Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Приехать в Рим и не заглянуть хотя бы на денек в колыбель Возрождения, Флоренцию, просто непростительно. Наша команда выкупит вам билеты на скоростной поезд, пошагово напишет как вам добраться до вокзала, на каком пути, в каком вагоне ваше место. А во Флоренции, прямо у головы поезда, вас будет ждать наш гид. Вместе вы отправитесь на двухчасовую обзорную экскурсию, знакомясь со знаковыми достопримечательностями и заглядывая в малоизвестные места города. Затем мы дадим вас лист рекомендаций где, что есть и пить во Флоренции и у вас будет час им воспользоваться. После чего вы можете пойти вместе с нами в Уффици или самостоятельно познакомиться с городом. После чего, уже узнав Флоренцию поближе, вы самостоятельно сядите в скоростной поезд и через полтора часа будете в Риме. Маршрут 1. Откройте для себя самые увлекательные тайны Флоренции без скучной статистики и дат! У городской ратуши, построенной в XIII веке, узнаете, как её фасад сохранился до наших дней практически нетронутым. Погрузитесь в атмосферу работы флорентийского парламента и выборов в эпоху Средневековья. 2. Поймете, как связаны церковь Санта-Мария-Новелла и вино, а также что помогло городу преодолеть кризис в XVII столетии. 3. Вы обнаружите религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче — пантеона итальянской славы. 4. У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо вспомним о знаменитых живописцах, а затем прогуляемся по площадям Республики и Синьории. Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас своим великолепием. Интересные факты и детали В зависимости от доступности и расписания, вы сможете посетить одно из нетуристических и скрытых мест Флоренции. Первое из них — старейшая аптека Европы, расписанная итальянским живописцем Паолино Сарти. Именно здесь в XVI веке были созданы духи для Екатерины Медичи, аромат которых покорил весь высший эшелон Старого Света. Это одно из самых инстаграмных мест города, куда редко заглядывают туристы. Другое сокровище — небольшой Музей Синьории. Здесь вы увидите невероятное полотно, показывающее, как выглядела Флоренция в XV веке, а также ключи от города. Также вас ждёт кинотеатр начала прошлого столетия, построенный внутри дворца, над которым работал сам Брунеллески. Сохранив свой исторический интерьер, этот кинотеатр превратился в выставочное пространство и книжный магазин. Это секретное место идеально подходит для классных фото! Организационные детали 1. После бронирования на Трипстер мы вышлем вам реквизиты банка Револют, на который надо будет сделать перевод 110 евро за билеты Рим-Флоренция-Рим. Билеты не возвратные. Отправление из Рима в 07:55, из Флоренции в 18:25. Для того, чтобы оформить на вас билет, мы попросим у вас паспортные данные. 2. В стоимость входит: билеты на скоростной поезд Рим-Флоренция-Рим, услуга по бронированию билета, консьерж-сервис, встреча на вокзале Флоренции, обзорная двухчасовая экскурсия. 3. По желанию дополнительно оплачивается экскурсия в Уффици в 13:30, стоимость 50 евро за человека + входные билеты. 4. Билет в Уффици не включён в стоимость. Его нужно приобрести заранее самостоятельно на промежуток с 13:00 по 14:00. Цена — 26 евро. Официальный сайт галереи: https://www.uffizi.it/en/tickets Если на сайте нет билетов на нужное время, то выкупить напрямую день в день в билетном офисе “Opera” по адресу via Por Santa Maria, 13r.
Пн., ср., пт., вскр в 07:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Откройте для себя самые увлекательные тайны Флоренции без скучной статистики и дат! У городской ратуши, построенной в XIII веке, узнаете, как её фасад сохранился до наших дней практически нетронутым. Погрузитесь в атмосферу работы флорентийского парламента и выборов в эпоху Средневековья
- 2. Поймете, как связаны церковь Санта-Мария-Новелла и вино, а также что помогло городу преодолеть кризис в XVII столетии
- 3. Вы обнаружите религиозные сейфы времён чумы и побываете у церкви Санта-Кроче - пантеона итальянской славы
- 4. У капеллы Медичи и базилики Санта-Лоренцо вспомним о знаменитых живописцах, а затем прогуляемся по площадям Республики и Синьории. Рассмотрим баптистерий и собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который поразит вас своим великолепием
Где начинаем и завершаем?
Начало: Roma Termini
Завершение: Uffizi
Когда и сколько длится?
Когда: Пн., ср., пт., вскр в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
31 июл в 17:00
1 авг в 20:00
€129 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Влюбиться во Флоренцию»: путешествие в историю
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Завтра в 15:00
29 июл в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Buongiorno, Флоренция: путешествие по эпохам и вкусам
Откройте для себя Флоренцию: от величественного Дуомо до секретов местной кухни в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Санта Мария Новелла
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
€120 за всё до 30 чел.