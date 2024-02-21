Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
Индивидуальная экскурсия в Дели

Уехать на два дня в Агру, чтобы побывать в обители духов, увидеть чудо света и его «прототип»

Приглашаем вас в путешествие в прошлое Индии! Мы покажем вам монументы, которые были построены с 9 по 17 век. Вы побываете в заброшенном городе Фатехпур-Сикри и узнаете, почему его покинули жители. Посетите Бэби Тадж-Махал и познакомитесь с мастерами, чьи предки строили Тадж-Махал. Заглянете в резиденцию правителей империи Великих Моголов и откроете любовные тайны Шах-Джахана.
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
Два Тадж-Махала, город-призрак и Красный форт: тур из Дели
Ближайшие даты:
21
фев
22
фев
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

День 1: город-призрак и Бэби Тадж-Махал

Дорога из Дели до первой локации займёт около 4 часов (270 км). Возможно, об этом месте вы никогда не слышали, но оно внесено в список ЮНЕСКО! Это Фатехпур-Сикри — заброшенный город. Его построили в конце 16 века в честь суфия Салима Чисти, который «наколдовал» ребёнка императору Акбару. Вы узнаете, из-за чего жители покинули город всего через 4 года после завершения строительства и как он стал «обителью» призраков и духов.

Наша следующая остановка — Бэби Тадж-Махал. Эта гробница из белого мрамора была возведена в середине 17 века. Есть версия, что она стала прообразом для Тадж-Махала, построенного Шах-Джаханом.

День 2: Тадж-Махал и Красный форт

На следующий день вас ждёт обзорная экскурсия по Агре. Вы посетите Тадж-Махал — доказательство романтической любви Шах-Джахана к красавице-жене Мумтаз-Махал. Расположенный на берегу реки Ямуна Тадж-Махал является шедевром архитектуры и передового опыта в области отделки. Затем мы с вами заглянем на мраморную фабрику. Вы увидите работу мастеров из той самой семьи, которая участвовала в строительстве Тадж-Махала.

Завершим день знакомством с Красным фортом — крепостным сооружением, служившим резиденцией правителей в эпоху империи Великих Моголов. Стены из красного песчаника простираются на 2,5 км! Мы погуляем по территории, изучим изысканные дворцы, мечети и сады.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Suzuki Desire, Ciaz или Toyota Innova, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода
  • Мы встретим вас в вашем отеле в Дели и после экскурсии отвезём обратно
  • Проживание в Агре оплачивается дополнительно. Вы можете забронировать отель самостоятельно или обратиться к нам. Стоимость зависит от выбранного места и номера.
  • Возьмите с собой носки и бахилы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Тадж-Махал — 1300 рупий
    — Город-призрак — 610 рупий
    — Красный форт — 650 рупий
    — Бэби Тадж-Махал — 310 рупий
  • Питание на маршруте
  • Подъём на автобусе от парковки до входа в город-призрак — 30 рупий

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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