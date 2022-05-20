Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Что вас ожидает:

Сердце и душа Венеции

Мы отправимся в наше путешествие с причала в Венеции Сан Джорджо, проплывем мимо Собора Санта-Мария делла Салюте, Площади Сан Марко, Дворца Дожей и Собора Сан-Джорджо-Маджоре. Задержимся в Бачино Сан Марко что бы сделать красивейшие фотографии и выпить бокал вина любуясь видом на Площадь Сан Марко, а может приготовим апероль шприц? Потом курс в лагуну, именно здесь истоки Венеции, вы увидите ее такой как никогда раньше не видели, покой, вода, природа, Венеция… здесь нет толпы туристов, магазинов и музеев, но здесь находится сердце и душа Венеции, не зря именно в лагуне проходил обряд венчания Дожа с Венецией, об этом и многом другом я вам расскажу во время путешествия.

Не менее красивые острова

Мы направимся к островам Венеции, есть большие, есть совсем малюсенькие. Есть такие, где живут люди, и есть те, откуда люди по каким-то причинам ушли. Есть и те, где люди никогда и не жили. Только от вас зависит какой из них выбрать. Это может быть Сант Эразмо, проплывая мимо острова Ле Виньоле, немногие знают, что в лагуне есть остров, размером почти не уступающий Венеции. Венецианцы его называют «наш сад», так как там растет почти вся зелень, которую продают на местных рынках. Треть острова — виноградники, и в связи с необычной солёной почвой и особыми дренажными системами орошения, вино, производимое здесь имеет дополнительную характеристику — «сапоре ди маре» (аромат моря). Может остановимся на дегустацию? Или может через Сан Серволо, вдоль Лидо ди Венеция к острову Павелья?

Вино, вкусная рыба и пляж

Мы приготовим обед из свежей рыбы на яхте с игристым вином «просекко» (или любое другое меню исходя из ваших пожеланий), после обеда поплывем вдоль острова Лидо ди Венеция, остановимся в море напротив пляжа, достаточно далеко что бы нас не беспокоили отдыхающие, но достаточно близко к берегу что бы при вашем желании искупаться в море. Наш курс зависит только от вас и от попутного ветра!

Важная информация: