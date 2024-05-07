Автотур по историческим центрам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи
Авторский тур в Тбилиси

Посетить самую старую церковь Тбилиси, погулять по «городу любви» и подняться на гору Мтацминда

Приглашаем вас отправиться в путешествие по знаковым локациям Грузии.

За 7 дней мы успеем насладиться природой и архитектурой этой страны, а также неподражаемой национальной кухней.

Мы посетим крепость Нарикала и прогуляемся по Тбилисскому Арбату, заглянем в уникальный собор Светицховели и монастырь Джвари в Мцхете, полюбуемся видами, открывающимися с горы Мтацминда. Вас ждут «город любви» Сигнахи и шарм итальянских дворов района Сололаки. Желающие смогут покататься на лошадях и продегустировать грузинские вина.
Автотур по историческим центрам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи
Автотур по историческим центрам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи
Автотур по историческим центрам Грузии: Тбилиси, Мцхета, Сигнахи
Ближайшие даты:
7
мая
21
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Большая спортивная сумка или рюкзак 60 литров
Удобная куртка/пуховка
Флисовая кофта/свитер
Удобные штаны
Джинсы
Удобная обувь (ботинки или кроссовки)
Комплект термобелья
Футболка и водолазка
Спортивные носки (4 пары)
Столовые приборы, посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Полотенце из микрофибры (или другое быстро сохнущее)
Тапочки для душа
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Купальник/плавки

Проживание. Двухместное размещение в отелях и гостевых домах.

Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание — в кафе и ресторанах (оплачивается отдельно).

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки по 4-8 км. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном микроавтобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Старый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущелье

Встречаемся в аэропорту и едем знакомиться со старым городом. Нас ждёт пешая прогулка от площади Свободы по проспекту имени Н. Бараташвили, вдоль которого растянулась крепостная стена. Увидим башню театра Резо Габриадзе и посетим самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати. Через узкие улочки выйдем к мосту Мира, который считается одним из самых красивых мостов.

После этого зайдём в парк Рике. Посмотрим на город сверху с канатной дороги, а затем заглянем в знаменитую крепость Нарикала. Далее спустимся в очень романтичное место — Инжирное ущелье, в котором расположился небольшой водопад. Пройдёмся по кварталу бань, с которого началось становление города ещё в V веке.

По окончании экскурсии желающие могут отправиться в погреб XVII века, чтобы продегустировать сорта вин, изготовленных по древней технологии.

Заселимся в отель и отдохнём после насыщенного дня.

Старый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущельеСтарый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущельеСтарый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущельеСтарый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущелье
2 день

Мцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели

Едем по местам, где развивались события поэмы «Мцыри», в город Мцхета.

Посетим собор Светицховели, построенный в 1010 году и переживший войны.

Вечером отправимся в монастырь Джвари. Отсюда нам откроется невероятный вид на Мцхету. Встретим закат и направимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить окрестности.

Мцхета: монастырь Джвари и собор СветицховелиМцхета: монастырь Джвари и собор СветицховелиМцхета: монастырь Джвари и собор СветицховелиМцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели
3 день

Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»

Поедем по проспекту Шота Руставели, чтобы добраться до самого длинного в Европе фуникулёра. На нём поднимемся на гору Мтацминда и со смотровой площадки насладимся потрясающим видом на Тбилиси.

Погуляем по парку, где свои кроны раскинули столетние деревья. Желающие смогут прокатиться на колесе обозрения.

Далее проедем по части проспекта Агмашенебели, а потом прогуляемся пешком по Тбилисскому Арбату («Новому Тифлису»). Увидим собор Святой Троицы — самый высокий собор Южного Кавказа. Зайдём на территорию объекта и узнаем, как проходило строительство и какие реликвии здесь хранятся.

Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»
4 день

Кахетия и Сигнахи

Первым делом отправимся на ранчо, где сможем покататься верхом. Пообедаем и поедем в Кахетию.

Посетим женский монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь хранятся мощи святой, благодаря которой Грузия стала христианской страной в IV веке.

Далее нас ждёт городок Сигнахи, который называют городом любви. Здесь можно заключить брак в любое время дня и ночи.

После этого мы заглянем в «Кахетинское традиционное виноделие». На этом винзаводе нас ждёт экскурсия и дегустация.

Кахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и СигнахиКахетия и Сигнахи
5 день

Район Сололаки

Сегодня окунёмся в атмосферу итальянских двориков Сололаки. Посетим парадные этого района, полюбуемся их убранством: увидим барельефы, уникальную лепнину, дореволюционную роспись стен. Пройдём по мраморным ступеням кованых лестниц и узнаем историю зданий этого места.

Район СололакиРайон СололакиРайон СололакиРайон Сололаки
6 день

Свободный день в Тбилиси

Этот день предлагаем провести в свободном режиме: вы можете самостоятельно изучить интересные локации, заглянуть в сувенирные лавки и магазины, чтобы порадовать себя местными товарами.

Вечером соберёмся на прощальный ужин.

Свободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в Тбилиси
7 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и посещение достопримечательностей (указанные в программе)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Грузии и обратно
  • Обеды, ужины
  • Дополнительные развлечения и экскурсии
  • Конная прогулка
  • Дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМцхетаВыездныеСигнахиПопулярные местаВсе туры7-дневные турыСололакиПрирода и пейзажиГорыСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

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