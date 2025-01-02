Приглашаем вас в путешествие по Грузии, чтобы познакомиться с красотами Тбилиси, побывать на курорте Боржоми, попробовать кахетинские вина и осмотреть достопримечательности Мцхеты.
Прикоснёмся к истории знаковых локаций, посетим место, где снимали фильм «Мимино» и заглянем в «город любви».
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура зависит от отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также обед у винодела и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Грузию
Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.
Обзорная экскурсия по Тбилиси
Позавтракаем и отправимся исследовать достопримечательности столицы. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.
Уплисцихе и Боржоми
Первым делом сегодня посетим Уплисцихе — древний пещерный город. Он уникален тем, что благодаря своему устройству сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период своего расцвета Уплисцихе включал более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых к настоящему времени сохранилось около 150. Мы погуляем по залам пещер и прикоснёмся к истории этого удивительного места.
Далее побываем на знаменитом курорте Боржоми, где попробуем минеральную воду прямо из источника. Пройдёмся по парку и полюбуемся Боржомским ущельем.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
В Кахетию за вином и уютом
Выезжаем в Кахетию — край виноделия. Сначала остановимся у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины.
Далее вас ждёт экскурсия в Доме-музее князей Чавчавадзе в Цинандали. На дочери А. Чавчавадзе женился русский писатель А. Грибоедов. Осмотрим интерьер усадьбы, а ещё обязательно попробуем местное вино.
Затем переместимся в Телави. Именно здесь проходили съёмки культового фильма «Мимино». Вечером вернёмся в Тбилиси.
Святые места Мцхеты, обед у винодела
Сегодня стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.
Затем заедем в гости к виноделу, чтобы узнать секреты изготовления грузинского вина, продегустировать его и пообедать блюдами традиционной кухни.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$450
|Отель 3*
|$510
|Отель 4*
|$570
|Отель 4+*
|$690
|Отель 2* (1-местное)
|$530
|Отель 3* (1-местное)
|$610
|Отель 4* (1-местное)
|$750
|Отель 4+* (1-местное)
|$970
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле, обед у винодела
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение