Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям

Пообедать в гостях у винодела, посетить Цинандали и погулять по Уплисцихе
Новогодняя суета осталась позади, а впереди — ещё несколько праздничных дней, которые хочется провести незабываемо.

Приглашаем вас в путешествие по Грузии, чтобы познакомиться с красотами Тбилиси, побывать на курорте Боржоми, попробовать кахетинские вина и осмотреть достопримечательности Мцхеты.

Прикоснёмся к истории знаковых локаций, посетим место, где снимали фильм «Мимино» и заглянем в «город любви».
Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям
Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям
Рождество по-грузински: праздничный тур по знаковым локациям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. В 2-местных номерах в отелях Тбилиси на выбор: Garden House 2*; Kopala 3*; Citrus 4*; Tiflis Palace 4+* или аналогичных. Стоимость тура зависит от отеля. Возможно 1-местное размещение (обязательно, если вы путешествуете без компании).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены только завтраки в отеле, а также обед у винодела и дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на легковых автомобилях / Mercedes Vito / Mercedes Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Грузию

Встретим вас в аэропорту Тбилиси и доставим в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта.

Прибытие в ГрузиюПрибытие в ГрузиюПрибытие в ГрузиюПрибытие в ГрузиюПрибытие в Грузию
2 день

Обзорная экскурсия по Тбилиси

Позавтракаем и отправимся исследовать достопримечательности столицы. Вы прогуляетесь по старинным улочкам, увидите живописную крепость Нарикала, колоритный квартал серных бань, собор Сиони и базилику Анчисхати, площадь Свободы и футуристичный Мост мира.

Обзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по ТбилисиОбзорная экскурсия по Тбилиси
3 день

Уплисцихе и Боржоми

Первым делом сегодня посетим Уплисцихе — древний пещерный город. Он уникален тем, что благодаря своему устройству сохранил остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период своего расцвета Уплисцихе включал более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых к настоящему времени сохранилось около 150. Мы погуляем по залам пещер и прикоснёмся к истории этого удивительного места.

Далее побываем на знаменитом курорте Боржоми, где попробуем минеральную воду прямо из источника. Пройдёмся по парку и полюбуемся Боржомским ущельем.

Вечером вернёмся в Тбилиси.

Уплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и БоржомиУплисцихе и Боржоми
4 день

В Кахетию за вином и уютом

Выезжаем в Кахетию — край виноделия. Сначала остановимся у женского монастыря Бодбе, где захоронена Святая Нино. В Сигнахи пройдёмся по уютным улочкам, наполняясь любовью и теплом. Поднимемся на крепостную стену, чтобы полюбоваться видами Алазанской долины.

Далее вас ждёт экскурсия в Доме-музее князей Чавчавадзе в Цинандали. На дочери А. Чавчавадзе женился русский писатель А. Грибоедов. Осмотрим интерьер усадьбы, а ещё обязательно попробуем местное вино.

Затем переместимся в Телави. Именно здесь проходили съёмки культового фильма «Мимино». Вечером вернёмся в Тбилиси.

В Кахетию за вином и уютомВ Кахетию за вином и уютомВ Кахетию за вином и уютомВ Кахетию за вином и уютом
5 день

Святые места Мцхеты, обед у винодела

Сегодня стартуем в Мцхету — древнюю столицу Грузии. Поднимемся к православному монастырю 6 века Джвари. Пройдём по улицам города и посетим собор Светицховели, воздвигнутый в честь двенадцати Апостолов.

Затем заедем в гости к виноделу, чтобы узнать секреты изготовления грузинского вина, продегустировать его и пообедать блюдами традиционной кухни.

Святые места Мцхеты, обед у виноделаСвятые места Мцхеты, обед у виноделаСвятые места Мцхеты, обед у виноделаСвятые места Мцхеты, обед у винодела
6 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$450
Отель 3*$510
Отель 4*$570
Отель 4+*$690
Отель 2* (1-местное)$530
Отель 3* (1-местное)$610
Отель 4* (1-местное)$750
Отель 4+* (1-местное)$970
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле, обед у винодела
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

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