Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Авторский тур в Дели

Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках

Фантастический город в голубых тонах можно найти не только в Марокко — в Индии есть свой неповторимый Джодхпур с синими улочками и яркими домами.

Посетим необычный город и полюбуемся фортом Мехрангарх, с высоких скал нависающим над городом, обязательно сделаем фотографии у Тадж-Махала и заглянем на колоритные рынки в поисках гастрономических открытий и сувениров.

А ещё проедемся по Дели, Агре и Джайпуру, прокатимся на слонах, увидим знаменитый Дворец Ветра и Янтарный форт.
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$779
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45$ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Devi Bhawan» в Джодхпуре.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Zone by The Park» в Джодхпуре.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «Indana Palace Jodhpur» в Джодхпуре.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Дети. Возможно участие детей с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, заселение и экскурсия по Дели

Встречаемся в аэропорту Дели, откуда отправимся в отель. После небольшого отдыха начнём экскурсию по столице с Красного форта 17 века эпохи Великих Моголов. Затем пройдёмся по рынку Чанди Чоук.

Ещё увидим гробницу Хумаюна, Кутб-Минара — самый высокий в мире кирпичный минарет и индуистский храмовый комплекс Акшардхам. После ужина вернёмся в отель.

Прибытие, заселение и экскурсия по ДелиПрибытие, заселение и экскурсия по ДелиПрибытие, заселение и экскурсия по ДелиПрибытие, заселение и экскурсия по Дели
2 день

Посещение Тадж-Махала и Агра-форта

После завтрака поедем в Агру. Расстояние — 230 км. После заселения в гостиницу посетим главную достопримечательность Индии и одно из 7 чудес света — Тадж-Махал, символ любви и верности. Сделаем эффектные кадры дворца и поедем в Агра-форт. Ещё заглянем на мраморные фабрики, прогуляемся по местным рынкам и, закупившись сувенирами, поужинаем и вернёмся в отель.

Посещение Тадж-Махала и Агра-фортаПосещение Тадж-Махала и Агра-фортаПосещение Тадж-Махала и Агра-фортаПосещение Тадж-Махала и Агра-форта
3 день

Фатехпур-Сикри и переезд в Джайпур

Позавтракаем и поедем в Джайпур — «Розовый город». По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.

По прибытии в Джайпур разместимся в отеле, а затем прогуляемся по городу, побываем на рынках и обязательно насладимся местной кухней на ужин.

Фатехпур-Сикри и переезд в ДжайпурФатехпур-Сикри и переезд в ДжайпурФатехпур-Сикри и переезд в Джайпур
4 день

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец

После завтрака поедем в Янтарный форт, где вы сможете прокатиться на слонах. Затем отправимся в форт Джайгарх. Пообедаем и продолжим изучать окрестности: полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.

Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
5 день

Переезд в Джодхпур

Встанем пораньше и отправимся в Джодхпур. В дороге проведём около 5 часов. По прибытии заселимся в отель и отдохнём.

Переезд в ДжодхпурПереезд в ДжодхпурПереезд в ДжодхпурПереезд в Джодхпур
6 день

Форт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд Бхаван

Начнём экскурсию по Джодхпуру, известному как «голубой город». Вы увидите форт Мехрангарх, возвышающийся над округой с высоких скал, и обсерваторию.

Полюбуемся храмом Джасвант Тад, а после обеда посетим дворец Умайд Бхаван на вершине холма. Вечером вернёмся в отель.

Форт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд БхаванФорт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд БхаванФорт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд БхаванФорт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд БхаванФорт Мехрангарх, обсерватория и дворец Умайд Бхаван
7 день

Отъезд

После завтрака отвезём вас в аэропорт Удайпура к рейсу в Дели, из которого вы сможете улететь в свои города.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 925 $, в отеле 5 звёзд - 1125 $
  • Проживание
  • Завтраки в формате «шведский стол»
  • Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале и на слонах в Форт Амбер в Джайпуре
  • Все экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
  • Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
  • Бутилированная вода
  • Участие детей до 5 лет - бесплатно
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Оформление визы - 45 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные места7-дневные турыКонные прогулкиЖивотныеДворцы, замки и особнякиРынкиШопинг

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