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Первая встреча

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9 отзывов
Анна Ф.
Анна Ф. – Гид из Рима
Первая встреча
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Первая встреча
Первая встреча

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Имперские Форумы
  • колонну Траяна
  • Капитолийский холм
  • площадь Венеции
  • дворец Венеции
  • Площадь Торре-Арджентина
  • "поросенка"Минервы
  • Пантеон
  • площадь Навона
  • базилику Святой Агнессы
  • фонтан четырех рек
  • стадион Домициана
  • базилику Святого Августина на Марсовом поле
  • дворец Монтечиторио
  • коллону Марка Аврелия
  • площадь Колонна
  • галлерею Сорди
  • фонтан Треви
  • площадь Испании
  • Испанскую лестницу.
При первой встрече с Римом хочется побыстрее увидеть собственными глазами все знакомые по картинкам красоты, о встрече с которыми, Вы так давно и страстно мечтали. Величественный Колизей, Римские Форумы, площадь Венеции, Викториано с его Бронзовым Всадником и Вечным огнем, Капиталийский холм, Римскую Волчицу, Пантеон, площадь Навона, фонтан ⛲ Треви и звезду кинематографа и глянцевых журналов-Испанскую лестницу. Всех их Вы увидите на этой прогулке 👣, а также обнаружите еще массу любопытнейших и красивейших мест находящихся в непосредственной близости с этими римскими "суперзвездами".
Мы будем заглядывать в невероятной красоты церквушки, обязательно выпьем ароматный кофе в самой популярной кофейне, и даже отведаем джелато, конечно если не растеряемся при выборе из 150 его сортов! В компании с нами обязательно будут олимпийские боги, римские императоры, великие художники, все те образы, без которых немыслим Вечный город 🏙️. Мы постараемся затеряться в римских улочках, подглянуть за жизнью его обитателей и проникнуться духом этого древнего и вечно юного города. Эта прогулка поможет вам понять Вечный город и сориентироваться в нем.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофе
  • мороженое
  • перекусы.
Начало
🚩 Станция метро Колизей.
Место завершения
🏁 Площадь Испании.
Первая встреча
Первая встреча
Первая встреча

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ф.
Анна Ф.
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9 отзывов оставили туристы

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