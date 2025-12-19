Путешествие начнётся с посещения монастыря Бодбе — святыни, где покоятся мощи святой Нино, крестившей Грузию. Территория монастыря окружена кипарисами и цветущими садами, а с обзорной площадки открываются живописные виды на Алазанскую долину.

Далее маршрут продолжится в город Сигнахи, известный как город любви. Узкие мощёные улочки, разноцветные балконы и крепостная стена с башнями создают особую атмосферу старинного кахетинского города. Прогулка по историческому центру позволит увидеть главные достопримечательности и почувствовать очарование этого уютного места.

После запланирован этно-обед в местной семье. Гостей угостят домашними блюдами грузинской кухни, приготовленными по традиционным рецептам, и расскажут о кулинарных особенностях региона.

Во второй половине дня состоится дегустация на винодельне «Киндзмараули», где представят знаменитые кахетинские вина. Можно будет узнать об особенностях технологии квеври и попробовать несколько сортов вина этого региона.

Завершением дня станет осмотр крепости Греми — древней цитадели 16 века, когда-то бывшей столицей Кахетинского царства. Каменные стены и сторожевые башни возвышаются над зелёной долиной, напоминая о былом величии места.