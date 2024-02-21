Приглашаем вас в путешествие в прошлое Индии! Мы покажем вам монументы, которые были построены с 9 по 17 век. Вы побываете в заброшенном городе Фатехпур-Сикри и узнаете, почему его покинули жители. Посетите Бэби Тадж-Махал и познакомитесь с мастерами, чьи предки строили Тадж-Махал. Заглянете в резиденцию правителей империи Великих Моголов и откроете любовные тайны Шах-Джахана.

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Описание

Что вас ожидает

День 1: город-призрак и Бэби Тадж-Махал

Дорога из Дели до первой локации займёт около 4 часов (270 км). Возможно, об этом месте вы никогда не слышали, но оно внесено в список ЮНЕСКО! Это Фатехпур-Сикри — заброшенный город. Его построили в конце 16 века в честь суфия Салима Чисти, который «наколдовал» ребёнка императору Акбару. Вы узнаете, из-за чего жители покинули город всего через 4 года после завершения строительства и как он стал «обителью» призраков и духов.

Наша следующая остановка — Бэби Тадж-Махал. Эта гробница из белого мрамора была возведена в середине 17 века. Есть версия, что она стала прообразом для Тадж-Махала, построенного Шах-Джаханом.

День 2: Тадж-Махал и Красный форт

На следующий день вас ждёт обзорная экскурсия по Агре. Вы посетите Тадж-Махал — доказательство романтической любви Шах-Джахана к красавице-жене Мумтаз-Махал. Расположенный на берегу реки Ямуна Тадж-Махал является шедевром архитектуры и передового опыта в области отделки. Затем мы с вами заглянем на мраморную фабрику. Вы увидите работу мастеров из той самой семьи, которая участвовала в строительстве Тадж-Махала.

Завершим день знакомством с Красным фортом — крепостным сооружением, служившим резиденцией правителей в эпоху империи Великих Моголов. Стены из красного песчаника простираются на 2,5 км! Мы погуляем по территории, изучим изысканные дворцы, мечети и сады.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Suzuki Desire, Ciaz или Toyota Innova, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода

Мы встретим вас в вашем отеле в Дели и после экскурсии отвезём обратно

Проживание в Агре оплачивается дополнительно. Вы можете забронировать отель самостоятельно или обратиться к нам. Стоимость зависит от выбранного места и номера.

Возьмите с собой носки и бахилы

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы