Погрузитесь в волшебную и загадочную сторону Турина в этой автобусной экскурсии с гидом

4.5
516 отзывов
В группе
до 15 чел.
Погрузитесь в волшебную и загадочную сторону Турина в этой автобусной экскурсии с гидом.

Узнайте о грязном прошлом города с помощью опытного гида.
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Турин: волшебный тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените 2 души Турина
  2. Углубитесь в темное Туринское прошлое
  3. Пройдите мимо очага мрака и проследуйте к древним могильникам
  4. Встретьтесь лицом к лицу с магией Турина
У Турина две души: одна связана с белой магией, а другая - со злой черной магией. Исследуйте их обоих с гидом во время «волшебного таинственного тура».
Начните свой тур с площади Пьяцца Статуто, «очага тьмы». Эта часть Турина считалась несчастливой и использовалась в качестве захоронения римлянами, которые основали город.
На закате пройдите мимо страшных каменных монстров, зловещей архитектуры, необычных статуй, украшающих древние здания, и узнайте о менее известной детали Дуомо, в котором находится знаменитая Священная Плащаница.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Руководство
  • Частный автобус
Что не входит
  • закуски и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия заканчивается на площади Кастелло
  • Пожалуйста, укажите свой номер мобильного телефона и адрес электронной почты при бронировании
  • Если вы выберете тур на английском языке, вам будет предоставлен англоговорящий гид, но вы присоединитесь к итальянскому туру на автобусе
  • Тур также доступен на немецком, испанском и французском языках только для частной группы
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • В помещении необходимо носить защитную маску
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

V
19 июня 2016
Нам понравилась наша экскурсия. Много полезной информации и очень настоящее и понятное руководство, как в автобусе, так и на прогулках. Конечно очень сложно все запомнить! Так как мы только что приехали за несколько часов до того, как впервые в Турин, мы могли бы воспользоваться картой, на которой можно было бы писать (мы думали, что это всего лишь прогулка, а потом ее легче реконструировать:)) Мы очень рекомендуем тур
I
2 мар 2015
Волшебная Турин Тур стал одним из лучших мероприятий, которые мы провели в городе. Мы не ожидали такой высокой организации и внимания. Специфическим было то, что основную часть группы составляли итальянцы и только 4 человека - англоговорящие. Гид Альберто сумел сделать отличную презентацию и предоставил нам интересную и полезную информацию. Настоятельно рекомендую.
A
26 мар 2019
Meravigliosa Torino,ongni volta mi incanta come la prima… questa volta abbiamo voluto deliziarci con il tour della Torino magica e devo dire che è stata una bellissima esperienza… sicuramente proverò in futuro gli altri tour proposti perché Torino oltre ad essere splendida ha tantissimo da raccontare e questi tour sono veramente ideali per carpirne i segreti!!
Ещё 513 отзывов

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