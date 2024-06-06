Железнодорожный вокзал Аточа – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Железнодорожный вокзал Аточа» в Мадриде на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком: от площадей до музеев
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
10 июня в 16:00
11 июня в 07:00
120 за всё до 6 чел.
С небес на землю Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
167 отзывов
Экскурсия «С небес на землю Мадрида»: путеводитель по столице
Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Начало: Перед центральным историческим фасадом вокзала Ато...
11 июня в 09:30
13 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Рождественский Мадрид с ароматом горячего шоколада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Рождественский Мадрид: ароматы, свет и традиции в одной экскурсии
Погрузитесь в рождественский Мадрид: вкусите горячий шоколад и узнайте уникальные традиции
Начало: В центре Мадрида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Нам все очень понравилось, было интересно и познавательно, рекомендуем!
  • Е
    Елизавета
    6 июня 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Илья провел нам замечательную, интересную экскурсию по Мадриду, а также оказался очень эрудированным и приятным человеком. У нас также была
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    экскурсия с Татьяной в Толедо, от которой тоже остались только положительные впечатления, очень приятный и открытый человек. Всё было вовремя и очень комфортно. Спасибо!

  • В
    Влад
    21 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Я бы охарактеризовал свою экскурсию и подачу информации как "прогулка с другом", мне такой формат очень нравится, все легко и
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    непринужденно))) Время провел интересно, увлекательно и познавательно. Отдельно хочу поблагодарить вас, Лана, за помощь в покупке билетов на корриду и полезные советы, которыми продолжаю пользоваться в своем туре по Испании!

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    С небес на землю Мадрида
    Интересная и насыщенная экскурсия, прекрасный гид! Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
    Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам, увлекательно рассказывала нам о Мадриде, пешком провела в места, куда бы мы сами не зашли по незнанию. Рекомендую.
    Вместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкамВместо Ильи приехала Татьяна, но это ничуть не испортило нашу экскурсию. Татьяна, ловко продвигаясь по пробкам
  • N
    Nadezdha
    11 апреля 2024
    С небес на землю Мадрида
    Великолепная экскурсия! Очень информативно,легко и комфортно, четыре часа пролетели незаметно. мы очень рады нашему выбору и большое спасибо Лане. С удовольствием порекомендую своим друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Железнодорожный вокзал Аточа»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по Мадриду на автомобиле с панорамным потолком
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  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Железнодорожный вокзал Аточа" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 223 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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