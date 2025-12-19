Кахетия только для вас: Сигнахи, Телави и дегустация на винодельне «Киндзмараули»
Осмотреть монастырь Бодбе, посетить усадьбу Цинандали и увидеть древний платан
Путешествие по Кахетии откроет вам древние монастыри, винодельни и города, где бережно хранится грузинское наследие.
Среди кипарисов монастыря Бодбе откроются виды на Алазанскую долину, а в Сигнахи — на мощёные улицы читать дальше
и крепостные башни города любви.
В Цинандали представится возможность пройтись по усадьбе князя Чавчавадзе и заглянуть в винный погреб.
В Телави ждёт встреча с девятивековым платаном, старинной крепостью царя Ираклия и собором Алаверди.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Монастырь Бодбе, Сигнахи и винодельня «Киндзмараули»
Путешествие начнётся с посещения монастыря Бодбе — святыни, где покоятся мощи святой Нино, крестившей Грузию. Территория монастыря окружена кипарисами и цветущими садами, а с обзорной площадки открываются живописные виды на Алазанскую долину.
Далее маршрут продолжится в город Сигнахи, известный как город любви. Узкие мощёные улочки, разноцветные балконы и крепостная стена с башнями создают особую атмосферу старинного кахетинского города. Прогулка по историческому центру позволит увидеть главные достопримечательности и почувствовать очарование этого уютного места.
После запланирован этно-обед в местной семье. Гостей угостят домашними блюдами грузинской кухни, приготовленными по традиционным рецептам, и расскажут о кулинарных особенностях региона.
Во второй половине дня состоится дегустация на винодельне «Киндзмараули», где представят знаменитые кахетинские вина. Можно будет узнать об особенностях технологии квеври и попробовать несколько сортов вина этого региона.
Завершением дня станет осмотр крепости Греми — древней цитадели 16 века, когда-то бывшей столицей Кахетинского царства. Каменные стены и сторожевые башни возвышаются над зелёной долиной, напоминая о былом величии места.
2 день
Телави и окрестности
Второй день посвящён знакомству с историческим центром Кахетии — городом Телави. Программа начнётся с посещения усадьбы Цинандали, принадлежавшей князю Александру Чавчавадзе. Здесь соединяются грузинские и европейские традиции: ухоженный парк, старинный винный погреб и музейная экспозиция рассказывают о культурной жизни 19 века.
Следующая остановка — древний платан, возраст которого превышает 900 лет. Это живой символ Телави и одно из самых известных природных достояний региона.
Затем предстоит прогулка по центральной части города и посещение крепости царя Ираклия II, где сохранились старинные башни и фрагменты оборонительных стен.
Завершением маршрута станет осмотр кафедрального собора Алаверди — одного из самых величественных храмов Грузии. Храм, возведённый в 11 веке, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и поражает сочетанием строгости архитектуры и монументальности каменной кладки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, обед
Трансфер из/до Тбилиси
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Винная дегустация
Что не входит в цену
Перелёт до Тбилиси и обратно
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, ваш отель, 10:00 или по договорённости
Завершение: Тбилиси, ваш отель, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариам — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 541 туриста
Здравствуйте!
Я грузинка, родилась в Тбилиси. По профессии искусствовед. Состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные туры по Грузии. Буду рада познакомить Вас с моей страной!
Что главное в Грузии? Это тёплое, читать дальше
открытое отношение, доброжелательные люди, своеобразный ритм жизни (когда всегда есть желание и время для застолья:), солнцем наполненные дни, высокие горы, древние храмы, вкусная кухня, вино и многое, многое другое, что Вам предстоит открыть!