Что вы увидите
- Базилика Санта-Мария-Новелла
- Дворец Питти
- мост Понте Веккьо
- мост Понте алль Грази
- Кафедральный собор
- Мост Санта-Тринита
- Площадь Санта-Кроче
- Площадь Синьория
- Пьяцца Огниссанти
- Набережная реки Арно
- Рынок Порчеллино
По историческому центру Флоренции на электромобиле. Такой метод передвижения позволит увидеть больше мест, чем пешеходная экскурсия ⛳ программе эко-тура по Флоренции:
- Достопримечательности «Колыбели Возрождения»
- Основные площади Флоренции, такие как Площадь Санта-Кроче и Пьяцца Синьория
- Декоративные фасады и купола Дуомо и базилики Санта-Мария-Новелла
- Поездка по берегу реки Арно
- Дворцы Питти и Понте Веккьо
- Увидите самую большую библиотеку в Италии на PIazza Santa Croce
- Интересные факты о памятниках города эпохи Возрождения от бесплатного аудио-гида (MP3)
Что входит
- Электромобиль с водителем
- Гид-экскурсовод на 7 языках (Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский)
- MP3-плеер с аудиогидом на 7 языках (Испанский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Сан-Фиренце
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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