Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

День на парусной яхте с закусками и вином

Хотите почувствовать себя настоящими венецианцами и провести время необычно

Хотите почувствовать себя настоящими венецианцами и провести время необычно? Вы — любитель яхтинга или только хотите попробовать себя в роли капитана или провести незабываемо ваш день рождение или любой другой праздник в Венеции? Сделать потрясающие фотографии на яхте с видом на Венецию? Тогда это предложение именно для вас.
День на парусной яхте с закусками и вином
День на парусной яхте с закусками и вином
День на парусной яхте с закусками и вином
День на парусной яхте с закусками и вином
День на парусной яхте с закусками и вином
День на парусной яхте с закусками и вином

Что вас ожидает:

Сердце и душа Венеции

Мы отправимся в наше путешествие с причала в Венеции Сан Джорджо, проплывем мимо Собора Санта-Мария делла Салюте, Площади Сан Марко, Дворца Дожей и Собора Сан-Джорджо-Маджоре. Задержимся в Бачино Сан Марко что бы сделать красивейшие фотографии и выпить бокал вина любуясь видом на Площадь Сан Марко, а может приготовим апероль шприц? Потом курс в лагуну, именно здесь истоки Венеции, вы увидите ее такой как никогда раньше не видели, покой, вода, природа, Венеция… здесь нет толпы туристов, магазинов и музеев, но здесь находится сердце и душа Венеции, не зря именно в лагуне проходил обряд венчания Дожа с Венецией, об этом и многом другом я вам расскажу во время путешествия.

Не менее красивые острова

Мы направимся к островам Венеции, есть большие, есть совсем малюсенькие. Есть такие, где живут люди, и есть те, откуда люди по каким-то причинам ушли. Есть и те, где люди никогда и не жили. Только от вас зависит какой из них выбрать. Это может быть Сант Эразмо, проплывая мимо острова Ле Виньоле, немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции. Венецианцы его называют «наш сад», так как там растет почти вся зелень, которую продают на местных рынках. Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — «сапоре ди маре» (аромат моря). Может остановимся на дегустацию? Или может через Сан Серволо, вдоль Лидо ди Венеция к острову Павелья?

Вино, вкусная рыба и пляж

Мы приготовим обед из свежей рыбы на яхте с игристым вином «просекко» (или любое другое меню исходя из ваших пожеланий), после обеда поплывем вдоль острова Лидо ди Венеция, остановимся в море напротив пляжа, достаточно далеко что бы нас не беспокоили отдыхающие, но достаточно близко к берегу что бы при вашем желании искупаться в море. Наш курс зависит только от вас и от попутного ветра!

Важная информация:

  • Яхта Jeanneau Sun Odissey 36.2 (11 метров), для более больших компаний. На яхте имеется 3 каюты и гостиная, уборная и горячий душ внутри и снаружи, кухонная плита и холодильник;
  • На катамаране Lagoon 45 цена под запрос;
  • Экскурсия рекомендуется с апреля по октябрь;

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Цена указана только за гида, яхта со шкипером и помощником шкипера/поваром оплачивается отдельно на месте, цена — 450 евро
  • Обед или ужин на борту из свежей рыбы оплачивается отдельно — 35 евро с человека (включено вино)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Джудекка
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Яхта Jeanneau Sun Odissey 36.2 (11 метров), для более больших компаний. На яхте имеется 3 каюты и гостиная, уборная и горячий душ внутри и снаружи, кухонная плита и холодильник
  • На катамаране Lagoon 45 цена под запрос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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