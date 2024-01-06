После завтрака устроим ознакомительный променад по Дели — городу с богатой многовековой историей. Увидим, как со временем менялся мегаполис, побывав в старых кварталах и Нью-Дели, сравним архитектуру периода Великих Моголов и колониальной эпохи, отметим их контраст с современными зданиями, прокатимся на рикшах.

Посетим главные достопримечательности города. Полюбуемся религиозными жемчужинами: главной мечетью Индии — Джама Масджид, величественным храмом сикхов Гурдвара Бангла Сахиб, необычным храмом Лотоса и высочайшим в мире кирпичным минаретом. Побываем у мемориальных сооружений: места кремации Махатмы Ганди, памятника погибшим солдатам «Ворота Индии» и могилы падишаха Хумаюна. Заглянем на оживлённый восточный базар «Чандни Чоук».