1 день Наш трансфер доставит вас из аэропорта Тбилиси в гостиницу. Затем вы посетите канатную дорогу, а вечером у вас будет свободное время. 2 день Маршрут: Тбилиси — Бодбе — Сигнахи — Телави — Тбилиси. Вы увидите:

Монастырь Бодбе. Согласно легенде, он был построен на могиле святой Нино. Бодбийскому монастырю уделяли большое внимание грузинские цари. Он неоднократно ремонтировался и реставрировался.

Сигнахи — красивый и благоустроенный город в восточной части Грузии, в Кахетии, на склоне горы. Название города в переводе с турецкого означает «приют». Сигнахи словно парит в воздухе Алазанской долины. В самом городке есть небольшие извилистые уютные улочки и разноцветные черепичные крыши двухэтажных домов.

Монастырь Мцхета Джвари — православный монастырь VI века, один из самых важных и известных монастырей в Грузии. Он расположен на горе, с которой открывается невероятно красивый вид на древний город — Мцхету.

Собор Светицховели — второй по величине храм в стране и одно из самых почитаемых мест в Грузии. Здесь был крещен первый христианский царь Грузии Мириан. А традиция Грузинской церкви сохранила память о присутствии здесь самой большой святыни христианского мира — лорда Китона.

Посещение музея Сталина, посвященного жизни Иосифа Сталина (Джугашвили), одной из величайших и противоречивых политических фигур 20 века.

Дворец царя Ираклия II в Телави. Экскурсия в Телави идеальна для тех, кто хочет насладиться прекрасными видами, средневековыми монастырями, королевскими дворцами и посетить винодельческий регион. 3 день Маршрут: Тбилиси — Джвари — Мцхета — Гори — Уплисцихе — Тбилиси. Вы увидите:.

Древний город Уплисцихе — пещерный город, высеченный прямо в скалах, возникший в конце II - в начале I тысячелетия до н. э. Он является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Именно благодаря своей структуре город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. 4 день Пешеходная экскурсия по Тбилиси (Syti Tour). Хотите увидеть тот самый город с ажурными балкончиками и узкими холмистыми улочками, с аутентичными двориками и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключик к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до кукольного театра, мимо старинных храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. Вкусным бонусом станет часовая дегустация вин в старинном погребе. 5 день Маршрут: Тбилиси — Ананури — Гудаури — Казбеги — Тбилиси. Вы увидите:.

Древний город Уплисцихе — пещерный город, высеченный прямо в скалах, возникший в конце II - в начале I тысячелетия до н. э. Он является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Именно благодаря своей структуре город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. 4 день Пешеходная экскурсия по Тбилиси (Syti Tour). Хотите увидеть тот самый город с ажурными балкончиками и узкими холмистыми улочками, с аутентичными двориками и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключик к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до кукольного театра, мимо старинных храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. Вкусным бонусом станет часовая дегустация вин в старинном погребе. 5 день Маршрут: Тбилиси — Ананури — Гудаури — Казбеги — Тбилиси. Вы увидите:.

• Древний город Уплисцихе — пещерный город, высеченный прямо в скалах, возникший в конце II - в начале I тысячелетия до н. э. Он является одним из важнейших памятников грузинской культуры. Именно благодаря своей структуре город сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. 4 день Пешеходная экскурсия по Тбилиси (Syti Tour). Хотите увидеть тот самый город с ажурными балкончиками и узкими холмистыми улочками, с аутентичными двориками и «живой» историей? Обещаю — за 5 часов вы найдете ключик к сердцу настоящего Тбилиси! Вы пройдете по знаковым местам от Серных бань до кукольного театра, мимо старинных храмов, водопада и необычных скульптур. Я наполню прогулку нескучными фактами об истории и архитектуре, о характере, традициях и кухне грузин. Вкусным бонусом станет часовая дегустация вин в старинном погребе. 5 день Маршрут: Тбилиси — Ананури — Гудаури — Казбеги — Тбилиси. Вы увидите: