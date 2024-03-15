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в этом возрасте сложно удивить, и конечно он катался ранее на сегвее и не только. Но… прокатится с ветерком в солнечный яркий день по Мадриду (в другой стране) под занимательные истории приятного гида-собеседника - такое было впервые у всех нас! Сама по себе экскурсия лаконична и не перенасыщена сухими фактами, то есть самое то, чтоб только раздразнить пытливые умы и «встать из-за стола чуточку голодными», чтоб было желание вернуться! Отдельное GRACIAS Василию за помощь в поиске шоу Фламенко, а также иных мероприятий и интересных локаций города, что значительно скрасило наше пребывание в столице Испании!