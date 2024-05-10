Экскурсии на 1 день во Флоренции

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» во Флоренции на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
375 за всё до 4 чел.
Вся Флоренция за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Флоренция за один день: погружение в эпоху Возрождения
За один день вы увидите самые значимые достопримечательности Флоренции, окунетесь в мир искусства и истории, узнаете много нового
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
470 за всё до 10 чел.
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
150 за всё до 6 чел.
Вся Флоренция за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Вся Флоренция за один день
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
380 за всё до 15 чел.
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день
17 июня в 09:30
20 июня в 09:30
450 за всё до 8 чел.
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Начало: По договоренности
Расписание: С понедельника по воскресенье с 7:30 до 16 часов.
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    10 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности
  • З
    Зинаида
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось
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    получить полное впечатление от природных красот. Все было здорово. Надя рассказывала интересные вещи, даже дети слушали, что обычно на них непохоже. По возвращению домой, когда гуляем, щупают листы на дубах, проверяют, пушистые они или нет:) Ну а нам с мужем было очень интересно узнать историю винограда и историю территории, сам поход просто супер, сами бы столько всего красивого не увидели, надо знать, куда идти, для этого и нужна Надя! Семейное хозяйство, куда мы ходили на дегустацию вин и прошутто, просто отменное. Спасибо за классный день!

  • L
    Larissa
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и
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    очень люблю проводить время на природе,а из вин отдаю предпочтение красному вину. Мы отправились на эту пешую прогулку из городка Греве ин Кьянти, где сначала в одном историческом кафе выпили капучино,который был вкусным и бодрящим. Затем зашли в мясную лавку с разными видами колбас, купили колбаску из кабанчика, а потом отправились в поход вдоль дороги с виноградниками. Вокруг нас были живописные холмы,виноградники и прекрасные виды. Мы узнали историю виноградной лозы и историю виноделия в Италии. Странно было узнать, что раньше здесь росло много прекрасных дубов. Почему их нет теперь?Об этом нам рассказал наш гид … Такая пешая прогулка нас зарядила энергией,так как мы были в контакте с этой красотой вокруг нас и конечно же пришёл аппетит. Позже мы добрались до винного хозяйства, которым занимается одна итальянская семья. Мы отведали нарезку разных видов ветчины,сыров, брускетты и домашний тирамису. Конечно всё это сопровождалось дегустацией красных вин. Мы провели замечательный день и очень благодарны нашему гиду Надежде за все интересные детали, которыми она с нами поделилась, за её чуткость к нашим желаниям во время этого похода и за её жизнерадостность.

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
    Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с
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    местными жителями и получила большой заряд позитива на долгое время! Привет Андрея - его сыр и ветчина просто объедение! Также спасибо за отличную компанию и хорошее настроение, с которым я возвращаюсь домой!

  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Марина замечательный гид! Мы полюбили Италию ещё больше. Понравилось абсолютно всё. Отмечу важное для меня: Марина была пунктуальна, доброжелательна, с удовольствием отвечала на все вопросы и искренне была готова помочь. Рекомендую на 100%!
  • М
    Михаил
    13 января 2024
    Вся Флоренция за один день
    Впечатления от экскурсии нейтральные. Мария старалась и была внимательна, отзывчива. В тоже время знания города и событий достаточно поверхностные и рассчитаны на неискушенного туриста. Подходит для тех кому не нужна глубина и высокий уровень знаний истории города.
  • А
    Алексей
    23 сентября 2019
    Вся Флоренция за один день
    Мария очень интересно все рассказала! Очень приятно было с ней познакомиться. Обязательно вернемся во Флоренцию. Экскурсия очень интересная, познавательная. Шесть
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    чесов пролетели как мгновение. Информации много. Все в голову не помещается. Придется повторить:-) Еще раз спасибо Марии за очень интересную экскурсию в мир прекрасного! Флоренция- это город в который хочется вернуться!

  • Е
    Елена
    5 мая 2019
    Вся Флоренция за один день
    Огромная благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что экскурсия была запланирована на один день, ввиду нестабильной погоды, Мария
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    пошла нам на встречу, и мы разделили экскурсию на два дня!! Огромные познания истории, прекрасное преподношение информации, высокий уровень культуры и воспитания, и восхитительная Флоренция, сделали наш отдых незабываемым! Огромное спасибо, Мария

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На весь день»

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  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 470. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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