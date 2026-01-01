6 день

Аутентичная деревня

Сегодня мы окажемся в самом центре индийской деревни, где сохранился традиционный уклад жизни, какой она была 500 лет назад, и зайдем в гости к главному брамину. Посмотрим знаменитые храмы Камасутры, которые случайно были обнаружены среди финиковых лесов всего 200 лет назад, и раскроем их сакральный смысл.

Также мы попадем на ежегодный фестиваль классических индийских танцев!

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