Квартал Barrio de las Letras – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Квартал Barrio de las Letras» в Мадриде на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    15 марта 2024
    Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
    Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании
  • A
    Alexey
    20 августа 2023
    Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
    очень хорошо организованная и интересная экскурсия. мы были семьёй 6 человек. дочери было сложно освоить сегвей, но Василий ее вез ща собой всю дорогу, просто молодец. Большое спасибо!
  • A
    Aleksandr
    18 августа 2023
    Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
    Василий - Великолепный гид. Интересная манера повествования, легкость в общении. 2 часа прошли как 20 минут. Благодарю сердечно 🙏🏻 Было очень здорово!!!
  • С
    Светлана
    19 июля 2023
    Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
    Василий замечательный гид. Экскурсия великолепная! Очень рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2023
    Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
    Классно с ветерком прокатились по городу, посмотрели множество красивых мест. Сигвеи оказались довольно просто в управлении. Василий отличный рассказчик и очень приятный человек. Все здорово!
  • Ю
    Юлия
    14 января 2023
    Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
    Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы заказывала экскурсию сюрпризом на Рождество нашему сыну-подростку (11 лет). Конечно детей
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    в этом возрасте сложно удивить, и конечно он катался ранее на сегвее и не только. Но… прокатится с ветерком в солнечный яркий день по Мадриду (в другой стране) под занимательные истории приятного гида-собеседника - такое было впервые у всех нас! Сама по себе экскурсия лаконична и не перенасыщена сухими фактами, то есть самое то, чтоб только раздразнить пытливые умы и «встать из-за стола чуточку голодными», чтоб было желание вернуться! Отдельное GRACIAS Василию за помощь в поиске шоу Фламенко, а также иных мероприятий и интересных локаций города, что значительно скрасило наше пребывание в столице Испании!

    Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы заказывала экскурсию сюрпризом на Рождество нашему сыну-подросткуСказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы заказывала экскурсию сюрпризом на Рождество нашему сыну-подростку
  • I
    Irina
    5 ноября 2021
    Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
    Остались очень довольны велопрогулкой по Мадриду. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Василию за интересный маршрут, содержательный рассказ. Мадрид очень дружественен к велосипедистам, это было очень приятно. Рекомендуем отдавать предпочтение электрическим велосипедам.
  • A
    Andrei
    7 марта 2020
    Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
    Отличная экскурсия. Помимо парка Ретиро удалось увидеть и узнать еще очень много интересного. Василий показал нам Мадрид с новой стороны. Большое ему спасибо за это.
  • Е
    Елена
    14 июля 2019
    Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
    Всем Привет! Экскурсия очень понравилась, динамично, увлекательно, интересно. В процессе пути на удобном, современном, легком велосипеде и видишь окресности, и слышишь историю
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    Мадрида. Останавливались пофоткаться, послушать историю, полюбоваться видами и местами. Василий открытый и интересный собеседник, прекрасно знающий город. Всем прекрасного активного отдыха и новых открытий!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Квартал Barrio de las Letras»

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  3. Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
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  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Квартал Barrio de las Letras" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 134. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Квартал Barrio de las Letras», 47 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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