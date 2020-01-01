  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции

4.8
32 отзыва
Italy D.
Italy D. – Гид из Флоренции
Флоренцию неспроста называют «Колыбелью Возрождения».

Здесь жили и творили величайшие личности, в том числе Леонардо да Винчи, Данте и Галилей.

Во время экскурсии 🧭 вы побываете в местах, которыми вдохновлялись поэты, художники и режиссеры.

Увидите центральные площади, базилики Санта-Мария-Новелла, Сан-Лоренцо и Санта-Кроче, Дуомо, галерею Уффици и другие достопримечательности 🏛️.

Научитесь подмечать детали и еще больше проникнитесь красотой этого замечательного итальянского города, научитесь в нем ориентироваться.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

    Заказать экскурсию
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции

Что вы увидите

  • Церковь Санта Мария Новелла
  • Капелла Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо
  • Дуомо
  • Баптистерий
  • Площадь Республики
  • Городская Ратуша
  • Уффици
  • Церковь Санта Кроче
  • Площадь Синьории
  • Старый Мост
  • Новый рынок
На двухчасовой пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите все главные достопримечательности 🏛️ города и научитесь в нем ориентироваться (что не так просто, учитывая античную планировку улиц и сложную нумерацию домов). Мы также поможем вам наметить программу на следующие дни, подскажем где и что купить, а где попробовать лучшую тосканскую кухню 🥧 — живой организм, который очень быстро меняется. Поспеть за этими изменениями под силу только местным, которыми и являются наши гиды. У нас на экскурсиях самая актуальная и интересная информация о городе. Мы не читаем лекции по истории 📖 как другие, мы делимся с туристами только самыми любопытными фактами о городе, который любим.
Вы увидите: Церковь ⛪ Санта Мария Новелла, Капеллы Медичи и Церковь Сан Лоренцо, Дуомо, Баптистерий, Площадь Республики, Городскую Ратушу, Уффици, Церковь Санта Кроче, Площадь Синьории, Старый Мост, Новый рынок.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение достопримечательностей
  • Личные расходы
Начало
🚩 piazza Santa Maria Novella
Место завершения
🏁 Золотой мост
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Italy D.
Italy D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

32 отзыва оставили туристы

Italy D. проводит ещё 4 экскурсии

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Галерея Уффици с гидом
35
2 часа
Галерея Уффици с гидом
28 отзывов
Групповая экскурсия во Дворец Питти
30
2 часа
Групповая экскурсия во Дворец Питти
23 отзыва
Нетуристическая Флоренция
25
2 часа
Нетуристическая Флоренция
10 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125
2.5 часа
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века