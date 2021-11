Meravigliosa Torino,ongni volta mi incanta come la prima… questa volta abbiamo voluto deliziarci con il tour della Torino magica e devo dire che è stata una bellissima esperienza… sicuramente proverò in futuro gli altri tour proposti perché Torino oltre ad essere splendida ha tantissimo da raccontare e questi tour sono veramente ideali per carpirne i segreti!!