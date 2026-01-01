Описание тура
Индия никого не оставляет равнодушным.
Колыбель древнейшей духовной цивилизации, непостижимая страна контрастов, где закон кармы работает очень быстро, происходят судьбоносные встречи, а желания исполняются прямо на глазах. В этом маршруте мы объединили несколько мощных мест силы (города Кришны, Шивы и Тантры) и предлагаем вам совершить глубокое погружение в Мистическую Индию!
- Город 5 тысяч храмов, где жили Кришна и Радха - Вриндаван
- Медитации в тантрических храмах Кама Сутры и прогулка по местной деревне, где люди до сих пор живут согласно разделению по кастам
- Древнейший обитаемый город на земле Варанаси, где уже 5000 лет не потухают кремационные огни. Фестиваль Махашиваратри
- Поучаствуем в крупнейшей в мире огненной церемонии Аарти на берегу Ганги
- Церемонии в самых сильных и древних храмах Варанаси, известных только местным
- Интеграция полученного опыта и отдых на диких пляжах Гокарны, под шелест пальм и шум океана, храмы на утесе, пещеры отшельников, лодочная прогулка и йога на берегу
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Индию
Прилетаем в колоритную столицу Дели и селимся в самом ее сердце на Главном Базаре, где мы закупимся национальной одеждой.
Сходим в гости к сикхам — радушным благородным воинам, поедим в благотворительной столовой и сами поучаствуем в приготовлении пищи для паломников.
Вечером насладимся видом с крыши ресторанчика с вкуснейшей едой.
Город любви
Утром на такси отправляемся в город Кришны — Вриндаван. Поучаствуем в исполнении киртанов и бхаджанов (песнопений) в главном храме Искон, посетим многочисленные аутентичные храмы. А вечером пойдем в Храм Любви с красивой подсветкой.
Улочки Вриндавана
Сегодня отправляемся в пригород Вриндавана к знаменитому холму Говардхан, который Кришна по легенде поднял на мизинце левой руки, чтобы спасти жителей от потопа, и искупаемся в священном бассейне Радха Кунд. А вторую половину дня посвятим прогулке по узким улочкам старого города и осмотру храмов.
Паломничество
На рассвете с желающими совершим парикраму — традиционный для паломников обход святынь Вриндавана, а потом прогуляемся по набережной реки Ямуны. Также сегодня мы посмотрим Нитхиван — лес священного базилика (тулси), где Кришна танцевал со своими пастушками и проводил знаменитые игры — Лилы. Вечером переезд в Кхаджурахо
Тайны тантры
Сегодня глубже погружаемся в изучение тантрических храмов, где в искусной резьбе и каждой фигуре таится сакральный смысл. Под руководством местного гида мы будем читать эти скульптуры как страницы руководства по жизни, будем медитировать в нетуристических храмах, не растерявших сильную энергетику, а после встретим закат на холме с потрясающим видом.
Аутентичная деревня
Сегодня мы окажемся в самом центре индийской деревни, где сохранился традиционный уклад жизни, какой она была 500 лет назад, и зайдем в гости к главному брамину. Посмотрим знаменитые храмы Камасутры, которые случайно были обнаружены среди финиковых лесов всего 200 лет назад, и раскроем их сакральный смысл.
Также мы попадем на ежегодный фестиваль классических индийских танцев!
Город света
Сегодня мы окажемся в городе, который по легенде основал сам Шива 5 тысяч лет назад. Варанаси раскинулся вдоль священной реки Ганги, на берегах которой любой индуист считает за честь умереть. Мы будем жить рядом с центральным гхатом (ступенчатый спуск к реке), где проводится самая крупная аарти (огненная церемония), которую мы отправимся смотреть после прогулки по гхатам.
Священная Ганга
На рассвете мы прокатимся на лодке по Ганге, а также сделаем подношение реке в виде цветочных лодочек и загадаем желание. Посмотрим нетуристические домовые храмы с местным гидом. Варанаси славится своим шелком, и мы поедем на фабрику по его изготовлению. А вечером пойдем на кремационный гхат, где узнаем все подробности этого процесса и поучаствуем в пудже (церемонии) в подземном храме Шивы
Улочки Варанаси
После завтрака отправляемся на экскурсию с местным гидом. Посмотрим нетуристические домовые храмы, в которых не бывает туристов, посетим ашрамы и лично пообщаемся с учителями и отшельниками. Напоследок зайдем в гости к потомственному парфюмеру, где продегустируем различные ароматы, которые он сам изготавливает из эфирных масел высшего качества.
Безмятежные волны океана
Перемещаемся в Гокарну - место на берегу Аравийского моря, где по легенде Шива явился из уха коровы. Этот город храмов является важным местом паломничества в индуизме, упоминаемым во многих древних текстах, а также славится своими шикарными пляжами. Заселение в отель рядом с морем, отдых
Возвращение в тело
Утром исследуем умиротворенную атмосферу пляжа Кудли, наслаждаясь свежевыжатыми соками, кокосами и спелыми фруктами. Желающие могут побаловать себя аюрведическим массажем. После обеда нас ждет прогулка к секретной пещере Шивы, где зачастую обитают странствующие монахи и йоги. Погуляем по узким улочкам, наблюдая за жизнью местных, и попробуем традиционную еду Южной Индии.
Сокровища Гокарны
Рассвет встречаем в главной Гокарне, растворяясь в звуках мантр и аромате благовоний. Посетим священные озеро, вокруг которого живут только брамины, храм Ганеши, храм Нагов (змей), где пары просят детей. Вечером встретим закат в атмосферном храме Рамы на берегу моря.
Дикие пляжи
Сегодня через настоящие джунгли мы отправимся в поход на соседние пляжи: знаменитый пляж в форме священного символа Ом, пляж Полумесяца и райский Парадайз. Каждый из них отличается типом песка, растительностью, цветом воды и уровнем волн. После прогулки обсудим впечатления от поездки за прощальным ужином. Вечером такси в аэропорт.
Свободный день
Свободное утро, желающие могут побаловать себя аюрведическим массажем. Днем такси в аэропорт Гоа, отлет через Дели.
При желании можно улететь на следующее утро прямым рейсом Аэрофлота Гоа-Москва.
Отлёт
Наполненные энергией Индии, увозим массу впечатлений и историй домой. Не прощаемся, чтобы обязательно вернуться в эту волшебную страну ещё раз! Желающие могут продлить свой отдых в Гокарне или продолжить свое путешествие с нашими рекомендациями.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Организация путешествия, помощь на всех этапах: от подбора оптимального перелета, заполнения анкеты для визы до сбора вещей
- Встреча в аэропорту и обратный трансфер
- Двухместное проживание в комфортных номерах со всеми удобствами
- Все переезды (поезда с кондиционером, туристические автобусы, такси, метро, рикши)
- Внутренний перелет Варанаси - Гоа
- Сопровождение опытным русским гидом на всем маршруте, а также местными гидами на месте
- Входные билеты во все достопримечательности
- Тематические развлечения: обед в сикхском храме, прогулка по гхатам Варанаси, огненная церемония на Ганге, лодочная прогулка на рассвете, экскурсии по храмам, фабрика шелка, кремационный гхат, пуджа в подземном храме, поездка в Сарнатх, ночной маркет уличной яды и многое другое
- Активный отдых: ежедневные занятия йогой, пранаямой и медитацией для желающих, поход на водопад Пандавов, парикрама вокруг холма Говардхан, прогулка к реке Ямуна
- Экскурсии в нетуристические места и лайфхаки от опытных путешественников
- Подарки от организаторов
Что не входит в цену
- Перелет до Дели и обратно
- Еда (от 15 долларов день)
- Личные расходы (шоппинг, сувениры)
- Виза
О чём нужно знать до поездки
Наша миссия — помогать людям путешествовать со смыслом!
Большое значение в подобных поездках имеет опытный проводник, который может показать многие скрытые места, недоступные обычному туристу. Мы будем ходить местными тропами, участвовать в ведических церемониях, открывать для себя места силы и подробно изучать их сакральный смысл из первых уст!
Визы
Виза в Индию оформляется онлайн, стоимость 25 долларов на месяц пребывания. Мы высылаем подробную инструкцию по заполнению анкеты, также можем помочь с оплатой при необходимости.