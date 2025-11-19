Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия Рукотворные сокровища Гоа: от форта до святынь
Погрузитесь в мир древних религий и колониальной истории Гоа, посетив уникальные места от форта Рейс Магос до священных храмов
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Гоа - в колоритную Карнатаку
Путешествие в Карнатаку подарит вам незабываемые впечатления. Посетите величественные храмы и отдохните на живописных пляжах
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Двухдневное приключение в Карнатаке
Двухдневное путешествие из Гоа в Карнатаку: храмы, водопады и сафари. Уникальная возможность увидеть настоящую Индию и насладиться её природой
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 дек в 05:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 ноября 2025В целом, экскурсия понравилась. Дорога была достаточно легкой и на комфортабельных автомобилях. Посетили интересные и живописные места. Удалось пообниматься со
- ААмелькина13 ноября 2025Путешествие было очень насыщенное и увлекательное, гид Анастасия - полный восторг!
- ООльга13 ноября 2025Отличная экскурсия, много информации по храмам и индуизму, очень интересно. Красивые локации и виды. Отдельное спасибо гиду Анастасии, отвечала на все вопросы, водитель тоже супер большой профессионал. Экскурсия интересная и позновательная. Слоны и обезьяны просто покорили моё сердце. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Тигровый заповедник»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гоа
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Тигровый заповедник" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Тигровый заповедник», 43 ⭐ отзыва, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль