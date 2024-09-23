Осенний шарм Сакартвело: путешествие в Грузию на праздник Ртвели

Собрать ароматные гроздья винограда, заглянуть в пещерный город и попробовать «Боржоми»
Грузия осенью — отдельный вид наслаждения! Мы отправляемся в страну уютных пейзажей, величественных храмов и вкуснейшего вина, ведь нас ждёт праздник Ртвели.

В этом путешествии вы сможете поучаствовать в сборе винограда и полакомиться соком и настоящим грузинским вином.

Погуляете по Тбилиси и Мцхете, посетите Уплисцихе и курорт Боржоми, а также увидите главные святыни.
Осенний шарм Сакартвело: путешествие в Грузию на праздник Ртвели
Осенний шарм Сакартвело: путешествие в Грузию на праздник Ртвели
Осенний шарм Сакартвело: путешествие в Грузию на праздник Ртвели
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании). Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также дегустация в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Грузию

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.

Прилёт в ГрузиюПрилёт в ГрузиюПрилёт в ГрузиюПрилёт в ГрузиюПрилёт в ГрузиюПрилёт в ГрузиюПрилёт в Грузию
2 день

Прогулка по Тбилиси

Позавтракав, отправляемся исследовать достопримечательности столицы. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Прогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по ТбилисиПрогулка по Тбилиси
3 день

Ртвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напитки

Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Окунёмся в атмосферу Ртвели. Во время праздника люди собирают виноград. Далее давят его либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. Сок сливают в огромные керамические кувшины квеври, которые закапывают в землю в винном погребе марани. Там при определённой температуре происходит брожение виноградного сусла. Мы тоже поучаствуем в сборе, а затем насладимся виноградным соком и настоящим грузинским вином.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Ртвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напиткиРтвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напиткиРтвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напиткиРтвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напиткиРтвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напиткиРтвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напиткиРтвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напитки
4 день

Мцхета

Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.

Потом вернёмся в Тбилиси.

МцхетаМцхетаМцхетаМцхета
5 день

Крепость Ананури и Гергетский храм

Позавтракав, выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.

Вечером вернёмся в столицу.

Крепость Ананури и Гергетский храмКрепость Ананури и Гергетский храмКрепость Ананури и Гергетский храмКрепость Ананури и Гергетский храм
6 день

Уплисцихе и Боржоми

Выезжаем в Уплисцихе — древний пещерный город. Он был основан в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э. и является одним из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале на левом берегу реки Куры. Уникальность города заключается в том, что он сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. Мы прогуляемся по пещерам, изучая интерьеры жилищ.

Далее направимся на курорт «Боржоми» — месторождение известной на весь мир минеральной воды. Мы прогуляемся по местному парку и попробуем «Боржоми» из источника.

Уплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и Боржоми
7 день

Окончание тура

Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$530
Отель 3*$610
Отель 4*$690
Отель 4+*$830
Отель 2* (1-местное)$630
Отель 3* (1-местное)$730
Отель 4* (1-местное)$890
Отель 4+* (1-местное)$1 150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местном номере
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустация
  • Участие в Ртвели
  • Подъём на внедорожнике к Троицкой церкви в Гергети
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании) - стоимость тура от $630
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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