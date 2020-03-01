Кристина проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Панорамный Турин на закате

Открыть лучшие ракурсы города, любопытные факты из его жизни и уютное заведение с лучшим аперитивом

Кристина
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Кристина – ваш гид
На заходе солнца мистический и элегантный Турин обретает особое очарование.

На прогулке по его старинным местам вы услышите о знаковых дворцах и площадях, предсказаниях Нострадамуса и исторических кафе.

Поднявшись на холм, взглянете на город и Альпы «как с открытки», а в нетуристическом ресторанчике завершите вечер лучшим местным аперитивом.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате

Что вас ожидает

Первая столица Италии, или маленький Париж
Вы узнаете, почему Турин называют самым французским городом Италии, у его истоков услышите о временах древнеримской застройки и откроете тайну черного и белого сердца первой итальянской столицы. Рассмотрите ее визитную карточку — экспериментальную башню Моле-Антонеллиана, познакомитесь с архитектурой палаццо Мадама и Кариньяно, Королевского дворца и неоклассической церкви Гран Мадре, увидите «Палец Муссолини» и исторические кафе, а также прогуляетесь вдоль реки По и по Королевскому саду.

Секреты Турина
По пути я расскажу, почему именно Турин считают родиной шоколада, откуда здесь столько мистики и чем он впечатлил Ницше с Александром Дюма. Кроме того, поговорим о значении километровых туринских арок, предсказаниях Ностардамуса, животном-символе города и судьбе некогда сильнейшего футбольного клуба Торино. А у быка, приносящего удачу, вы сможете загадать заветное желание.

«Открыточный» вид на город и лучший аперитив
Во второй части программы вы подниметесь на холм, с которого увидите незабываемый панорамный пейзаж Турина и Альп в лучах заката. И в завершение я отведу вас в ресторан, где практически не бывает туристов, а местные жители его обожают. Здесь вы продегустируете напитки прекрасного качества — пиво, вино или коктейль, — к которым подадут большой поднос со всевозможными закусками. А в конце встречи на память я подарю вам чек-лист с лучшими локациями Турина для дальнейшего самостоятельного путешествия по городу.

Организационные детали

Стоимость аперитива не включена в экскурсию: любой напиток с закусками обойдется вам примерно в 15 евро/человека.

Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате
Панорамный Турин на закате

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Меня зовут Кристина, я живу в Италии уже несколько лет и получаю здесь второе высшее образование по туристической специальности. Думаю, пришло время начать делиться опытом и накопленными знаниями! С радостью стану вашим проводником по загадочному Турину и помогу полюбить его так же, как когда-то полюбила я.
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Кристина проводит ещё 1 экскурсию

О Турине с любовью!О Турине с любовью!О Турине с любовью!
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Обзорные экскурсии в Турине

Турин — сердце Северной ИталииТурин — сердце Северной ИталииТурин — сердце Северной Италии
скидка10%
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Добро пожаловать в Турин!Добро пожаловать в Турин!Добро пожаловать в Турин!
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Обзорная экскурсия по ТуринуОбзорная экскурсия по ТуринуОбзорная экскурсия по Турину
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История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка
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6 часов
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Узнать всё про Турин, его ритм и образ жизни — вот зачем стоит идти со мной на экскурсию! Вы погрузитесь в историю города, посетите со мной интереснейшие музеи мира, попробуете вина Пьемонта, увидите причудливый дворец — гибрид барокко и средневековой крепости — и прочувствуете Турин как место, где всё самое лучшее!
Турин и Священная реликвия ПлащаницаТурин и Священная реликвия ПлащаницаТурин и Священная реликвия Плащаница
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Турин - это первая столица Италии, родина итальянского кинематографа, вермута, шоколада, прекрасных вин, сладких десертов, город автомобилей и музеев. Приглашаю вас открыть для себя один из самых элегантных городов Европы, узнать его историю и совершить прогулку по историческому центру вместе со мной.

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