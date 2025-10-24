Район Эль-Борн: его нет на карте, но он останется в сердце
Прогуляться по улочкам, где жива история, и узнать, почему это место такое особенное
Эль-Борн — один из самых атмосферных и парадоксальных районов города. При этом на официальной карте он не обозначен.
Мы пройдём по узким улочкам, где сочетаются готика и модерн, заглянем в храмы, дворцы и старинные бары, попробуем тапас и каву, обсудим, как зарождалось движение за независимость Каталонии и отыщем руины под прозрачным полом бывшего рынка.
Описание экскурсии
Триумфальная арка и проспект Луиса Компаниса — поговорим о городской архитектуре конца 19 века, Всемирной выставки и о личности, имя которой носит проспект.
Парк Цитадели — на месте самого нелюбимого сооружения в истории Барселоны — крепости, символа порабощения — теперь находится главный городской парк.
Центр Эль-Борн, Французский вокзал и Дворцовая площадь — окажемся в местах, где проходила линия обороны города и снималась часть клипа Шакиры.
Собор Санта-Мария-дель-Мар — один из символов каталонской готики. Зайдём внутрь, чтобы понять, почему он так важен для местных жителей и как связан с футбольным клубом «Барселона».
Улочки 13–15 веков — погуляем по сохранившимся средневековым кварталам, увидим, как менялись город и его атмосфера, попробуем найти средневековый бордель.
Рынок Санта-Катерина — под прозрачным полом видны руины старого монастыря, здесь обсудим слои истории, скрытые под кварталом.
Дворец каталонской музыки — начнём у скрытого шедевра каталонского модернизма, поговорим о том, как район соединяет в себе искусство и повседневную жизнь.
Вы узнаете:
почему Эль-Борн — это сердце памяти каталонцев
как Барселона могла стать домом Эйфелевой башни и почему не стала
что произошло в 1714 году и почему эта дата до сих пор политически значима
кто такие кастельеры и почему их башни из людей — это не только шоу, но и символ сплочённости
как район стал гастрономическим и арт-центром, не потеряв своей истории
Организационные детали
Возможны остановки на кофе, каву и тапас, десерты и вкуснейшее мороженое — по желанию участников
Рекомендуется удобная обувь — район с брусчаткой и перепадами уровней
Елизавета
24 окт 2025
Сложилась настоящая связь с экскурсоводом. Нам очень понравилось! Гид дал очень интересные рекомендации
Lora
3 сен 2025
Саша провёл нам очень хорошую экскурсию и много чего мы узнали:) очень рекомендую!!!