Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Мы побродим по улочкам и храмам, которым сотни или даже тысячи лет, полюбуемся роскошью королевских дворцов и мавзолеев, ощутим мощь величественных оборонительных укреплений.
Поторгуемся с крикливыми продавцами местных рынков, в Дели прокатимся на рикшах, а Варанаси увидим с лодки в лучах восходящего солнца.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 009
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Встретим вас в Дели, Гуруграме, Нойде или Фаридабаде и отвезём в отель. Сегодня день отдыха перед началом путешествия по Индии.
Знакомство с Дели
После завтрака устроим ознакомительный променад по Дели — городу с богатой многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побывав в старых кварталах и Нью-Дели, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с современными зданиями, прокатимся на рикшах.
Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса и высочайшим в мире кирпичным минаретом. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый восточный базар «Чандни Чоук».
Первый день в Джайпуре
Сегодня поедем в Джайпур. Дорога займёт 4-5 часов с остановкой на перекус. После размещения в отеле отправимся изучать город.
Понаблюдаем за арати — огненным ритуалом почитания божества. Поднимемся на вершину холма к храму Бирла Мандир, олицетворяющему единство всех религий. Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура.
Продолжаем изучать Джайпур
Продолжим исследовать Джайпур, который называют Розовым городом. Увидим укреплённую резиденцию раджи — форт Амбер — и прокатимся возле него на слонах, средневековую обсерваторию, городской дворец махараджи и дворец ветров — величественный Хава-Махал. Посетим музей посреди озера, ступенчатый колодец Панна Мина-ка-Кунд и храм 18-го века Галтаджи, где обитают десятки обезьян.
Колодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-Сикри
Отправимся в «город мрамора» Агру, будем в пути 4-5 часов с перерывом на обед. Остановимся у ступенчатого колодца Чанд Баоли и заглянем в таинственный город-призрак Фатехпур-Сикри. После заселения в гостиницу будет свободное время.
Тадж-Махал и другие достопримечательности Агры
Сегодня поближе познакомимся с Агрой — городом с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни. Встретим рассвет у роскошного Тадж-Махала, входящего в семь новых чудес света, а затем побываем у его уменьшенной копии — мавзолея Итимад-Уд-Даула. Заглянем в форт и усыпальницу падишаха, прогуляемся по саду «Мехтаб Багх».
Орчха
Сегодняшний день проведём в атмосферном городке Орчха. Изучим знаковые локации: фортовый комплекс, дворец Джахангир-Махал, действующий храм Рам Раджа и чхатри — куполообразные декоративные навесы, витиевато обрамляющие берега реки.
Кхаджурахо
Стартуем в древнюю столицу Индии — Кхаджурахо (3-4 часа в пути). После размещения в отеле исследуем местные достопримечательности. Изюминка этого города — охраняемые ЮНЕСКО храмы 9–13 веков, украшенные эротическими скульптурами с позами из Камасутры. Это второе место по посещаемости путешественниками в стране после Тадж-Махала, его осмотр займёт всю вторую половину дня.
Прибытие в Варанаси
На самолёте отправимся в священный для буддистов и джайнов Варанаси — несколько шокирующее из-за обилия погребальных обрядов место паломничества верующих и путешественников. Вечером посетим арати на берегу реки Ганг, после церемонии останется свободное время.
Ганг и главные локации Варанаси
Ранним утром прокатимся на лодках по Гангу, чтобы с воды полюбоваться восходом солнца и увидеть ритуалы, проводимые на берегу. Исследуем пригород Варанаси — Сарнатх, где Будда произнёс свою первую проповедь, и главное место стечения индуистов — храм Каши Вишванатх. Напоследок пройдёмся по старинным улочкам и рынкам города.
Завершающий день
Позавтракав, поспешим в аэропорт Варанаси. В Дели вас встретит наш представитель, доставит в отель, а затем — к вашему рейсу домой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт / отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, Нойде или ФаридабадеЗавершение: аэропорт Дели, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.