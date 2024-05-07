Посетить самую старую церковь Тбилиси, погулять по «городу любви» и подняться на гору Мтацминда
За 7 дней мы успеем насладиться природой и архитектурой этой страны, а также неподражаемой национальной кухней.
Мы посетим крепость Нарикала и прогуляемся по Тбилисскому Арбату, заглянем в уникальный собор Светицховели и монастырь Джвари в Мцхете, полюбуемся видами, открывающимися с горы Мтацминда. Вас ждут «город любви» Сигнахи и шарм итальянских дворов района Сололаки. Желающие смогут покататься на лошадях и продегустировать грузинские вина.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 000 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Большая спортивная сумка или рюкзак 60 литров
Удобная куртка/пуховка
Флисовая кофта/свитер
Удобные штаны
Джинсы
Удобная обувь (ботинки или кроссовки)
Комплект термобелья
Футболка и водолазка
Спортивные носки (4 пары)
Столовые приборы, посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Полотенце из микрофибры (или другое быстро сохнущее)
Тапочки для душа
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Купальник/плавки
Проживание. Двухместное размещение в отелях и гостевых домах.
Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание — в кафе и ресторанах (оплачивается отдельно).
Уровень сложности. Программа предусматривает пешие прогулки по 4-8 км. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном микроавтобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Старый Тбилиси: мост Мира, крепость Нарикала и Инжирное ущелье
Встречаемся в аэропорту и едем знакомиться со старым городом. Нас ждёт пешая прогулка от площади Свободы по проспекту имени Н. Бараташвили, вдоль которого растянулась крепостная стена. Увидим башню театра Резо Габриадзе и посетим самую старую церковь Тбилиси — Анчисхати. Через узкие улочки выйдем к мосту Мира, который считается одним из самых красивых мостов.
После этого зайдём в парк Рике. Посмотрим на город сверху с канатной дороги, а затем заглянем в знаменитую крепость Нарикала. Далее спустимся в очень романтичное место — Инжирное ущелье, в котором расположился небольшой водопад. Пройдёмся по кварталу бань, с которого началось становление города ещё в V веке.
По окончании экскурсии желающие могут отправиться в погреб XVII века, чтобы продегустировать сорта вин, изготовленных по древней технологии.
Заселимся в отель и отдохнём после насыщенного дня.
Мцхета: монастырь Джвари и собор Светицховели
Едем по местам, где развивались события поэмы «Мцыри», в город Мцхета.
Посетим собор Светицховели, построенный в 1010 году и переживший войны.
Вечером отправимся в монастырь Джвари. Отсюда нам откроется невероятный вид на Мцхету. Встретим закат и направимся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно изучить окрестности.
Гора Мтацминда и «Новый Тифлис»
Поедем по проспекту Шота Руставели, чтобы добраться до самого длинного в Европе фуникулёра. На нём поднимемся на гору Мтацминда и со смотровой площадки насладимся потрясающим видом на Тбилиси.
Погуляем по парку, где свои кроны раскинули столетние деревья. Желающие смогут прокатиться на колесе обозрения.
Далее проедем по части проспекта Агмашенебели, а потом прогуляемся пешком по Тбилисскому Арбату («Новому Тифлису»). Увидим собор Святой Троицы — самый высокий собор Южного Кавказа. Зайдём на территорию объекта и узнаем, как проходило строительство и какие реликвии здесь хранятся.
Кахетия и Сигнахи
Первым делом отправимся на ранчо, где сможем покататься верхом. Пообедаем и поедем в Кахетию.
Посетим женский монастырь св. Нино Бодбе. Именно здесь хранятся мощи святой, благодаря которой Грузия стала христианской страной в IV веке.
Далее нас ждёт городок Сигнахи, который называют городом любви. Здесь можно заключить брак в любое время дня и ночи.
После этого мы заглянем в «Кахетинское традиционное виноделие». На этом винзаводе нас ждёт экскурсия и дегустация.
Район Сололаки
Сегодня окунёмся в атмосферу итальянских двориков Сололаки. Посетим парадные этого района, полюбуемся их убранством: увидим барельефы, уникальную лепнину, дореволюционную роспись стен. Пройдём по мраморным ступеням кованых лестниц и узнаем историю зданий этого места.
Свободный день в Тбилиси
Этот день предлагаем провести в свободном режиме: вы можете самостоятельно изучить интересные локации, заглянуть в сувенирные лавки и магазины, чтобы порадовать себя местными товарами.
Вечером соберёмся на прощальный ужин.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и посещение достопримечательностей (указанные в программе)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Грузии и обратно
- Обеды, ужины
- Дополнительные развлечения и экскурсии
- Конная прогулка
- Дегустация