Кристина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Первая столица Италии, или маленький Париж

Вы узнаете, почему Турин называют самым французским городом Италии, у его истоков услышите о временах древнеримской застройки и откроете тайну черного и белого сердца первой итальянской столицы. Рассмотрите ее визитную карточку — экспериментальную башню Моле-Антонеллиана, познакомитесь с архитектурой палаццо Мадама и Кариньяно, Королевского дворца и неоклассической церкви Гран Мадре, увидите «Палец Муссолини» и исторические кафе, а также прогуляетесь вдоль реки По и по Королевскому саду.

Секреты Турина

По пути я расскажу, почему именно Турин считают родиной шоколада, откуда здесь столько мистики и чем он впечатлил Ницше с Александром Дюма. Кроме того, поговорим о значении километровых туринских арок, предсказаниях Ностардамуса, животном-символе города и судьбе некогда сильнейшего футбольного клуба Торино. А у быка, приносящего удачу, вы сможете загадать заветное желание.

«Открыточный» вид на город и лучший аперитив

Во второй части программы вы подниметесь на холм, с которого увидите незабываемый панорамный пейзаж Турина и Альп в лучах заката. И в завершение я отведу вас в ресторан, где практически не бывает туристов, а местные жители его обожают. Здесь вы продегустируете напитки прекрасного качества — пиво, вино или коктейль, — к которым подадут большой поднос со всевозможными закусками. А в конце встречи на память я подарю вам чек-лист с лучшими локациями Турина для дальнейшего самостоятельного путешествия по городу.