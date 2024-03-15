1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €95 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий15 марта 2024Совершенно незаурядная, интересная, насыщенная интересными фактами и посещением красивых мест, экскурсия! Профессионально, позитивно, на одном дыхании. С благодарностью, Светлана и Василий
- AAlexey20 августа 2023очень хорошо организованная и интересная экскурсия. мы были семьёй 6 человек. дочери было сложно освоить сегвей, но Василий ее вез ща собой всю дорогу, просто молодец. Большое спасибо!
- AAleksandr18 августа 2023Василий - Великолепный гид. Интересная манера повествования, легкость в общении. 2 часа прошли как 20 минут. Благодарю сердечно 🙏🏻 Было очень здорово!!!
- ССветлана19 июля 2023Василий замечательный гид. Экскурсия великолепная! Очень рекомендуем!
- ННаталья15 июля 2023Классно с ветерком прокатились по городу, посмотрели множество красивых мест. Сигвеи оказались довольно просто в управлении. Василий отличный рассказчик и очень приятный человек. Все здорово!
- ЮЮлия14 января 2023Сказать, что нам понравилось - ничего не сказать! Мы заказывала экскурсию сюрпризом на Рождество нашему сыну-подростку (11 лет). Конечно детей
- IIrina5 ноября 2021Остались очень довольны велопрогулкой по Мадриду. Три часа пролетели незаметно. Спасибо Василию за интересный маршрут, содержательный рассказ. Мадрид очень дружественен к велосипедистам, это было очень приятно. Рекомендуем отдавать предпочтение электрическим велосипедам.
- AAndrei7 марта 2020Отличная экскурсия. Помимо парка Ретиро удалось увидеть и узнать еще очень много интересного. Василий показал нам Мадрид с новой стороны. Большое ему спасибо за это.
- ЕЕлена14 июля 2019Всем Привет! Экскурсия очень понравилась, динамично, увлекательно, интересно. В процессе пути на удобном, современном, легком велосипеде и видишь окресности, и слышишь историю
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Квартал Barrio de las Letras»
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