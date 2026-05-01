Основные достопримечательности Грузии в одном комфорт-путешествии

Две столицы, Кахетия, Казбеги и дополнительные экскурсии
В этом туре всего за 5 дней вы увидите ключевые места Грузии без лишней спешки. Мы подобрали комфортные отели и продумали маршрут.

В программе — Старый Тбилиси, крепость Нарикала, серные бани
и древняя Мцхета с собором Светицховели и монастырём Джвари над слиянием Арагви и Куры. Отдельный день посвящён Кахетии — Сигнахи, Алазанской долине и дегустации в Кварели.

Завершат путешествие Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Гудаури и подъём к Троицкой церкви в Гергети. Если удобно начать и закончить поездку во Владикавказе, заберём вас оттуда и доставим обратно.

Описание тура

Организационные детали

С собой рекомендуем взять вещи для прогулок: удобную обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и другие необходимые личные вещи.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и зселение

Прибытие в Тбилиси. В аэропорту встречаем с 8:00 до 20:00 и организуем групповой трансфер в гостиницу.

Альтернативный вариант — прибытие во Владикавказ. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 13:00, затем трансфер к месту сбора группы. В 13:00 — выезд из Владикавказа и переезд в Тбилиси. По прибытии — размещение в гостинице.

2 день

Мцхета и прогулка по Тбилиси

В 9:00 отправимся на экскурсию по окрестностям Тбилиси и древнему сердцу Грузии. Сначала поднимемся к монастырю Джвари — храму Святого Креста, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем спустимся в Мцхету — первую столицу страны, где посетим кафедральный собор Светицховели.

После обеда вернёмся в Тбилиси и познакомимся с городом. Прогуляемся по плато Метехи, зайдём в парк Рике, пройдёмся по мосту Мира и улочкам Старого Тифлиса. Поднимемся к крепости Нарикала, увидим район Абанотубани и улицу Шардена.

В 19:00 желающие смогут отправиться на грузинский вечер с ужином и шоу-программой в национальном стиле (за доплату).

3 день

Кахетия и Кварели

В 8:30 выезжаем в Кахетию — регион, который считается родиной грузинского виноделия. По дороге посетим монастырь Бодбе, затем проедем по Алазанской долине и остановимся в Сигнахи, известном как город любви.

После этого отправимся на традиционный кахетинский обед (за доплату). Далее — переезд в Кварели, где пройдёт экскурсия с дегустацией вина (18+).

Вечером возвращаемся в Тбилиси, прибытие ориентировочно в 19:00.

4 день

Свободный день

Можно провести время в Тбилиси или присоединиться к дополнительной экскурсии (за доплату). Опциональный маршрут: Тбилиси — Уплисцихе — Гори — Боржоми — Тбилиси. Программа займёт около 10 часов, протяжённость маршрута — 350 км.

5 день

Казбеги

В 8:30 отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге. Сделаем остановку у Жинвальского водохранилища и осмотрим крепость Ананури. Далее проедем через курорт Гудаури, побываем у арки Дружбы народов и пересечём Крестовый перевал.

Продолжим путь в Степанцминду (Казбеги), откуда поднимемся к Троицкой церкви в Гергети. После обеда поедем через Дарьяльское ущелье.

К вечеру организуем трансфер в Тбилиси или Владикавказ. Прибытие ориентировочно к 20:00. На этом программа завершается. Рекомендуем планировать обратный выезд на следующий день.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник32 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы, в том числе из аэропорта Тбилиси или из Владикавказа и обратно
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси или Владикавказа и обратно
  • Остальное питание
  • Индивидуальные траснферы
  • Дополнительные экскурсии
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, с 8:00 до 20:00. Альтернативный вариант - прибытие во Владикавказ. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 13:00, затем трансфер к месту сбора группы
Завершение: Аэропорт Тбилиси или Владикавказа, около 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9263 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

