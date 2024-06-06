1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
- ЕЕлизавета6 июня 2024Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
- ВВлад21 мая 2024Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
- ЕЕлена1 мая 2024Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
- ТТатьяна29 апреля 2024Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам, увлекательно рассказывала нам о Мадриде, пешком провела в места, куда бы мы сами не зашли по незнанию. Рекомендую.
- NNadezdha11 апреля 2024Великолепная экскурсия! Очень информативно,легко и комфортно, четыре часа пролетели незаметно. мы очень рады нашему выбору и большое спасибо Лане. С удовольствием порекомендую своим друзьям и знакомым!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Железнодорожный вокзал Аточа»
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