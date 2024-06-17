Приключение начнётся в Тбилиси, где сосредоточено множество локаций с богатой историей: Старый город, серные бани, крепость Нарикала, многовековые храмы. Знакомство
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Проживание. Двухместное размещение в Тбилиси в отеле 2*: Avlabari или Garden House (или подобном). Повышение уровня гостиницы — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле и винная дегустация, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Грузию
Встретим вас у аэропорта Тбилиси и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть, разобрать чемоданы и подготовиться к предстоящему путешествию.
Прогулка по Тбилиси: крепость Нарикала, театр марионеток, мост Мира, серные бани, святыни
Этот день посвятим знакомству с грузинской столицей. Тбилиси, история которого началась в 5 веке, богат удивительными архитектурными и культурными памятниками.
Вы подниметесь к крепости Нарикала, со стен которой открываются головокружительные виды Старого города, и рассмотрите причудливый фасад театра марионеток имени Резо Габриадзе. Прогуляетесь по колоритным извилистым улочкам, футуристичному мосту Мира и району серных бань, где когда-то парились Александр Пушкин и Александр Дюма (отец). Увидите многовековые святыни: церковь Анчисхати, самую старую в Тбилиси, и исторически главный храм столицы Сиони.
Поездка по Кахетии с винной дегустацией
После завтрака поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Первой посетим столицу края — Телави. Её панорамы могут быть вам знакомы: здесь Георгий Данелия снимал советскую комедию «Мимино».
Осмотрим крепость с церковью Архангелов в Греми, бывшей столице Кахетинского царства. Это всё, что осталось от некогда процветавшего города, стоявшего на Великом Шёлковом пути и стёртого с лица земли персидским шахом Аббасом.
Заглянем на винный завод, где для нас проведут дегустацию. А в сентябре также поучаствуем в Ртвели — многодневном празднике сбора урожая винограда.
Затем продолжим путь на восток, где раскинулся Бодбийский женский монастырь. Он имеет особенное значение для верующих Грузии: в его стенах покоятся мощи Святой Нино, принёсшей христианство в эти земли.
Завершающим пунктом поездки по Кахетии станет Сигнахи, который называют городом любви. Его мощёные улочки и красные черепичные крыши создают впечатление, будто вы отдыхаете в Италии или Швейцарии. По окончании экскурсии вернёмся в Тбилиси.
Обратите внимание: в октябре из-за погодных условий маршрут по Кахетии будет немного отличаться. Мы посетим: Бодбийский монастырь, Сигнахи, дом-музей князя Александра Чавчавадзе, винный завод (с дегустацией), Телави.
Монастырь Джвари, Мцхета, трансфер в Батуми
Продолжая погружение в грузинскую историю, поднимемся на вершину горы у слияния рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри». В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Позже тут воздвигли монастырь и храм Джвари, который сейчас охраняется ЮНЕСКО.
Продолжим променад в Мцхете, которая была первой столицей Грузии. Прогуляемся по древним улицам, купим сувениры, посетим главный патриарший храм Светицховели. По преданию, в его основании находится риза Иисуса Христа.
Во второй половине дня доставим вас к ж. -д. вокзалу Тбилиси, билеты на поезд в Батуми включены в стоимость тура. За доплату мы поможем вам забронировать отель и экскурсии на побережье Чёрного моря.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$276
|Отель 3*
|$314
|Отель 4*
|$371
|Отель 4+*
|$428
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта и к ж. - д. вокзалу в Тбилиси
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки и винная дегустация
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Билет на поезд Тбилиси - Батуми (2 класс)
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и из Батуми
- Обеды и ужины
- Проживание и экскурсии в Батуми
- Стоимость тура указана при проживании в 2-звёздочном отеле. Стоимость тура за одного человека при двухместном размещении в 3-звёздочной гостинице (Kopala или Penthouse) составляет $330, в 4-звёздочном отеле (Citrus или Radius) - $390, в 4-звёздочной гостинице повышенной комфортности (Mercure или Tiflis Palace) - $450