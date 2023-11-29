Отправьтесь в увлекательное путешествие во времени в замок Одескалки, где каждый каменный уголок наполнен духами прошлого в неповторимой исторической атмосфере.
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Описание
Замок Орсини-Одескалки:
- великолепие и романтика столетий.
- На берегу озера Брачано в нескольких километрах от Рима виднеется величественный замок Орсини-Одескалки 15 века. Замок настолько хорош, что вызывал зависть у пап, вплоть до его осады и конфискации. Замок построен в стиле раннего возрождения и великолепные квартиры хранят немало воспоминаний о двух славных семьях — Орсини и Одескалки. Семья Орсини построила замок в конце 15 века, обратившись к лучшим художникам и скульпторам позднего средневековья, превратив замок в неприступную крепость. Сам Чезаре Борджиа пытался взять крепость, пользуясь тем, что хозяин крепости был арестован в Неаполе. Одни женщины и слуги защищали свое жилище. После нескольких недель осады Борджиа увел свое войско, а замок получил славу неприступной крепости. Здесь развернулась история любви двух важных героев нашей экскурсии: Паоло Джордано Орсини и Изабеллы Медичи. После нескольких лет семейной жизни Изабелла умерла, что вызвало лавину клеветы в адрес мужа. Завистники полагали, что прекрасную хозяйку задушили. Основным аргументом являлся новый брак Паоло Джордано с красавицей Викторией. После двух веков владения дворцом семья продала его Одескалки, который купил и коллекцию Орсини, и его дворянский титул. В 19 веке во время объединения Италии Дон Балдуччьо поднял флаг Италии еще до того, как Рим был взят войсками Виктора Эмануэля 2. Одескалки продолжают владеть замком и держат его в совершенной чистоте и порядке. Что вызывает большой интерес людей, желающих отпраздновать свою свадьбу в шикарных резиденциях замка. О 6 веках истории рассказывают великолепные декорации дворца: оружейные, зала 12 Цезарей, античные кухни, заполненные средневековой посудой, комнаты с драгоценными коллекциями, секретные комнаты и сады, кабинеты, башни, лоджии, винтовые лестницы и величественный двор чести в духе 15 века. Важная информация:• Возьмите с собой воду и легкий перекус.
- Билеты в замок (10€) не входят в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в замок (10 евро)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я заезжаю за туристами в гостиницуЗавершение: Гостиница туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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