Необходимо иметь удобную обувь и тёплую одежду для поездок в горные регионы.

В микроавтобусе и отелях есть Wi-Fi.

Для въезда в Грузию требуется только заграничный паспорт.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях и все указанные в программе обеды, ужины, пикники и застолья.

Транспорт. Все переезды в туре выполняются на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter. Есть Wi-Fi.

Возраст участников. 7–70.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Активный тур с прогулками, подходящий для любого возраста и уровня подготовки. До всех объектов добираемся на микроавтобусе.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.