Грузия по системе «всё включено»: от Тбилиси до гор Аджарии и моря с мастер-классами и дегустациями

Побывать в Казбеги и Мцхете, побывать на винодельнях и очароваться Батуми
В этом туре вы откроете для себя многоликую Грузию — от колоритных улочек старого Тбилиси до горных перевалов с видами на Казбек. Вы услышите легенды о святой Нино и ощутите
атмосферу храмов, хранящих тысячелетнюю историю.

Вас ждут водопады и каменные мосты Аджарии, пещера Прометея и живописный Мартвильский каньон, а в Батуми прогуляемся по кварталам, где соседствуют православные церкви, католические соборы и мечети.

Каждое застолье станет отдельным путешествием в мир грузинской кухни — с хинкали, мегрули, пхали, харчо и винами из разных регионов страны.

Вы подниметесь к крепости Нарикала, побываете на винодельнях, познакомитесь с хранителями кулинарных традиций и примете участие в мастер-классе на природе у горной реки.

Мы всё подготовили и продумали для того, чтобы вы прилетели и наслаждались отдыхом в этой гостеприимной стране!

Грузия по системе «всё включено»: от Тбилиси до гор Аджарии и моря с мастер-классами и дегустациями

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь удобную обувь и тёплую одежду для поездок в горные регионы.
В микроавтобусе и отелях есть Wi-Fi.
Для въезда в Грузию требуется только заграничный паспорт.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях и все указанные в программе обеды, ужины, пикники и застолья.

Транспорт. Все переезды в туре выполняются на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter. Есть Wi-Fi.

Возраст участников. 7–70.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Активный тур с прогулками, подходящий для любого возраста и уровня подготовки. До всех объектов добираемся на микроавтобусе.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси

В этот день экскурсионная программа не запланирована. Вас встречают в аэропорту или в другой указанной точке Тбилиси и доставляют в отель, расположенный в центре города, рядом с кафе, ресторанами и достопримечательностями. При наличии времени можно самостоятельно прогуляться по городу.

Ночёвка в Тбилиси.

2 день

Прогулка по Старому городу

Знакомство с Грузией начнётся с пешеходной прогулки по исторической части столицы. Во время экскурсии прозвучат не только подтверждённые факты, но и городские легенды, позволяющие прочувствовать атмосферу Старого Тифлиса. По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается вид на город. После обеда в ресторане грузинской кухни нас ждёт дегустация популярных грузинских вин и чачи в уютном винном баре.

Ночёвка в Тбилиси.

3 день

Крестовый перевал и Дарьяльское ущелье

Путешествие по Военно-Грузинской дороге подарит встречи с ключевыми достопримечательностями региона. Мы увидим крепость Ананури и Жинвальское водохранилище, Арку Дружбы Народов в Гудаури, поднимемся к церкви Гергети с видом на Казбек, посетим Дарьяльское ущелье и место слияния Чёрной и Белой рек, а также каменные головы в долине Сно. Обед с хинкали по традиционным горским рецептам.

Возвращение и ночёвка в Тбилиси.

4 день

Мцхета

В Мцхете, древней столице Иберии, прикоснёмся к истории христианства в Грузии. Осмотрим храм Джвари, известный по поэме Лермонтова «Мцыри», и главный христианский храм страны — Светицховели. Далее отправимся на частную винодельню в Имерети, где пройдёт дегустация и застолье с блюдами местной кухни.

Ночёвка в Кутаиси.

5 день

Монастырь Гелати, Мартвильский каньон и пещера Прометея

Посетим монастырь и академию Гелати, откуда открывается вид на хребет Хвамли. Прогуляемся по Мартвильскому каньону, прокатимся на лодке, затем отправимся в пещеру Прометея. Обед в ресторане мегрельской кухни.

Ночёвка в Батуми.

6 день

Батуми - город контрастов

Экскурсия по исторической части города познакомит с архитектурным и культурным многообразием Батуми. Мы увидим православную церковь, католический собор, синагогу и мечеть, пройдём по турецкому кварталу и Европейской площади. После осмотра города — мастер-класс по приготовлению сезонного блюда с последующим застольем на природе у горной реки.

Ночёвка в Батуми.

7 день

Застолье в горах Аджарии

По извилистой дороге вдоль горной реки доберёмся до живописных мест с водопадами и средневековыми каменными мостами. Посетим частную винодельню, осмотрим виноградники и марани, а затем отправимся на традиционное застолье в горную деревню.

Ночёвка в Батуми.

8 день

Окончание тура

Трансфер в аэропорт, на вокзал или в указанное место в Батуми. По запросу возможны трансферы в другие города и аэропорты за дополнительную плату.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Все дегустации, поездки на канатных дорогах, мастер-классы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно из Батуми
  • Доплата за 1-местное размещение - $70
  • Трансферы в другие города и аэропорты (по запросу, стоимость уточняется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Батуми, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Тбилиси
Привет! Я — Алекс, ваш путеводитель по удивительной Грузии. С 2017 года я организую и провожу атмосферные туры по этой многогранной стране. В моих экскурсиях сочетаются самые необыкновенные детали, из которых
складывается правильное и гармоничное восприятие такой аутентичной страны, как Грузия. Кухня, природа, виноделие, культура и религия, философия жизни и быта, составляющие ДНК нации, представляют собой невероятно интересную и завораживающую совокупность, которую необходимо прочувствовать при посещении Грузии. В стоимость каждого тура входит всё: проживание, питание, экскурсии, входные билеты, трансферы. Дополнительные траты будут только на сувениры и покупки. Таким образом, вы точно знаете, сколько потратите за отдых. Со мной вы прочувствуете настоящее, а не показное гостеприимство и увезёте с собой воспоминания на всю жизнь и частичку магии Грузии. Потому что со мной вы будете гостем, а не туристом.

