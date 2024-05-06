Винодельни и крепости: 8-дневный тур по Тбилиси и его окрестностям
Всего за 8 дней вы сможете посетить самые красивые места Грузии, а наши профессиональные гиды познакомят вас с грузинской культурой, множеством историй и легенд. Вы побываете в городе Сигнахи, словно парящем в воздухе Алазанской долины.
Насладитесь прекрасными видами Телави, средневековыми монастырями, королевскими дворцами и посетите винодельческий регион. И это только малая часть того, что вы увидите. Вы получите незабываемые впечатления!
Насладитесь прекрасными видами Телави, средневековыми монастырями, королевскими дворцами и посетите винодельческий регион. И это только малая часть того, что вы увидите. Вы получите незабываемые впечатления!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Канатная дорога
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Алазанская долина
- Дворец царя Ираклия II в Телави
- Монастырь Мцхета Джвари
- Собор Светицховели
- Музей Сталина
- Древний город Уплисцихе
- Достопримечательности Тбилиси
- Крепость Ананури
- Горнолыжный курорт Гудаури
- Гергетская Троицкая церковь
- Мартвильский каньон и пещера Прометея
- Боржоми
- Замок Рабат, Вардзия
Описание
1 день Наш трансфер доставит вас из аэропорта Тбилиси в гостиницу. Затем вы посетите канатную дорогу, а вечером у вас будет свободное время. 2 день Маршрут: Тбилиси — Бодбе — Сигнахи — Телави — Тбилиси. Вы увидите:
- Монастырь Бодбе. Согласно легенде, он был построен на могиле святой Нино. Бодбийскому монастырю уделяли большое внимание грузинские цари. Он неоднократно ремонтировался и реставрировался.
- Сигнахи — красивый и благоустроенный город в восточной части Грузии, в Кахетии, на склоне горы. Название города в переводе с турецкого означает «приют». Сигнахи словно парит в воздухе Алазанской долины. В самом городке есть небольшие извилистые уютные улочки и разноцветные черепичные крыши двухэтажных домов.
- Монастырь Мцхета Джвари — православный монастырь VI века, один из самых важных и известных монастырей в Грузии. Он расположен на горе, с которой открывается невероятно красивый вид на древний город — Мцхету.
- Собор Светицховели — второй по величине храм в стране и одно из самых почитаемых мест в Грузии. Здесь был крещен первый христианский царь Грузии Мириан. А традиция Грузинской церкви сохранила память о присутствии здесь самой большой святыни христианского мира — лорда Китона.
- Посещение музея Сталина, посвященного жизни Иосифа Сталина (Джугашвили), одной из величайших и противоречивых политических фигур 20 века.
- Дворец царя Ираклия II в Телави. Экскурсия в Телави идеальна для тех, кто хочет насладиться прекрасными видами, средневековыми монастырями, королевскими дворцами и посетить винодельческий регион. 3 день Маршрут: Тбилиси — Джвари — Мцхета — Гори — Уплисцихе — Тбилиси. Вы увидите:.
- Древний город Уплисцихе — пещерный город, высеченный прямо в скалах, возникший в конце II - в начале I тысячелетия до н. э. Он является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Именно благодаря своей структуре город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. 4 день Пешеходная экскурсия по Тбилиси (Syti Tour). Хотите увидеть тот самый город с ажурными балкончиками и узкими холмистыми улочками, с аутентичными двориками и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключик к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до кукольного театра, мимо старинных храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. Вкусным бонусом станет часовая дегустация вин в старинном погребе. 5 день Маршрут: Тбилиси — Ананури — Гудаури — Казбеги — Тбилиси. Вы увидите:.
Древний город Уплисцихе — пещерный город, высеченный прямо в скалах, возникший в конце II - в начале I тысячелетия до н. э. Он является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Именно благодаря своей структуре город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. 4 день Пешеходная экскурсия по Тбилиси (Syti Tour). Хотите увидеть тот самый город с ажурными балкончиками и узкими холмистыми улочками, с аутентичными двориками и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключик к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до кукольного театра, мимо старинных храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. Вкусным бонусом станет часовая дегустация вин в старинном погребе. 5 день Маршрут: Тбилиси — Ананури — Гудаури — Казбеги — Тбилиси. Вы увидите:.
• Древний город Уплисцихе — пещерный город, высеченный прямо в скалах, возникший в конце II - в начале I тысячелетия до н. э. Он является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Именно благодаря своей структуре город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. 4 день Пешеходная экскурсия по Тбилиси (Syti Tour). Хотите увидеть тот самый город с ажурными балкончиками и узкими холмистыми улочками, с аутентичными двориками и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключик к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до кукольного театра, мимо старинных храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. Вкусным бонусом станет часовая дегустация вин в старинном погребе. 5 день Маршрут: Тбилиси — Ананури — Гудаури — Казбеги — Тбилиси. Вы увидите:
- Крепость-комплекс Степанцминда Ананури — крепость феодальной эпохи (XVI-XVIII вв.) близ села Ананури. Она расположена в Восточной Грузии, на военно-Грузинской дороге, в начале живописного Жинвальского водохранилища, на высоте 900 метров над уровнем моря.
- Горнолыжный курорт Гудаури, расположенный в муниципалитете Казбеги на высоте 2200 метров над уровнем моря, примерно в 120 километрах от Тбилиси.
- Гергетскую Троицкую церковь, которая находится в муниципалитете Казбеги, в 1 км. от села Гергети, на высоте 2200 метров над уровнем моря. Это самое популярное туристическое место в Грузии. Она является лицом Грузии — христианского острова, затерянного в прекрасной природе. 6 день Свободный день и ночь в Тбилиси. После завтрака в отеле вы можете заказать экскурсию в Мартвильский каньон, пещеру Прометея и Kutaisi Tour. 7 день Боржоми. Вардзя. Равати. Вы узнаете много интересного не только о достопримечательностях, включенных в программу, но и о городах, которые встретятся вам на пути, познакомитесь с легендарными и загадочными местами древней Грузии, насладитесь природными красотами и откроете для себя важные эпизоды истории Грузии, которые помогут вам лучше понять нашу страну. 8 день После завтрака в отеле вас будет ожидать трансфер в аэропорт Тбилиси.
Экскурсии начинаются в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канатная дорога
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Алазанская долина
- Дворец царя Ираклия II в Телави
- Монастырь Мцхета Джвари
- Собор Светицховели
- Музей Сталина
- Древний город Уплисцихе
- Достопримечательности Тбилиси
- Крепость Ананури
- Горнолыжный курорт Гудаури
- Гергетская Троицкая церковь
- Мартвильский каньон и пещера Прометея
- Боржоми
- Замок Рабат, Вардзия
Что включено
- Автомобиль с кондиционером
- Трансфер из/в аэропорт
- Групповые экскурсии по программе
- Дегустация вин в Кахетии
- Канатная дорога в Тбилиси
- Джипы в Казбеги
- Музей Сталина,
- Гостиница Уплисцихе 3 звезды
- Завтрак
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
ул. Вахтанг Горгасали, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии начинаются в 09:00
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- После бронирования напишите нам номер вашего рейса
- И мы приедем в аэропорт. Вас встретят в аэропорту
- А место сбора экскурсии - из нашего офиса
- Вахтанга Горгасали 1. Экскурсия заканчивается по тому же адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Тбилиси
ИндивидуальныеПешеходныеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеТрансферОбзорныеСоборы и храмыСвятые местаГориКахетияПопулярные местаСигнахиБоржомиМартвильский каньонАхалцихская крепостьВинодельниВсе турыКанатная дорогаАлазанская долинаГудауриСерные баниКрепость АнануриМонастырь Бодбе
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