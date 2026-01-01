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Мистическая Индия

Тайны тантры и расшифровка храмов «Камасутры», история любви Кришны и пульсирующая энергия Варанаси
Мистическая ИндияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мистическая ИндияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мистическая ИндияФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Индия никого не оставляет равнодушным.

Колыбель древнейшей духовной цивилизации, непостижимая страна контрастов, где закон кармы работает очень быстро, происходят судьбоносные встречи, а желания исполняются прямо на глазах. В этом маршруте мы объединили несколько мощных мест силы (города Кришны, Шивы и Тантры) и предлагаем вам совершить глубокое погружение в Мистическую Индию!

  • Город 5 тысяч храмов, где жили Кришна и Радха - Вриндаван
  • Медитации в тантрических храмах Кама Сутры и прогулка по местной деревне, где люди до сих пор живут согласно разделению по кастам
  • Древнейший обитаемый город на земле Варанаси, где уже 5000 лет не потухают кремационные огни. Фестиваль Махашиваратри
  • Поучаствуем в крупнейшей в мире огненной церемонии Аарти на берегу Ганги
  • Церемонии в самых сильных и древних храмах Варанаси, известных только местным
  • Интеграция полученного опыта и отдых на диких пляжах Гокарны, под шелест пальм и шум океана, храмы на утесе, пещеры отшельников, лодочная прогулка и йога на берегу

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Индию

Прилетаем в колоритную столицу Дели и селимся в самом ее сердце на Главном Базаре, где мы закупимся национальной одеждой.
Сходим в гости к сикхам — радушным благородным воинам, поедим в благотворительной столовой и сами поучаствуем в приготовлении пищи для паломников.
Вечером насладимся видом с крыши ресторанчика с вкуснейшей едой.

Добро пожаловать в ИндиюДобро пожаловать в Индию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Город любви

Утром на такси отправляемся в город Кришны — Вриндаван. Поучаствуем в исполнении киртанов и бхаджанов (песнопений) в главном храме Искон, посетим многочисленные аутентичные храмы. А вечером пойдем в Храм Любви с красивой подсветкой.

Город любвиГород любви
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Улочки Вриндавана

Сегодня отправляемся в пригород Вриндавана к знаменитому холму Говардхан, который Кришна по легенде поднял на мизинце левой руки, чтобы спасти жителей от потопа, и искупаемся в священном бассейне Радха Кунд. А вторую половину дня посвятим прогулке по узким улочкам старого города и осмотру храмов.

Улочки ВриндаванаУлочки Вриндавана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Паломничество

На рассвете с желающими совершим парикраму — традиционный для паломников обход святынь Вриндавана, а потом прогуляемся по набережной реки Ямуны. Также сегодня мы посмотрим Нитхиван — лес священного базилика (тулси), где Кришна танцевал со своими пастушками и проводил знаменитые игры — Лилы. Вечером переезд в Кхаджурахо

ПаломничествоПаломничество
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Тайны тантры

Сегодня глубже погружаемся в изучение тантрических храмов, где в искусной резьбе и каждой фигуре таится сакральный смысл. Под руководством местного гида мы будем читать эти скульптуры как страницы руководства по жизни, будем медитировать в нетуристических храмах, не растерявших сильную энергетику, а после встретим закат на холме с потрясающим видом.

Тайны тантрыТайны тантры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Аутентичная деревня

Сегодня мы окажемся в самом центре индийской деревни, где сохранился традиционный уклад жизни, какой она была 500 лет назад, и зайдем в гости к главному брамину. Посмотрим знаменитые храмы Камасутры, которые случайно были обнаружены среди финиковых лесов всего 200 лет назад, и раскроем их сакральный смысл.

Также мы попадем на ежегодный фестиваль классических индийских танцев!

Аутентичная деревняАутентичная деревня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Город света

Сегодня мы окажемся в городе, который по легенде основал сам Шива 5 тысяч лет назад. Варанаси раскинулся вдоль священной реки Ганги, на берегах которой любой индуист считает за честь умереть. Мы будем жить рядом с центральным гхатом (ступенчатый спуск к реке), где проводится самая крупная аарти (огненная церемония), которую мы отправимся смотреть после прогулки по гхатам.

Город светаГород светаГород света
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Священная Ганга

На рассвете мы прокатимся на лодке по Ганге, а также сделаем подношение реке в виде цветочных лодочек и загадаем желание. Посмотрим нетуристические домовые храмы с местным гидом. Варанаси славится своим шелком, и мы поедем на фабрику по его изготовлению. А вечером пойдем на кремационный гхат, где узнаем все подробности этого процесса и поучаствуем в пудже (церемонии) в подземном храме Шивы

Священная ГангаСвященная ГангаСвященная Ганга
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Улочки Варанаси

После завтрака отправляемся на экскурсию с местным гидом. Посмотрим нетуристические домовые храмы, в которых не бывает туристов, посетим ашрамы и лично пообщаемся с учителями и отшельниками. Напоследок зайдем в гости к потомственному парфюмеру, где продегустируем различные ароматы, которые он сам изготавливает из эфирных масел высшего качества.

Улочки ВаранасиУлочки ВаранасиУлочки Варанаси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Безмятежные волны океана

Перемещаемся в Гокарну - место на берегу Аравийского моря, где по легенде Шива явился из уха коровы. Этот город храмов является важным местом паломничества в индуизме, упоминаемым во многих древних текстах, а также славится своими шикарными пляжами. Заселение в отель рядом с морем, отдых

Безмятежные волны океанаБезмятежные волны океанаБезмятежные волны океана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Возвращение в тело

Утром исследуем умиротворенную атмосферу пляжа Кудли, наслаждаясь свежевыжатыми соками, кокосами и спелыми фруктами. Желающие могут побаловать себя аюрведическим массажем. После обеда нас ждет прогулка к секретной пещере Шивы, где зачастую обитают странствующие монахи и йоги. Погуляем по узким улочкам, наблюдая за жизнью местных, и попробуем традиционную еду Южной Индии.

Возвращение в телоВозвращение в телоВозвращение в тело
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

Сокровища Гокарны

Рассвет встречаем в главной Гокарне, растворяясь в звуках мантр и аромате благовоний. Посетим священные озеро, вокруг которого живут только брамины, храм Ганеши, храм Нагов (змей), где пары просят детей. Вечером встретим закат в атмосферном храме Рамы на берегу моря.

Сокровища ГокарныСокровища ГокарныСокровища Гокарны
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
13 день

Дикие пляжи

Сегодня через настоящие джунгли мы отправимся в поход на соседние пляжи: знаменитый пляж в форме священного символа Ом, пляж Полумесяца и райский Парадайз. Каждый из них отличается типом песка, растительностью, цветом воды и уровнем волн. После прогулки обсудим впечатления от поездки за прощальным ужином. Вечером такси в аэропорт.

Дикие пляжиДикие пляжи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
14 день

Свободный день

Свободное утро, желающие могут побаловать себя аюрведическим массажем. Днем такси в аэропорт Гоа, отлет через Дели.

При желании можно улететь на следующее утро прямым рейсом Аэрофлота Гоа-Москва.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
15 день

Отлёт

Наполненные энергией Индии, увозим массу впечатлений и историй домой. Не прощаемся, чтобы обязательно вернуться в эту волшебную страну ещё раз! Желающие могут продлить свой отдых в Гокарне или продолжить свое путешествие с нашими рекомендациями.

ОтлётОтлёт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Организация путешествия, помощь на всех этапах: от подбора оптимального перелета, заполнения анкеты для визы до сбора вещей
  • Встреча в аэропорту и обратный трансфер
  • Двухместное проживание в комфортных номерах со всеми удобствами
  • Все переезды (поезда с кондиционером, туристические автобусы, такси, метро, рикши)
  • Внутренний перелет Варанаси - Гоа
  • Сопровождение опытным русским гидом на всем маршруте, а также местными гидами на месте
  • Входные билеты во все достопримечательности
  • Тематические развлечения: обед в сикхском храме, прогулка по гхатам Варанаси, огненная церемония на Ганге, лодочная прогулка на рассвете, экскурсии по храмам, фабрика шелка, кремационный гхат, пуджа в подземном храме, поездка в Сарнатх, ночной маркет уличной яды и многое другое
  • Активный отдых: ежедневные занятия йогой, пранаямой и медитацией для желающих, поход на водопад Пандавов, парикрама вокруг холма Говардхан, прогулка к реке Ямуна
  • Экскурсии в нетуристические места и лайфхаки от опытных путешественников
  • Подарки от организаторов
Что не входит в цену
  • Перелет до Дели и обратно
  • Еда (от 15 долларов день)
  • Личные расходы (шоппинг, сувениры)
  • Виза
О чём нужно знать до поездки

Наша миссия — помогать людям путешествовать со смыслом!
Большое значение в подобных поездках имеет опытный проводник, который может показать многие скрытые места, недоступные обычному туристу. Мы будем ходить местными тропами, участвовать в ведических церемониях, открывать для себя места силы и подробно изучать их сакральный смысл из первых уст!

Визы

Виза в Индию оформляется онлайн, стоимость 25 долларов на месяц пребывания. Мы высылаем подробную инструкцию по заполнению анкеты, также можем помочь с оплатой при необходимости.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Намасте друзья! Я работаю гидом по Индии и Непалу уже более 8 лет, за плечами десятки маршрутов, около сотни авторских путешествий и тысячи километров. Сертифицированный учитель Хатха йоги, опыт личной практики 10 лет, преподаю с 2020 года, создаю йога-туры на Мальдивах. Для меня честь быть вашим проводником и показывать душу страны, в которую я когда-то влюбилась ✨

Тур входит в следующие категории Дели

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