В программе — Старый Тбилиси, крепость Нарикала, серные бани
Описание тура
Организационные детали
С собой рекомендуем взять вещи для прогулок: удобную обувь, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем и другие необходимые личные вещи.
Программа тура по дням
Встреча и зселение
Прибытие в Тбилиси. В аэропорту встречаем с 8:00 до 20:00 и организуем групповой трансфер в гостиницу.
Альтернативный вариант — прибытие во Владикавказ. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале с 8:00 до 13:00, затем трансфер к месту сбора группы. В 13:00 — выезд из Владикавказа и переезд в Тбилиси. По прибытии — размещение в гостинице.
Мцхета и прогулка по Тбилиси
В 9:00 отправимся на экскурсию по окрестностям Тбилиси и древнему сердцу Грузии. Сначала поднимемся к монастырю Джвари — храму Святого Креста, откуда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры. Затем спустимся в Мцхету — первую столицу страны, где посетим кафедральный собор Светицховели.
После обеда вернёмся в Тбилиси и познакомимся с городом. Прогуляемся по плато Метехи, зайдём в парк Рике, пройдёмся по мосту Мира и улочкам Старого Тифлиса. Поднимемся к крепости Нарикала, увидим район Абанотубани и улицу Шардена.
В 19:00 желающие смогут отправиться на грузинский вечер с ужином и шоу-программой в национальном стиле (за доплату).
Кахетия и Кварели
В 8:30 выезжаем в Кахетию — регион, который считается родиной грузинского виноделия. По дороге посетим монастырь Бодбе, затем проедем по Алазанской долине и остановимся в Сигнахи, известном как город любви.
После этого отправимся на традиционный кахетинский обед (за доплату). Далее — переезд в Кварели, где пройдёт экскурсия с дегустацией вина (18+).
Вечером возвращаемся в Тбилиси, прибытие ориентировочно в 19:00.
Свободный день
Можно провести время в Тбилиси или присоединиться к дополнительной экскурсии (за доплату). Опциональный маршрут: Тбилиси — Уплисцихе — Гори — Боржоми — Тбилиси. Программа займёт около 10 часов, протяжённость маршрута — 350 км.
Казбеги
В 8:30 отправляемся в путь по Военно-Грузинской дороге. Сделаем остановку у Жинвальского водохранилища и осмотрим крепость Ананури. Далее проедем через курорт Гудаури, побываем у арки Дружбы народов и пересечём Крестовый перевал.
Продолжим путь в Степанцминду (Казбеги), откуда поднимемся к Троицкой церкви в Гергети. После обеда поедем через Дарьяльское ущелье.
К вечеру организуем трансфер в Тбилиси или Владикавказ. Прибытие ориентировочно к 20:00. На этом программа завершается. Рекомендуем планировать обратный выезд на следующий день.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|32 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы, в том числе из аэропорта Тбилиси или из Владикавказа и обратно
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустация
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси или Владикавказа и обратно
- Остальное питание
- Индивидуальные траснферы
- Дополнительные экскурсии
- Медицинская страховка