Индивидуальный тур по визитным карточкам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Кахетия
Узнать о реликвиях Светицховели, погулять по гротам Уплисцихе и монастырю Некреси и попробовать вина
Начало: Аэропорт Тбилиси, в первой половине дня (любое удо...
20 дек в 10:00
27 дек в 10:00
€630 за всё до 2 чел.
5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию
Посетить древнюю столицу, заглянуть в пещерную Вардзию и отдохнуть на Тбилисском озере
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
25 мая в 10:00
14 сен в 10:00
95 000 ₽ за человека
Через всю Грузию: виноградные долины, горы, море и «Боржом»
Проехать по всей стране, насладиться знаменитой кухней и отдохнуть на безлюдном пляже
Начало: Тбилиси, 16:00. Точное место и время встречи с гид...
1 мая в 15:00
30 мая в 15:00
€1360 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Греми»
Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Тбилиси в декабре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Греми" можно забронировать 3 тура от 630 до 95 000.
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Греми», цены от €630. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль