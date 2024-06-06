читать дальше экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была