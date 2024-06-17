Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми

Погулять по нынешней и бывшей столице, отдохнуть в краю вина и увидеть места из поэмы «Мцыри»
Приглашаем вас в небольшое путешествие по удивительному краю — гостеприимной Грузии.

Приключение начнётся в Тбилиси, где сосредоточено множество локаций с богатой историей: Старый город, серные бани, крепость Нарикала, многовековые храмы. Знакомство
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со страной продолжится в уютных городках Кахетии и не обойдётся без винной дегустации.

В завершение поездки вы посетите бывшую столицу, Мцхету, и подниметесь к монастырю, возвышающемуся над слиянием рек Арагви и Куры, а затем на поезде отправитесь на побережье Чёрного моря (билет включён в стоимость).

Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Мини-отпуск в окрестностях Тбилиси и Кахетии с трансфером в Батуми
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Двухместное размещение в Тбилиси в отеле 2*: Avlabari или Garden House (или подобном). Повышение уровня гостиницы — за доплату. *Фото отелей взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отеле и винная дегустация, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грузию

Встретим вас у аэропорта Тбилиси и доставим в отель. После размещения будет время отдохнуть, разобрать чемоданы и подготовиться к предстоящему путешествию.

Прибытие в ГрузиюПрибытие в ГрузиюПрибытие в ГрузиюПрибытие в Грузию
2 день

Прогулка по Тбилиси: крепость Нарикала, театр марионеток, мост Мира, серные бани, святыни

Этот день посвятим знакомству с грузинской столицей. Тбилиси, история которого началась в 5 веке, богат удивительными архитектурными и культурными памятниками.

Вы подниметесь к крепости Нарикала, со стен которой открываются головокружительные виды Старого города, и рассмотрите причудливый фасад театра марионеток имени Резо Габриадзе. Прогуляетесь по колоритным извилистым улочкам, футуристичному мосту Мира и району серных бань, где когда-то парились Александр Пушкин и Александр Дюма (отец). Увидите многовековые святыни: церковь Анчисхати, самую старую в Тбилиси, и исторически главный храм столицы Сиони.

Прогулка по Тбилиси: крепость Нарикала, театр марионеток, мост Мира, серные бани, святыниПрогулка по Тбилиси: крепость Нарикала, театр марионеток, мост Мира, серные бани, святыниПрогулка по Тбилиси: крепость Нарикала, театр марионеток, мост Мира, серные бани, святыниПрогулка по Тбилиси: крепость Нарикала, театр марионеток, мост Мира, серные бани, святыни
3 день

Поездка по Кахетии с винной дегустацией

После завтрака поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Первой посетим столицу края — Телави. Её панорамы могут быть вам знакомы: здесь Георгий Данелия снимал советскую комедию «Мимино».

Осмотрим крепость с церковью Архангелов в Греми, бывшей столице Кахетинского царства. Это всё, что осталось от некогда процветавшего города, стоявшего на Великом Шёлковом пути и стёртого с лица земли персидским шахом Аббасом.

Заглянем на винный завод, где для нас проведут дегустацию. А в сентябре также поучаствуем в Ртвели — многодневном празднике сбора урожая винограда.

Затем продолжим путь на восток, где раскинулся Бодбийский женский монастырь. Он имеет особенное значение для верующих Грузии: в его стенах покоятся мощи Святой Нино, принёсшей христианство в эти земли.

Завершающим пунктом поездки по Кахетии станет Сигнахи, который называют городом любви. Его мощёные улочки и красные черепичные крыши создают впечатление, будто вы отдыхаете в Италии или Швейцарии. По окончании экскурсии вернёмся в Тбилиси.

Обратите внимание: в октябре из-за погодных условий маршрут по Кахетии будет немного отличаться. Мы посетим: Бодбийский монастырь, Сигнахи, дом-музей князя Александра Чавчавадзе, винный завод (с дегустацией), Телави.

Поездка по Кахетии с винной дегустациейПоездка по Кахетии с винной дегустациейПоездка по Кахетии с винной дегустациейПоездка по Кахетии с винной дегустацией
4 день

Монастырь Джвари, Мцхета, трансфер в Батуми

Продолжая погружение в грузинскую историю, поднимемся на вершину горы у слияния рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри». В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Позже тут воздвигли монастырь и храм Джвари, который сейчас охраняется ЮНЕСКО.

Продолжим променад в Мцхете, которая была первой столицей Грузии. Прогуляемся по древним улицам, купим сувениры, посетим главный патриарший храм Светицховели. По преданию, в его основании находится риза Иисуса Христа.

Во второй половине дня доставим вас к ж. -д. вокзалу Тбилиси, билеты на поезд в Батуми включены в стоимость тура. За доплату мы поможем вам забронировать отель и экскурсии на побережье Чёрного моря.

Монастырь Джвари, Мцхета, трансфер в БатумиМонастырь Джвари, Мцхета, трансфер в БатумиМонастырь Джвари, Мцхета, трансфер в БатумиМонастырь Джвари, Мцхета, трансфер в Батуми

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$276
Отель 3*$314
Отель 4*$371
Отель 4+*$428
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и к ж. - д. вокзалу в Тбилиси
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки и винная дегустация
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Билет на поезд Тбилиси - Батуми (2 класс)
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и из Батуми
  • Обеды и ужины
  • Проживание и экскурсии в Батуми
  • Стоимость тура указана при проживании в 2-звёздочном отеле. Стоимость тура за одного человека при двухместном размещении в 3-звёздочной гостинице (Kopala или Penthouse) составляет $330, в 4-звёздочном отеле (Citrus или Radius) - $390, в 4-звёздочной гостинице повышенной комфортности (Mercure или Tiflis Palace) - $450
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
Завершение: Ж. - д. вокзал Тбилиси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСвятые местаОбзорныеСоборы и храмыМцхетаВыездныеТелавиКахетияПопулярные местаСигнахиМонастыри, церкви, храмыВсе туры3-дневные турыСтарый ТбилисиМонастырь ДжвариСерные баниМост мираКрепость НарикалаТеатр марионеток Резо Габриадзе4-дневные турыНа 4 дня

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