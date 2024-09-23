Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании). Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также дегустация в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.