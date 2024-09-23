В этом путешествии вы сможете поучаствовать в сборе винограда и полакомиться соком и настоящим грузинским вином.
Погуляете по Тбилиси и Мцхете, посетите Уплисцихе и курорт Боржоми, а также увидите главные святыни.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура варьируется в зависимости от выбора отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании). Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также дегустация в Кахетии. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прилёт в Грузию
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.
Прогулка по Тбилиси
Позавтракав, отправляемся исследовать достопримечательности столицы. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Ртвели в Кахетии: собираем виноград и дегустируем напитки
Сегодня выезжаем в Кахетию — край виноделия. Окунёмся в атмосферу Ртвели. Во время праздника люди собирают виноград. Далее давят его либо ногами в больших чанах, либо в специальных давилках. Сок сливают в огромные керамические кувшины квеври, которые закапывают в землю в винном погребе марани. Там при определённой температуре происходит брожение виноградного сусла. Мы тоже поучаствуем в сборе, а затем насладимся виноградным соком и настоящим грузинским вином.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Мцхета
Позавтракав, стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Потом вернёмся в Тбилиси.
Крепость Ананури и Гергетский храм
Позавтракав, выезжаем в Степанцминду. Наш маршрут пройдёт по живописной Военно-Грузинской дороге. Первым делом остановимся у крепости Ананури, древней резиденции арагвских князей, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Далее полюбуемся природными красотами с Крестового перевала и доберёмся до посёлка Степанцминда. Осмотрим Троицкую церковь Гергети, которая находится прямо у подножия горы Казбек. К ней мы поднимемся на внедорожнике.
Вечером вернёмся в столицу.
Уплисцихе и Боржоми
Выезжаем в Уплисцихе — древний пещерный город. Он был основан в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э. и является одним из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале на левом берегу реки Куры. Уникальность города заключается в том, что он сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. Мы прогуляемся по пещерам, изучая интерьеры жилищ.
Далее направимся на курорт «Боржоми» — месторождение известной на весь мир минеральной воды. Мы прогуляемся по местному парку и попробуем «Боржоми» из источника.
Окончание тура
Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$530
|Отель 3*
|$610
|Отель 4*
|$690
|Отель 4+*
|$830
|Отель 2* (1-местное)
|$630
|Отель 3* (1-местное)
|$730
|Отель 4* (1-местное)
|$890
|Отель 4+* (1-местное)
|$1 150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местном номере
- Завтраки в отеле
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустация
- Участие в Ртвели
- Подъём на внедорожнике к Троицкой церкви в Гергети
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение (доплата обязательна, если вы путешествуете без компании) - стоимость тура от $630