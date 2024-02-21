Уехать на два дня в Агру, чтобы побывать в обители духов, увидеть чудо света и его «прототип»
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Описание
Что вас ожидает
День 1: город-призрак и Бэби Тадж-Махал
Дорога из Дели до первой локации займёт около 4 часов (270 км). Возможно, об этом месте вы никогда не слышали, но оно внесено в список ЮНЕСКО! Это Фатехпур-Сикри — заброшенный город. Его построили в конце 16 века в честь суфия Салима Чисти, который «наколдовал» ребёнка императору Акбару. Вы узнаете, из-за чего жители покинули город всего через 4 года после завершения строительства и как он стал «обителью» призраков и духов.
Наша следующая остановка — Бэби Тадж-Махал. Эта гробница из белого мрамора была возведена в середине 17 века. Есть версия, что она стала прообразом для Тадж-Махала, построенного Шах-Джаханом.
День 2: Тадж-Махал и Красный форт
На следующий день вас ждёт обзорная экскурсия по Агре. Вы посетите Тадж-Махал — доказательство романтической любви Шах-Джахана к красавице-жене Мумтаз-Махал. Расположенный на берегу реки Ямуна Тадж-Махал является шедевром архитектуры и передового опыта в области отделки. Затем мы с вами заглянем на мраморную фабрику. Вы увидите работу мастеров из той самой семьи, которая участвовала в строительстве Тадж-Махала.
Завершим день знакомством с Красным фортом — крепостным сооружением, служившим резиденцией правителей в эпоху империи Великих Моголов. Стены из красного песчаника простираются на 2,5 км! Мы погуляем по территории, изучим изысканные дворцы, мечети и сады.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером Suzuki Desire, Ciaz или Toyota Innova, услуги русскоговорящего гида, минеральная вода
- Мы встретим вас в вашем отеле в Дели и после экскурсии отвезём обратно
- Проживание в Агре оплачивается дополнительно. Вы можете забронировать отель самостоятельно или обратиться к нам. Стоимость зависит от выбранного места и номера.
- Возьмите с собой носки и бахилы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— Тадж-Махал — 1300 рупий
— Город-призрак — 610 рупий
— Красный форт — 650 рупий
— Бэби Тадж-Махал — 310 рупий
- Питание на маршруте
- Подъём на автобусе от парковки до входа в город-призрак — 30 рупий
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.