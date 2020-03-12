51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Увидеть, услышать и полюбить солнечный город на насыщенной обзорной экскурсии

Георгий
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Георгий – экскурсионное агентство
Я увлекательно и непринужденно расскажу историю грузинской столицы, основанной на теплых серных источниках.

Покажу ее главные достопримечательности, тайные уголки и помогу ощутить, как деликатно в древний город вплетены элементы современности.
€15
7 за человека
скидка56%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Серных бань
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У этой экскурсии51 отзыв
4.96
Тбилиси — первое свидание
Тбилиси — первое свидание

Что вас ожидает

Серные бани и крепость Нарикала
Мы начнем прогулку со знаменитых Серных бань, где вы услышите сказание об основании Тбилиси и поймете, почему город называется именно так. Следом я покажу Инжировое ущелье, живописный водопад и расскажу, что было в этих местах раньше. А еще вы подниметесь по канатной дороге к старинной крепости Нарикала, узнаете связанные с ней легенды и насладитесь потрясающим видом на Тбилиси.

Храм Метехи и современный Тбилиси
Я покажу храм Метехи, расположенный на скале над рекой Кура, и памятник основателю Тбилиси — царю Вахтангу Горгасали. Из Старого центра мы совершим «прыжок» в новый город. Вы увидите молодой парк Рике и примыкающий к нему пешеходный мост Мира — потрясающее современное строение из стекла и металла. После чего направитесь к Царскому району, где я помогу вам ощутить колорит ушедших времен.

Храм Анчисхати и театр Резо Габриадзе
Вы рассмотрите резиденцию патриарха Грузии и зайдете в один из древнейших храмов страны — Анчисхати. Полюбуетесь необычной конструкцией театра марионеток Резо Габриадзе и, если повезет, поймаете момент, когда куклы оживут и сообщат о наступлении нового часа. Далее я покажу памятник народному поэту Иетим Гурджи и Сионский собор VII века. В завершение вы подниметесь к легендарному дому на улице Бетлеми и восхититесь парадной, украшенной мозаичными витражами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость не включена канатная дорога до крепости Нарикала — 2,5 лари
  • Экскурсия начнется и завершится у Серных бань
Тбилиси — первое свидание
Тбилиси — первое свидание
Тбилиси — первое свидание
Тбилиси — первое свидание
Тбилиси — первое свидание
Тбилиси — первое свидание

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Серных бань.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Георгий
Георгий
Добрый день! Меня зовут Георгий, я часть семейного агентства путешествий по Грузии. Мы проводим экскурсии по нашей небольшой, но прекрасной стране. И делаем это с душой и любовью. До встречи!
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51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 марта 2020
Самый лучший гид по Тбилиси!))
5 марта 2020
Огромное впечатление произвел национальный костюм Георгия. Это сделало экскурсию особенной. Чем мужчины экскурсоводы хороши так это тем , что говорят структурировано и по делу. Вся информация запоминается , в голове каши нету. Георгий на все вопросы и просьбы отвечал с радушием, не торопился, без суеты рассказывал нам о достопримечательностях. Прогулка была отличной и познавательной.
3 марта 2020
Впечатление о новом месте во многом зависит от первого с ним свидания и нам с мужем в Тбилиси с этим очень повезло. Записывались на групповую экскурсию, а получили индивидуальную (видимо, не сезон). Мало того, что ответственный гид прождал нас почти час из-за ошибки таксиста, так ещё при этом не добавил ни цента к цене из-за того, что нас было только двое на экскурсии. Чувствовалось, что помимо исторических знаний, Георгий еще и очень любит свой город, поэтому экскурсия получилась очень увлекательной. Но на этом наше общение не закончилось, выяснилось, что он еще и винодел, и просто отличный человек, потому что когда понадобилась небольшая помощь, мы обратились именно к нему, и он с готовностью откликнулся на просьбу. Вообщем, первое свидание с Тбилиси прошло великолепно и оставило желание приехать ещё раз, за что огромное спасибо Георгию!
3 марта 2020
Были на экскурсии 27 февраля, гид Георгий. Замечательно все! Георгий - не просто гид, а гид , который любит свой город, свою страну. И это помогает и экскурсантам влюбиться в Грузию и в Тбилиси. Очень рекомендую! Спасибо, Трипстер!
27 февраля 2020
Большое спасибо Георгию!
Очень интересная атмосферная экскурсия!
Благодаря "первому свиданию" с ним сразу же влюбились в прекрасный Тбилиси!
Были бы рады встретиться на других маршрутах!
Георгий, Вы необыкновенный!
Марина и Надежда
27 февраля 2020
Великолепный город, интересная экскурсия по красивейшим улочкам, захватывающие рассказы гида, как будто с осведомленным другом прогулялась по весеннему городу. Спасибо, Георгий, это было незабываемо！Рекомендую всем！
23 февраля 2020
На выбранную нами дату не набралась группа были только в двоем.Георгий провел экскурсию как было и обещано без всякого намёка на дополнительную плату.все очень понравилось отличное начало для знакомства с городом.плюс приятный в общении и колоритный гид
17 февраля 2020
Экскурсия просто замечательная!!!Георгий не просто отличный гид, но прекрасный человек. Получили массу впечатлений и удовольствия! 👍👍👍 Марина и Валерия.
29 января 2020
Георгий очень приятный молодой человек влюбленный в свой город и свою страну.
28 января 2020
Экскурсия очень понравилась.Гид Георгий вкладывает в экскурсию всю душу.Будем рекомендовать друзьям,спасибо.
Ещё 41 отзыв

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