы потом даже два раза за ним возвращались чтобы купить домой. Были на многих экскурсиях - здесь и цены и вино одни из лучших. Очень добрая хозяйка магазина, всё попробовали, всё скупили. Желаю процветания Тбилиси и всем кто причастен к данной экскурсии и конечно советую на ней побывать! Не пожалеете!
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А
Александра
Хорошая организация не смотря на форс-мажор. Чувствуется неподдельная любовь к родной стране и традициям, которая передается)) Особенно отмечу гуманистический посыл, доброжелательность и юмор. Спасибо!
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А
Анна
Дата посещения: 24 янв 2026
Экскурсия была прекрасная! И с юмором! И с очень пронзительными фактами об истории грузинского народа Очень много интересного! Георгий влюбил нас в Грузию и в Тбилиси !
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Анна
спасибо большое за интересную экскурсию и прекрасно проведенное время🫶
+2
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Ирина
Отличная экскурсия, очень познавательная, не скучная, Георгий отвечал на все возникающие вопросы. Мы с большим интересом слушали про историю, обычаи грузинского народа. Рекомендую гида. Уверенна, что буду возвращаться в Тбилиси не один раз. Люблю этот город.
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Ирина
Экскурсия по прекрасному городу с гидом Георгием была очень насыщенной, нестандартной и познавательной. Георгий - мастер своего дела, настоящий профессионал, который любит свой город, знает историю и старается максимально и интересно познакомить своих гостей с культурой, эпосом, знаковыми местами и историей Грузии. Обязательно приедем еще и обратимся к этому гиду за продолжением!