111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по главным культурным и историческим объектам Вечного города

Ave
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Ave – ваш гид
Эта прогулка будет идеальна для путешественников, которые делают первые шаги к своему многолетнему роману с Римом.

Мы пройдем по следам Юлия Цезаря, изучим величайшие архитектурные памятники города, послушаем уличных музыкантов и заглянем в самые уютные римские кафе и бары.

Экскурсия поможет вам осмыслить великолепие Рима, углубиться в его историю и погрузиться атмосферу Вечного города.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Piazza Venezia
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии111 отзывов
5
Рим с нуля
Рим с нуля

Что вас ожидает

История и визитные карточки Рима
Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

По следам Юлия Цезаря
Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…

Сердце римской культуры
Посетим площадь Навона, которая является всеми признанной суперзвездой исторического центра. Здесь вы послушаете уличных музыкантов, рассмотрите фонтан работы короля римской скульптуры Бернини и вспомните сцены из любимых фильмов, события которых разворачиваются в этом живописном месте. Конечно же, прогулка не обойдется без самого знаменитого в мире фонтана Треви, бросив монетку в который, мы направимся к Испанской лестнице. Затем немного переведем дух в умиротворяющей атмосфере римского Монмартра, а финальную точку поставим на элегантной Piazza del Popolo с ее древним обелиском, богатыми церквями и зловещими историями.

Маленькие гедонистические радости
Я покажу вам свои любимые бары и кафе, где за вменяемые деньги можно не только выпить кофе и вкусно перекусить, но и отдохнуть в приятной атмосфере. И это важно, ведь главная задача любого путешествия и приключения – наслаждаться настоящим моментом! А в конце нашей прогулки вы получите несколько советов от местного жителя, как с приятностью продолжить вечер в Риме :)

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые только начинают знакомиться с Римом, хотят изучить его главные достопримечательности и погрузиться в атмосферу города.

Организационные детали

В программу включено посещение нескольких храмов: помните о правилах посещения церкви и в день экскурсии откажитесь от слишком коротких и открытых нарядов.

Рим с нуля
Рим с нуля
Рим с нуля
Рим с нуля
Рим с нуля
Рим с нуля
Рим с нуля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ave
Ave
Привет! Меня зовут Анна, мне 28 лет. Я профессиональный гид, но в первую очередь — гид по призванию. Стараюсь проживать каждый день как маленький праздник. И ещё я очень любопытная: обожаю «расследовать», то есть ввязываться во всякие небольшие авантюры, благодаря которым я узнаю новые места, новые заведения и новых людей. Верю, что во всех сферах жизни нужно уметь объяснять сложное простым языком и таким образом делать далекое — близким, непонятное — понятным. Хорошая экскурсия — это приключение, во время которого надо не столько запоминать имена и даты, сколько открывать для себя новые горизонты, удивляться, чувствовать запахи, пробовать еду, смаковать напитки и даже ходить в гости. Делиться секретными находками, влюблять в окружающие меня реалии — это еще одна моя страсть. Я по-настоящему счастлива, когда мне удаётся зажечь в глазах людей искорку любопытства и вдохновения. Потому что чем больше неравнодушных, добрых и смелых, тем лучше жизнь вокруг нас
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111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Мы очень тщательно выбирали гида в Риме и, кажется, что перечитали все профили и экскурсии здесь. У нас была не однородная компания: 2 человека посещали вечный город в первый раз, а два уже бывали ранее, но городом все еще не прониклись. Хотелось найти гида, кто не будет рассказывать сухие факты, а позволит нам прочувствовать в атмосферу и совершить небольшое путешествие во времени. И нам это удалось, благодаря чудесному гиду - Анне:

- Анна очень гибкая: Мы искали для себя 3х часовую экскурсию, и Анна адаптировала маршрут под нас, сделав её короче, предложив начать от нашего отеля (жили мы в самом центре). + Экскурсия бронировалась в последний момент: все это было согласовано вечером на кануне экскурсии.

- Открытая: Анна легкая на общение, поэтому во время экскурсии нам было очень комфортно, мы не боялись задавать вопросы и чувствовали себя расслаблено.

- Профессиональная: все наша прогулка была полна различных фактов, нам никогда не было скучно и мы старались уловить каждую деталь. Анна с легкостью удовлетворяла наше любопытство и отвечала на все наши вопросы.

- Душевная: мы прошлись по тихим улочкам и шумным площадям Рима, узнав всю информации, как будто хороший друг делится с нами тайнами и историями про город: у него их много и хочется узнать больше и больше)


Мы остались в восторге от экскурсии и даже попросили продлить её)
Это было лучшее решение - начать знакомство с Римом в компании Ани! Мы обязательно вернемся и узнаем еще больше интересного, про этот загадочный Вечный город с этим талантливым гидом.
Highly recommended!
4 января 2020
Рекомендую провести время с гидом Анной! Кроме увлекательной и познавательной экскурсии получите много интересной информации о жизни в Отме!
2 декабря 2019
С Римом нас знакомила Анна, и сделала она это превосходно. Нас очаровали и Рим , и Анна.
Очень профессионально, очень увлекательно, очень живо. Большое спасибо!
24 ноября 2019
Погрузится в глубину загадочной истории Древнего Рима, осознать что видишь реальное её воплощение перед собой, переплетённое за тысячелетия со средневековьем, эпохой Возрождения и патриотическими перепетиями 19-20 веков с помощью Анны было истинным удовольствием! Живое изложение интересных фактов с элегантным юмором и секретным ингредиентом, любовью к Риму и Италии, нам с мужем очень понравилось! Время эскурсии пролетело незаметно.
7 ноября 2019
Экскурсия с Анной проходила 1 ноября. Очень понравилась и экскурсия, и сама Анна. Экскурсия длилась 6 часов, но время пролетело совсем не заметно. Маршрут был выстроен хорошо, нам показалось, не совсем стандартно. Анна много рассказала и о Риме, и о культурных объектах. Во время экскурсии возник небольшой форс-мажор - т.к. это был праздничный день (День всех святых) , Пантеон оказался закрыт на время службы до 12 часов. Анна быстро сориентировалась по коррекции нашего маршрута , но при этом в Пантеон мы все равно попали и услышали много интересной информации. Именно из-за этих корректировок экскурсия получилась даже дольше 6 часов по длительности, но Анна рассказала и показала нам все, что было запланировано по программе, причем без беготни и и поторапливаний - все очень размеренно и спокойно. Охотно отвечала на интересующие нас вопросы, рассказала о нюансах римской жизни. Для туристов, которые были в Риме в первый раз это реально Рим с нуля. Ну и , конечно, обязательно порекомендуем Анну своим знакомым, кто соберется в Рим.
30 октября 2019
Если собираетесь в Рим, то в первый же день обязательно берите экскурсию с Анной. 6 часов пролетели незаметно, очень познавательно и весело.У Анны отличное чувство юмора и ошеломляющий интелект, а еще она люблена в Рим и это чувство обязательно передаст вам. Наши комплименты Анне и однозначные рекомендации.
3 октября 2019
Мы посетили экскурсию "Рим с нуля", забронировав её предварительно, ещё в своём городе, основываясь на отзывах. Экскурсия с Анной прошла великолепно! Мы не заметили 6 часов, толп туристов, настолько грамотно был встроен маршрут и интересной наша беседа. Мы посетили основные знаковые места Рима, заглянули на небольшие милые улочки, скрытые от основной массы туристов. Анна очень эрудированный гид, не давала нам скучать, задавала вопросы, отвечала на наши. Общались так, как будто знаем друг друга давно, без напряга,но очень уважительно. Рекомендую брать именно индивидуальные экскурсии, это очень комфортно и познавательно, почти вся информация усваивается. Анна построила маршрут, так, что за мирной беседой по тихим улочкам мы внезапно оказывались на знаковых точках, это очень нам понравилось! Обязательно посоветую своим друзьям гида Анну! Она позволила взглянуть нам на Рим другими глазами и влюбиться в очарование вечного города!
27 сентября 2019
Большое спасибо Анне за великолепно проведенную экскурсию. Рим который она нам показала был прекрасен и останется с нашей памяти навсегда.
Девочка семи лет участвовавшая в этом путешествии в конце пути сожалела, что 6 часов пролетело так быстро.
Рекомендуем всем.

Благодарные путешественники из Санкт-Петербурга.
16 июля 2019
Спасибо огромное Анне за удивительное знакомство с Римом, настолько легко, непринужденно и увлекательно пролетело время нашей прогулки, хотелось еще и еще и еще:)
Обязательно будем рекомендовать Анну друзьям.
3 июля 2019
Отличная экскурсия, интересная подача материала, Аня гид в сердце! Были с детьми 13 и 7 лет, им было тоже очень интересно и познавательно! Спасибо огромное Ане!
Ещё 101 отзыв

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