Дом Пикассо – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Пикассо» в Мадриде на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ночная экскурсия по Мадриду
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 21:00 до 8:00.
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€380 за всё до 6 чел.
Обзорная авто-пешая экскурсия по Мадриду
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: В холле Вашего отеля, если отель в пределах города
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€340 за всё до 6 чел.
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 6 чел.

