111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и визитные карточки Рима

Встретимся на Капитолийском холме, откуда берет начало история современной Европы. Здесь вы полюбуетесь потрясающим видом на форумы и Колизей и узнаете, что они из себя представляли в лучшие годы. Осмотрим Пантеон – один из древнейших римских действующих храмов, загадочная история которого не перестает волновать даже местных жителей.

По следам Юлия Цезаря

Вас ждет расследование обстоятельств самого известного политического убийства в истории человечества. Мы пойдём по местам, связанным с именем Цезаря, окажемся на месте его гибели и постараемся разобраться, как развивались события в роковой для легендарного полководца мартовский день…

Сердце римской культуры

Посетим площадь Навона, которая является всеми признанной суперзвездой исторического центра. Здесь вы послушаете уличных музыкантов, рассмотрите фонтан работы короля римской скульптуры Бернини и вспомните сцены из любимых фильмов, события которых разворачиваются в этом живописном месте. Конечно же, прогулка не обойдется без самого знаменитого в мире фонтана Треви, бросив монетку в который, мы направимся к Испанской лестнице. Затем немного переведем дух в умиротворяющей атмосфере римского Монмартра, а финальную точку поставим на элегантной Piazza del Popolo с ее древним обелиском, богатыми церквями и зловещими историями.

Маленькие гедонистические радости

Я покажу вам свои любимые бары и кафе, где за вменяемые деньги можно не только выпить кофе и вкусно перекусить, но и отдохнуть в приятной атмосфере. И это важно, ведь главная задача любого путешествия и приключения – наслаждаться настоящим моментом! А в конце нашей прогулки вы получите несколько советов от местного жителя, как с приятностью продолжить вечер в Риме :)

Кому подходит эта экскурсия

Путешественникам, которые только начинают знакомиться с Римом, хотят изучить его главные достопримечательности и погрузиться в атмосферу города.