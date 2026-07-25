51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Летние месяцы идеально подходят для экскурсии по Тбилиси. В это время года город оживает, и вы сможете насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. Пешеходные прогулки по историческим местам и паркам становятся особенно приятными. Весной и осенью также можно посетить Тбилиси. В это время туристов меньше, что позволяет более спокойно осмотреть город и его окрестности. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает избегать большого скопления людей.

Экскурсия «Тбилиси - первое свидание» предлагает уникальную возможность познакомиться с грузинской столицей, основанной на теплых серных источниках. Участники увидят знаменитые Серные бани, поднимутся к крепости Нарикала, посетят храм Метехи и множество других значимых мест. Экскурсия позволит не только узнать историю и легенды, связанные с этими местами, но и ощутить, как в древний город вплетены элементы современности, делая его неповторимым

Описание экскурсии

Серные бани и крепость Нарикала

Мы начнем прогулку со знаменитых Серных бань, где вы услышите сказание об основании Тбилиси и поймете, почему город называется именно так. Следом я покажу Инжировое ущелье, живописный водопад и расскажу, что было в этих местах раньше. А еще вы подниметесь по канатной дороге к старинной крепости Нарикала, осмотрите её снаружи, узнаете связанные с ней легенды и насладитесь потрясающим видом на Тбилиси.

Храм Метехи и современный Тбилиси

Я покажу храм Метехи, расположенный на скале над рекой Кура, и памятник основателю Тбилиси — царю Вахтангу Горгасали. Из Старого центра мы совершим «прыжок» в новый город. Вы увидите молодой парк Рике и примыкающий к нему пешеходный мост Мира — потрясающее современное строение из стекла и металла. После чего направитесь к Царскому району, где я помогу вам ощутить колорит ушедших времен.

Храм Анчисхати и театр Резо Габриадзе

Вы рассмотрите резиденцию патриарха Грузии и зайдете в один из древнейших храмов страны — Анчисхати. Полюбуетесь необычной конструкцией театра марионеток Резо Габриадзе и, если повезет, поймаете момент, когда куклы оживут и сообщат о наступлении нового часа. Далее я покажу памятник народному поэту Иетим Гурджи и Сионский собор VII века. В завершение вы подниметесь к легендарному дому на улице Бетлеми и восхититесь парадной, украшенной мозаичными витражами.

Организационные детали