При первой встрече с Римом хочется побыстрее увидеть собственными глазами все знакомые по картинкам красоты, о встрече с которыми, Вы так давно и страстно мечтали. Величественный Колизей, Римские Форумы, площадь Венеции, Викториано с его Бронзовым Всадником и Вечным огнем, Капиталийский холм, Римскую Волчицу, Пантеон, площадь Навона, фонтан ⛲ Треви и звезду кинематографа и глянцевых журналов-Испанскую лестницу. Всех их Вы увидите на этой прогулке 👣, а также обнаружите еще массу любопытнейших и красивейших мест находящихся в непосредственной близости с этими римскими "суперзвездами".

Мы будем заглядывать в невероятной красоты церквушки, обязательно выпьем ароматный кофе в самой популярной кофейне, и даже отведаем джелато, конечно если не растеряемся при выборе из 150 его сортов! В компании с нами обязательно будут олимпийские боги, римские императоры, великие художники, все те образы, без которых немыслим Вечный город 🏙️. Мы постараемся затеряться в римских улочках, подглянуть за жизнью его обитателей и проникнуться духом этого древнего и вечно юного города. Эта прогулка поможет вам понять Вечный город и сориентироваться в нем.