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Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси

5
1 отзыв
Farolero W.
Farolero W. – Гид из Тбилиси
Облаченные в мантии под предводительством фонарщика-старожилы вы отправитесь на ночную театральную экскурсию ⛳ по Тбилиси. Голоса актеров в ваших наушниках будут повествовать об истории 📖 города. Сквер им. Пушкина, цитадель, конка, берики, церковь ⛪ Анчисхати и мост Мира — лишь небольшой список экскурсионной повести.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $29 за человека

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Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси

Что вы увидите

  • Сквер имени Пушкина - Цитадель - по ул. Пушкина до ул. Бараташвили - Конка - Берики - кукольный театр Резо Габриадзе - церковь Анчисхати- Патриархия - Мост мира.
Иммерсивная экскурсия ⛳ представляет собой театрализованное путешествие по старому Тбилиси в сопровождении актеров. Продолжительность 100 минут, протяженность 1, 5 км.
Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
Главный персонаж аудиопроменада - фонарщик из легенд. Farolero знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о жителях увлекательные истории 📖 огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, запахи и вкусы, странные находки, элементы шоу и сюрпризы. Город раскроется по-новому. Ты окунешься в сказку на улицах города!
Что входит
  • Аренда аудиогида и наушники.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Тбилиси, площадь Свободы, сквер Пушкина, фонтан.
Место завершения
🏁 Мост мира.
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси
Вечерняя театрализованная экскурсия Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Farolero W.
Farolero W.
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1 отзыв оставили туристы

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