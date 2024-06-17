После завтрака поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Первой посетим столицу края — Телави. Её панорамы могут быть вам знакомы: здесь Георгий Данелия снимал советскую комедию «Мимино».

Осмотрим крепость с церковью Архангелов в Греми, бывшей столице Кахетинского царства. Это всё, что осталось от некогда процветавшего города, стоявшего на Великом Шёлковом пути и стёртого с лица земли персидским шахом Аббасом.

Заглянем на винный завод, где для нас проведут дегустацию. А в сентябре также поучаствуем в Ртвели — многодневном празднике сбора урожая винограда.

Затем продолжим путь на восток, где раскинулся Бодбийский женский монастырь. Он имеет особенное значение для верующих Грузии: в его стенах покоятся мощи Святой Нино, принёсшей христианство в эти земли.

Завершающим пунктом поездки по Кахетии станет Сигнахи, который называют городом любви. Его мощёные улочки и красные черепичные крыши создают впечатление, будто вы отдыхаете в Италии или Швейцарии. По окончании экскурсии вернёмся в Тбилиси.

Обратите внимание: в октябре из-за погодных условий маршрут по Кахетии будет немного отличаться. Мы посетим: Бодбийский монастырь, Сигнахи, дом-музей князя Александра Чавчавадзе, винный завод (с дегустацией), Телави.