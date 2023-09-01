Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур

Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света

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В классическое «индийское трио»: Дели, Агра и Джайпур, мы добавили удивительный Удайпур — город озёр, старинных дворцов и пейзажей, влюбляющих с первого взгляда.

За 7 дней успеем побывать на мраморной фабрике и увидеть главные достопримечательности Нового Дели, сфотографировать Тадж-Махал и парящий над водой дворец Джал-Махал, проехаться в конной повозке и погулять по «розовому городу», закупиться необычными сувенирами на местных рынках и попробовать индийскую кухню — настоящий взрыв вкусов, ароматов и красок.
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия по Дели

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил.

Экскурсию по столице начнём с посещения Кутб-Минара — самого высокого в мире кирпичного минарета, а ещё увидим храма Лотоса и Ворота Индии.

Полюбуемся необычными храмами: Бангла Сахиб, Бирла и Акшардах. Вечером заглянем на шумные рынки в поисках необычных сувениров, поужинаем и вернёмся в отель.

Прибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по Дели
2 день

Посещение Тадж-Махала и Агра-форта

После завтрака поедем в Агру. Расстояние — 230 км. После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.

Посещение Тадж-Махала и Агра-фортаПосещение Тадж-Махала и Агра-фортаПосещение Тадж-Махала и Агра-фортаПосещение Тадж-Махала и Агра-форта
3 день

Фатехпур-Сикри и переезд в Джайпур

Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.

По прибытии в Джайпур разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу, побываем на рынках и обязательно насладимся местной кухней на ужин.

Фатехпур-Сикри и переезд в ДжайпурФатехпур-Сикри и переезд в ДжайпурФатехпур-Сикри и переезд в Джайпур
4 день

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец

После завтрака поедем в Янтарный форт, где вы сможете прокатиться на слонах. Затем отправимся в форт Джайгарх. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.

Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
5 день

Переезд в Удайпур

Проснёмся пораньше и поедем в Удайпур, основанный в 16 веке. После заселения вы сможете самостоятельно прогуляться по атмосферным улочкам города.

6 день

Озеро Пичола и храм Джагдиш

Сегодня вы узнаете, почему Удайпур прозвали «городом озёр» — мы отправимся на озеро Пичола. Поплаваем на лодке, отдохнём на берегу водоёма и продолжим экскурсию. Вы увидите Городской дворец, храм Джагдиш и Багор-Ки-Хавели.

Озеро Пичола и храм ДжагдишОзеро Пичола и храм ДжагдишОзеро Пичола и храм ДжагдишОзеро Пичола и храм Джагдиш
7 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт Удайпура к рейсу в Дели, из которого вы сможете улететь в свои города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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