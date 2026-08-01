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Через всю Грузию в мини-группе: Тбилиси, Кахетия и пляжный отдых в Батуми

Побывать в Мцхете и Сигнахи, отведать вина, поучиться готовить местное блюдо и увидеть Казбег
Вас ждёт яркое и насыщенное путешествие по Грузии, полное открытий, красот и гастрономических удовольствий. Мы не ограничимся одним регионом, а покажем вам разные краски этой удивительной страны.

Пройдём по старинным улочкам
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Тбилиси и посетим легендарные серные бани, побываем в городе любви — романтичном Сигнахи с итальянскими нотками. Заглянем на винодельню, где не только узнаем секреты производства, но и продегустируем разные сорта. Побываем в древней столице Мцхете, пещере Прометея и монастыре Бодбе. А в Батуми у вас будет свободное время, чтобы расслабиться на пляже и искупаться в Чёрном море.

Через всю Грузию в мини-группе: Тбилиси, Кахетия и пляжный отдых в Батуми
Через всю Грузию в мини-группе: Тбилиси, Кахетия и пляжный отдых в Батуми
Через всю Грузию в мини-группе: Тбилиси, Кахетия и пляжный отдых в Батуми

Описание тура

Организационные детали

Перед началом путешествия я пришлю ссылку на чат участников, где будет подготовленный чек-лист и гайд с местами, которые можно будет посетить в свободное время.

Старт путешествия в Тбилиси в 17:00, можно прилететь в Тбилиси или Владикавказ. Поможем с организацией трансфера из Владикавказа в Тбилиси или обратно.

Финиш путешествия в Батуми в 12:00, можно вылететь из Батуми или Тбилиси/Владикавказа. Поможем с организацией трансфера/билетами на автобус или поезд в Тбилиси/Владикавказ.

Если не нашли подходящих рейсов, напишите мне, и я вам подберу подходящий вариант.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и вечерняя экскурсия

Встретим вас и отвезём в отель. У вас будет свободное время до вечера, чтобы отдохнуть от дороги, обменять деньги и купить сим-карту при необходимости. Вечером прогуляемся по Тбилиси и увидим главные достопримечательности столицы. Желающие посетят серные бани (включено в стоимость).

Прибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсияПрибытие, заселение и вечерняя экскурсия
2 день

Кахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-класс

После завтрака отправимся в Кахетию. По пути устроим пикник и насладимся свежим хлебом, а ещё заедем в город любви Сигнахи, чтобы прогуляться по колоритным улочкам в итальянском стиле. Пройдём по древней крепостной стене с видом на Алазанскую долину и посетим монастырь Бодбе, где покоятся мощи равноапостольной Нины.

Затем вас ждёт визит на винодельню — вы узнаете о технологии производства, попробуете вина и научитесь готовить традиционное блюдо на мастер-классе.

Кахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-классКахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-классКахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-классКахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-классКахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-классКахетия: пикник, Сигнахи, Бодбийский монастырь, дегустация вина и мастер-класс
3 день

Военно-Грузинская дорога, Мцхета и Троицкая церковь

Проедем по Военно-Грузинской дороге с невероятными видами на Кавказский хребет. Посетим первую столицу Грузии — Мцхету, пройдём по мощёным улочкам и заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели.

Дальше отправимся в высокогорный посёлок Степанцминда и поднимемся к Троицкой церкви в Гергети. А затем побываем у арки Дружбы народов и полюбуемся Жинвальским водохранилищем с бирюзовыми водами.

Военно-Грузинская дорога, Мцхета и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, Мцхета и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, Мцхета и Троицкая церковьВоенно-Грузинская дорога, Мцхета и Троицкая церковь
4 день

Мартвильский каньон, пещера Прометея и Батуми

Через всю Грузию отправимся в Батуми, на берег Чёрного моря. Дорога ждёт долгая, поэтому по пути сделаем остановки: у Мартвильского каньона, в пещере Прометея.

Мартвильский каньон, пещера Прометея и БатумиМартвильский каньон, пещера Прометея и БатумиМартвильский каньон, пещера Прометея и Батуми
5 день

Свободный день в Батуми

Свободный день для отдыха на берегу Черного моря после насыщенной поездки. Кто не хочет лежать на пляже, сможет пройтись по паркам, осмотреть старую и новую часть города или съездить в Ботанический сад.

Мы подготовили для вас гайд по Батуми с местами и локациями, где можно погулять, что посмотреть и где поесть.

Свободный день в БатумиСвободный день в БатумиСвободный день в БатумиСвободный день в Батуми
6 день

Отъезд

Утром — время, чтобы купить сувениры, отдохнуть на море и ещё раз прогуляться. Затем — выселение и трансфер в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, пикник и кулинарный мастер-класс
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Посещение винодельни
  • Посещение серных бань
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $190
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 17:00
Завершение: Аэропорт Батуми, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 34 туристов
Путешественник и турлидер, директор туристической компании, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей, веду блог. С командой подготовил для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением
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и транспортом. Лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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