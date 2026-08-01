Пройдём по старинным улочкам
Описание тура
Организационные детали
Перед началом путешествия я пришлю ссылку на чат участников, где будет подготовленный чек-лист и гайд с местами, которые можно будет посетить в свободное время.
Старт путешествия в Тбилиси в 17:00, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ. Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно.
Финиш путешествия в Батуми в 12:00, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказа. Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ.
Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне, и я вам подберу подходящий вариант.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и вечерняя экскурсия
Встретим вас и отвезём в отель. У вас будет свободное время до вечера, чтобы отдохнуть от дороги, обменять деньги и купить сим-карту при необходимости. Вечером прогуляемся по Тбилиси и увидим главные достопримечательности столицы. Желающие посетят серные бани (включено в стоимость).
Кахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-класс
После завтрака отправимся в Кахетию. По пути устроим пикник и насладимся свежим хлебом, а ещё заедем в город любви Сигнахи, чтобы прогуляться по колоритным улочкам в итальянском стиле. Пройдём по древней крепостной стене с видом на Алазанскую долину и посетим монастырь Бодбе, где покоятся мощи равноапостольной Нины.
Затем вас ждёт визит на винодельню — вы узнаете о технологии производства, попробуете вина и научитесь готовить традиционное блюдо на мастер-классе.
Военно-Грузинская дорога, Мцхета и Троицкая церковь
Проедем по Военно-Грузинской дороге с невероятными видами на Кавказский хребет. Посетим первую столицу Грузии — Мцхету, пройдём по мощёным улочкам и заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели.
Дальше отправимся в высокогорный посёлок Степанцминда и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети. А затем побываем у арки Дружбы народов и полюбуемся Жинвальским водохранилищем с бирюзовыми водами.
Мартвильский каньон, пещера Прометея и Батуми
Через всю Грузию отправимся в Батуми, на берег Чёрного моря. Дорога ждёт долгая, поэтому по пути сделаем остановки: у Мартвильского каньона, в пещере Прометея.
Свободный день в Батуми
Свободный день для отдыха на берегу Черного моря после насыщенной поездки. Кто не хочет лежать на пляже, сможет пройтись по паркам, осмотреть старую и новую часть города или съездить в Ботанический сад.
Мы подготовили для вас гайд по Батуми с местами и локациями, где можно погулять, что посмотреть и где поесть.
Отъезд
Утром — время, чтобы купить сувениры, отдохнуть на море и ещё раз прогуляться. Затем — выселение и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, пикник и кулинарный мастер-класс
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Посещение винодельни
- Посещение серных бань
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $190