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Эко-тур на электромобилях по Флоренции

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Флоренции
Обойти достопримечательности 🏛️ Флоренции пешком не составит труда, но займет довольно много времени.

Мы предлагаем вам отправиться на обзорную экскурсию ⛳ по историческому центру на маневренном и экологичном гольфкаре.

Всего за час вы увидите галерею Уффици, Палаццо Веккьо и Палаццо Питти, площади Санта Кроче и Синьория, а также многие другие интересные места.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €44 за человека

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Эко-тур на электромобилях по Флоренции
Эко-тур на электромобилях по Флоренции

Что вы увидите

  • Базилика Санта-Мария-Новелла
  • Дворец Питти
  • мост Понте Веккьо
  • мост Понте алль Грази
  • Кафедральный собор
  • Мост Санта-Тринита
  • Площадь Санта-Кроче
  • Площадь Синьория
  • Пьяцца Огниссанти
  • Набережная реки Арно
  • Рынок Порчеллино
По историческому центру Флоренции на электромобиле. Такой метод передвижения позволит увидеть больше мест, чем пешеходная экскурсия ⛳ программе эко-тура по Флоренции:
  • Достопримечательности «Колыбели Возрождения»
  • Основные площади Флоренции, такие как Площадь Санта-Кроче и Пьяцца Синьория
  • Декоративные фасады и купола Дуомо и базилики Санта-Мария-Новелла
  • Поездка по берегу реки Арно
  • Дворцы Питти и Понте Веккьо
  • Увидите самую большую библиотеку в Италии на PIazza Santa Croce
  • Интересные факты о памятниках города эпохи Возрождения от бесплатного аудио-гида (MP3)
Что входит
  • Электромобиль с водителем
  • Гид-экскурсовод на 7 языках (Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский)
  • MP3-плеер с аудиогидом на 7 языках (Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Площадь Сан-Фиренце
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
Эко-тур на электромобилях по Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
GetYourGuide
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10 отзывов оставили туристы

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