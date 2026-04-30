Групповая
до 17 чел.
Тбилиси сквозь века - обзорная прогулка
Древние храмы, «дом-калейдоскоп» и Старый город с высоты
Начало: У метро «Площадь Свободы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
2 мая в 16:30
€25 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Вглубь Тбилиси
Прогуляться по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Тифлисом
Увидеть город глазами тбилисца и востоковеда
Начало: У станции метро Авлабари
17 июн в 09:00
19 июн в 09:00
от €71 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Старый Тбилиси
Прогуляться по историческим местам и узнать, как зарождался город
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:45 и 15:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
€13 за человека
Групповая
до 20 чел.
Тбилиси с огоньком
За 3,5 часа вы увидите самые яркие достопримечательности Тбилиси, окунетесь в атмосферу города и попробуете национальные блюда
Начало: Площадь Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:30, в субботу в 14:30
Сегодня в 15:30
2 мая в 14:30
€17 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тбилиси - шкатулка сокровищ и историй
Погрузитесь в атмосферу грузинской столицы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро Авлабари
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
от €90 за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Тбилиси и окрестности
Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии
Начало: Место проживания туристов
Сегодня в 08:00
4 мая в 09:30
€176
€206 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тбилиси - первое свидание
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, где древность и современность переплетаются в удивительном танце
Начало: У Серных бань
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
3 мая в 10:00
€15 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Душевный Тбилиси: город и горожане
Проникнуться атмосферой и колоритом грузинской столицы на дружеской прогулке
Начало: На площади Свободы
3 мая в 10:00
4 мая в 16:00
от €90 за всё до 10 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Тбилиси по-новому: прогулка с архитектором
Прогулка с архитектором по Тбилиси - это возможность увидеть город под новым углом. Узнайте историю древних храмов и крепостей
Начало: На пл. Свободы
5 мая в 14:00
6 мая в 13:00
€153
€169 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Душевная прогулка по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 5 чел.
Гармония древнего и современного Тбилиси
Тбилиси удивляет контрастами: древние храмы соседствуют с современными мостами. Откройте для себя историю и культуру столицы Грузии
Завтра в 08:30
2 мая в 08:30
€94
€125 за всё до 5 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 8 чел.
Тбилиси, какой он есть
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, узнайте о его истории и культуре, прогуляйтесь по главным достопримечательностям города
Начало: В районе площади Свободы
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:00
€63
€90 за всё до 8 чел.
-
19%
Индивидуальная
до 6 чел.
По Руставели с архитектором: история и шедевры главной улицы Тбилиси
Увидеть имперский Тифлис и советский Тбилиси в лучших зданиях города
Начало: Возле метро «Площадь Свободы»
5 мая в 14:00
6 мая в 13:00
€120
€149 за всё до 6 чел.
-
58%
Мини-группа
до 12 чел.
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Исследуйте сердце Тбилиси, насладитесь его архитектурой и культурой. Узнайте о жизни города через рассказы о его жителях и их традициях
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14
€33 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Тбилиси на ладони: прошлое и настоящее за одну прогулку
Погрузиться в атмосферу города вместе с популярным блогером, бесконечно влюблённым в Грузию
Начало: У станции метро «Авлабари»
11 мая в 11:00
18 мая в 11:30
€23 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Глазами инженера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в апреле 2026
Сейчас в Тбилиси в категории "Глазами инженера" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 13 до 176 со скидкой до 58%. Туристы уже оставили гидам 3943 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Тбилиси на 2026 год по теме «Глазами инженера», 3943 ⭐ отзыва, цены от €13. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь