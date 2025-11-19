В целом, экскурсия понравилась. Дорога была достаточно легкой и на комфортабельных автомобилях. Посетили интересные и живописные места. Удалось пообниматься со

слонами, кажется, это оставило самое большое впечатление =D Гид Анастасия была великолепна! Рассказывала очень интересно и подходила ко многому с юмором, отвечала на все вопросы. Остались очень приятные впечатления от экскурсии!

О Ольга

Отличная экскурсия, много информации по храмам и индуизму, очень интересно. Красивые локации и виды. Отдельное спасибо гиду Анастасии, отвечала на все вопросы, водитель тоже супер большой профессионал. Экскурсия интересная и позновательная. Слоны и обезьяны просто покорили моё сердце. Всем советую.