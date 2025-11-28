Описание тура
Организационные детали
Необходимо иметь удобную обувь и тёплую одежду для поездок в горные регионы.
В микроавтобусе и отелях есть Wi-Fi.
Для въезда в Грузию требуется только заграничный паспорт.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях и все указанные в программе обеды, ужины, пикники и застолья.
Транспорт. Все переезды в туре выполняются на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter. Есть Wi-Fi.
Возраст участников. 7–70.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Активный тур с прогулками, подходящий для любого возраста и уровня подготовки. До всех объектов добираемся на микроавтобусе.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси
В этот день экскурсионная программа не запланирована. Вас встречают в аэропорту или в другой указанной точке Тбилиси и доставляют в отель, расположенный в центре города, рядом с кафе, ресторанами и достопримечательностями. При наличии времени можно самостоятельно прогуляться по городу.
Ночёвка в Тбилиси.
Прогулка по Старому городу
Знакомство с Грузией начнётся с пешеходной прогулки по исторической части столицы. Во время экскурсии прозвучат не только подтверждённые факты, но и городские легенды, позволяющие прочувствовать атмосферу Старого Тифлиса. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается вид на город. После обеда в ресторане грузинской кухни нас ждёт дегустация популярных грузинских вин и чачи в уютном винном баре.
Ночёвка в Тбилиси.
Крестовый перевал и Дарьяльское ущелье
Путешествие по Военно-Грузинской дороге подарит встречи с ключевыми достопримечательностями региона. Мы увидим крепость Ананури и Жинвальское водохранилище, Арку Дружбы Народов в Гудаури, поднимемся к церкви Гергети с видом на Казбек, посетим Дарьяльское ущелье и место слияния Чёрной и Белой рек, а также каменные головы в долине Сно. Обед с хинкали по традиционным горским рецептам.
Возвращение и ночёвка в Тбилиси.
Мцхета
В Мцхете, древней столице Иберии, прикоснёмся к истории христианства в Грузии. Осмотрим храм Джвари, известный по поэме Лермонтова «Мцыри», и главный христианский храм страны — Светицховели. Далее отправимся на частную винодельню в Имерети, где пройдёт дегустация и застолье с блюдами местной кухни.
Ночёвка в Кутаиси.
Монастырь Гелати, Мартвильский каньон и пещера Прометея
Посетим монастырь и академию Гелати, откуда открывается вид на хребет Хвамли. Прогуляемся по Мартвильскому каньону, прокатимся на лодке, затем отправимся в пещеру Прометея. Обед в ресторане мегрельской кухни.
Ночёвка в Батуми.
Батуми - город контрастов
Экскурсия по исторической части города познакомит с архитектурным и культурным многообразием Батуми. Мы увидим православную церковь, католический собор, синагогу и мечеть, пройдём по турецкому кварталу и Европейской площади. После осмотра города — мастер-класс по приготовлению сезонного блюда с последующим застольем на природе у горной реки.
Ночёвка в Батуми.
Застолье в горах Аджарии
По извилистой дороге вдоль горной реки доберёмся до живописных мест с водопадами и средневековыми каменными мостами. Посетим частную винодельню, осмотрим виноградники и марани, а затем отправимся на традиционное застолье в горную деревню.
Ночёвка в Батуми.
Окончание тура
Трансфер в аэропорт, на вокзал или в указанное место в Батуми. По запросу возможны трансферы в другие города и аэропорты за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$840
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Все дегустации, поездки на канатных дорогах, мастер-классы
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно из Батуми
- Доплата за 1-местное размещение - $70
- Трансферы в другие города и аэропорты (по запросу, стоимость уточняется)