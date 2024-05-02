Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Посетим необычный город и полюбуемся фортом Мехрангарх, с высоких скал нависающим над городом, обязательно сделаем фотографии у Тадж-Махала и заглянем на колоритные рынки в поисках гастрономических открытий и сувениров.
А ещё проедемся по Дели, Агре и Джайпуру, прокатимся на слонах, увидим знаменитый Дворец Ветра и Янтарный форт.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$779
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Devi Bhawan» в Джодхпуре.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Zone by The Park» в Джодхпуре.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Indana Palace Jodhpur» в Джодхпуре.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Дети. Возможно участие детей с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно.
Программа тура по дням
Прибытие, заселение и экскурсия по Дели
Встречаемся в аэропорту Дели, откуда отправимся в отель. После небольшого отдыха начнём экскурсию по столице с Красного форта 17 века эпохи Великих Моголов. Затем пройдёмся по рынку Чанди Чоук.
Ещё увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минара — самый высокий в мире кирпичный минарет и индуистский храмовый комплекс Акшардхам. После ужина вернёмся в отель.
Посещение Тадж-Махала и Агра-форта
После завтрака поедем в Агру. Расстояние — 230 км. После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.
Фатехпур-Сикри и переезд в Джайпур
Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
По прибытии в Джайпур разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу, побываем на рынках и обязательно насладимся местной кухней на ужин.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После завтрака поедем в Янтарный форт, где вы сможете прокатиться на слонах. Затем отправимся в форт Джайгарх. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Переезд в Джодхпур
Встанем пораньше и отправимся в Джодхпур. В дороге проведём около 5 часов. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.
Форт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд Бхаван
Начнём экскурсию по Джодхпуру, известному как «голубой город». Вы увидите форт Мехрангарх, возвышающийся над округой с высоких скал, и обсерваторию.
Полюбуемся храмом Джасвант Тад, а после обеда посетим дворец Умайд Бхаван на вершине холма. Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака отвезём вас в аэропорт Удайпура к рейсу в Дели, из которого вы сможете улететь в свои города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 925 $, в отеле 5 звёзд - 1125 $
- Проживание
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
- Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
- Билеты до Дели обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Оформление визы - 45 $