Эль-Борн — один из самых атмосферных и парадоксальных районов города. При этом на официальной карте он не обозначен. Мы пройдём по узким улочкам, где сочетаются готика и модерн, заглянем в храмы, дворцы и старинные бары, попробуем тапас и каву, обсудим, как зарождалось движение за независимость Каталонии и отыщем руины под прозрачным полом бывшего рынка.

Ваш гид в Барселоне

Описание экскурсии

Триумфальная арка и проспект Луиса Компаниса — поговорим о городской архитектуре конца 19 века, Всемирной выставки и о личности, имя которой носит проспект.

Парк Цитадели — на месте самого нелюбимого сооружения в истории Барселоны — крепости, символа порабощения — теперь находится главный городской парк.

Центр Эль-Борн, Французский вокзал и Дворцовая площадь — окажемся в местах, где проходила линия обороны города и снималась часть клипа Шакиры.

Собор Санта-Мария-дель-Мар — один из символов каталонской готики. Зайдём внутрь, чтобы понять, почему он так важен для местных жителей и как связан с футбольным клубом «Барселона».

Улочки 13–15 веков — погуляем по сохранившимся средневековым кварталам, увидим, как менялись город и его атмосфера, попробуем найти средневековый бордель.

Рынок Санта-Катерина — под прозрачным полом видны руины старого монастыря, здесь обсудим слои истории, скрытые под кварталом.

Дворец каталонской музыки — начнём у скрытого шедевра каталонского модернизма, поговорим о том, как район соединяет в себе искусство и повседневную жизнь.

Вы узнаете:

почему Эль-Борн — это сердце памяти каталонцев

как Барселона могла стать домом Эйфелевой башни и почему не стала

что произошло в 1714 году и почему эта дата до сих пор политически значима

кто такие кастельеры и почему их башни из людей — это не только шоу, но и символ сплочённости

как район стал гастрономическим и арт-центром, не потеряв своей истории

Организационные детали