Вас ждёт яркое и насыщенное путешествие по Грузии, полное открытий, красот и гастрономических удовольствий. Мы не ограничимся одним регионом, а покажем вам разные краски этой удивительной страны.Пройдём по старинным улочкам

Тбилиси и посетим легендарные серные бани, побываем в городе любви — романтичном Сигнахи с итальянскими нотками. Заглянем на винодельню, где не только узнаем секреты производства, но и продегустируем разные сорта. Побываем в древней столице Мцхете, пещере Прометея и монастыре Бодбе. А в Батуми у вас будет свободное время, чтобы расслабиться на пляже и искупаться в Чёрном море.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Перед началом путешествия я пришлю ссылку на чат участников, где будет подготовленный чек-лист и гайд с местами, которые можно будет посетить в свободное время.

Старт путешествия в Тбилиси в 17:00, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ. Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно.

Финиш путешествия в Батуми в 12:00, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказа. Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ.

Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне, и я вам подберу подходящий вариант.