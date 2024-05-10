1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Флоренция за один день: погружение в эпоху Возрождения
За один день вы увидите самые значимые достопримечательности Флоренции, окунетесь в мир искусства и истории, узнаете много нового
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вся Флоренция за один день
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день
17 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Начало: По договоренности
Расписание: С понедельника по воскресенье с 7:30 до 16 часов.
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера10 мая 2024Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
- ААнастасия8 мая 2024Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
- ЗЗинаида7 мая 2024Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось
- LLarissa7 мая 2024Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и
- ЮЮлия7 мая 2024Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с
- ННаталья1 мая 2024Марина замечательный гид! Мы полюбили Италию ещё больше. Понравилось абсолютно всё. Отмечу важное для меня: Марина была пунктуальна, доброжелательна, с удовольствием отвечала на все вопросы и искренне была готова помочь. Рекомендую на 100%!
- ММихаил13 января 2024Впечатления от экскурсии нейтральные. Мария старалась и была внимательна, отзывчива. В тоже время знания города и событий достаточно поверхностные и рассчитаны на неискушенного туриста. Подходит для тех кому не нужна глубина и высокий уровень знаний истории города.
- ААлексей23 сентября 2019Мария очень интересно все рассказала! Очень приятно было с ней познакомиться. Обязательно вернемся во Флоренцию. Экскурсия очень интересная, познавательная. Шесть
- ЕЕлена5 мая 2019Огромная благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Несмотря на то что экскурсия была запланирована на один день, ввиду нестабильной погоды, Мария
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 470. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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