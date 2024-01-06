Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Индивидуальный тур в Дели

Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге

Приглашаем исследовать историю, культуру, религию и архитектуру шести индийских городов: шумного Дели, розового Джайпура, мраморной Агры, уютной Орчхи, пикантного Кхаджурахо и загадочного Варанаси.

Мы побродим по улочкам и храмам, которым сотни или даже тысячи лет, полюбуемся роскошью королевских дворцов и мавзолеев, ощутим мощь величественных оборонительных укреплений.

Поторгуемся с крикливыми продавцами местных рынков, в Дели прокатимся на рикшах, а Варанаси увидим с лодки в лучах восходящего солнца.
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Влюбиться в Индию: главные храмы, дворцы и усыпальницы шести городов
Ближайшие даты:
6
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30
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 009
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в Дели, Гуруграме, Нойде или Фаридабаде и отвезём в отель. Сегодня день отдыха перед началом путешествия по Индии.

2 день

Знакомство с Дели

После завтрака устроим ознакомительный променад по Дели — городу с богатой многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побывав в старых кварталах и Нью-Дели, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с современными зданиями, прокатимся на рикшах.

Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса и высочайшим в мире кирпичным минаретом. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый восточный базар «Чандни Чоук».

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
3 день

Первый день в Джайпуре

Сегодня поедем в Джайпур. Дорога займёт 4-5 часов с остановкой на перекус. После размещения в отеле отправимся изучать город.

Понаблюдаем за арати — огненным ритуалом почитания божества. Поднимемся на вершину холма к храму Бирла Мандир, олицетворяющему единство всех религий. Устроим шопинг на колоритных рынках Джайпура.

Первый день в ДжайпуреПервый день в ДжайпуреПервый день в ДжайпуреПервый день в Джайпуре
4 день

Продолжаем изучать Джайпур

Продолжим исследовать Джайпур, который называют Розовым городом. Увидим укреплённую резиденцию раджи — форт Амбер — и прокатимся возле него на слонах, средневековую обсерваторию, городской дворец махараджи и дворец ветров — величественный Хава-Махал. Посетим музей посреди озера, ступенчатый колодец Панна Мина-ка-Кунд и храм 18-го века Галтаджи, где обитают десятки обезьян.

Продолжаем изучать ДжайпурПродолжаем изучать ДжайпурПродолжаем изучать ДжайпурПродолжаем изучать Джайпур
5 день

Колодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-Сикри

Отправимся в «город мрамора» Агру, будем в пути 4-5 часов с перерывом на обед. Остановимся у ступенчатого колодца Чанд Баоли и заглянем в таинственный город-призрак Фатехпур-Сикри. После заселения в гостиницу будет свободное время.

Колодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-СикриКолодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-СикриКолодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-СикриКолодец Чанд Баоли и город-призрак Фатехпур-Сикри
6 день

Тадж-Махал и другие достопримечательности Агры

Сегодня поближе познакомимся с Агрой — городом с богатой историей в несколько тысячелетий, в которой сплелись индийские, персидские и могольские корни. Встретим рассвет у роскошного Тадж-Махала, входящего в семь новых чудес света, а затем побываем у его уменьшенной копии — мавзолея Итимад-Уд-Даула. Заглянем в форт и усыпальницу падишаха, прогуляемся по саду «Мехтаб Багх».

Тадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности АгрыТадж-Махал и другие достопримечательности Агры
7 день

Орчха

Сегодняшний день проведём в атмосферном городке Орчха. Изучим знаковые локации: фортовый комплекс, дворец Джахангир-Махал, действующий храм Рам Раджа и чхатри — куполообразные декоративные навесы, витиевато обрамляющие берега реки.

ОрчхаОрчхаОрчхаОрчха
8 день

Кхаджурахо

Стартуем в древнюю столицу Индии — Кхаджурахо (3-4 часа в пути). После размещения в отеле исследуем местные достопримечательности. Изюминка этого города — охраняемые ЮНЕСКО храмы 9–13 веков, украшенные эротическими скульптурами с позами из Камасутры. Это второе место по посещаемости путешественниками в стране после Тадж-Махала, его осмотр займёт всю вторую половину дня.

КхаджурахоКхаджурахоКхаджурахоКхаджурахоКхаджурахо
9 день

Прибытие в Варанаси

На самолёте отправимся в священный для буддистов и джайнов Варанаси — несколько шокирующее из-за обилия погребальных обрядов место паломничества верующих и путешественников. Вечером посетим арати на берегу реки Ганг, после церемонии останется свободное время.

Прибытие в ВаранасиПрибытие в ВаранасиПрибытие в ВаранасиПрибытие в ВаранасиПрибытие в Варанаси
10 день

Ганг и главные локации Варанаси

Ранним утром прокатимся на лодках по Гангу, чтобы с воды полюбоваться восходом солнца и увидеть ритуалы, проводимые на берегу. Исследуем пригород Варанаси — Сарнатх, где Будда произнёс свою первую проповедь, и главное место стечения индуистов — храм Каши Вишванатх. Напоследок пройдёмся по старинным улочкам и рынкам города.

Ганг и главные локации ВаранасиГанг и главные локации ВаранасиГанг и главные локации ВаранасиГанг и главные локации ВаранасиГанг и главные локации Варанаси
11 день

Завершающий день

Позавтракав, поспешим в аэропорт Варанаси. В Дели вас встретит наш представитель, доставит в отель, а затем — к вашему рейсу домой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт / отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, Нойде или Фаридабаде
Завершение: аэропорт Дели, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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