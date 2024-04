Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Devi Bhawan» в Джодхпуре.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Zone by The Park» в Джодхпуре.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Indana Palace Jodhpur» в Джодхпуре.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Дети. Возможно участие детей с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно.