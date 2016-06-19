У Турина две души: одна связана с белой магией, а другая - со злой черной магией. Исследуйте их обоих с гидом во время «волшебного таинственного тура».

Начните свой тур с площади Пьяцца Статуто, «очага тьмы». Эта часть Турина считалась несчастливой и использовалась в качестве захоронения римлянами, которые основали город.

На закате пройдите мимо страшных каменных монстров, зловещей архитектуры, необычных статуй, украшающих древние здания, и узнайте о менее известной детали Дуомо, в котором находится знаменитая Священная Плащаница.