GetYourGuide – Гид из Флоренции

Обойти достопримечательности 🏛️ Флоренции пешком не составит труда, но займет довольно много времени.



Мы предлагаем вам отправиться на обзорную экскурсию ⛳ по историческому центру на маневренном и экологичном гольфкаре.



Всего за час вы увидите галерею Уффици, Палаццо Веккьо и Палаццо Питти, площади Санта Кроче и Синьория, а также многие другие интересные места.