В экскурсию входят посещение площади Святого Марка, подъём на колокольню с панорамным видом
Описание экскурсии
Венеция для детей
Венеция — это не только романтика и история, но и увлекательные приключения для детей! Мы начнем наше путешествие с центральной площади Святого Марка, где поднимемся на колокольню. С высоты открывается потрясающий вид на город и лагуну, который не оставит равнодушным ни одного путешественника.
Исследуем тайные улочки
Далее мы отправимся по немноголюдным улочкам в район Кастелло. Здесь мы будем следовать «тайными» ходами и нетуристическими тропами, чтобы добраться до Фондаменте Нуове. По пути мы посетим самые красивые и интересные площадки (кампи), где дети смогут поиграть и насладиться атмосферой города.
Путешествие на остров Мурано
Нас ждет захватывающее путешествие на пароходике-вапоретто (или на частном катере) на остров Мурано, где мы встретимся с известными венецианскими стеклодувами. Во время поездки вам расскажут об истории Венеции и тех уникальных особенностях, которые делают этот город неповторимым.
- Вы сможете увидеть, как создаются стеклянные шедевры.
- Узнаете о легендарном муранском стекле, его техниках и приемах.
- И даже примете участие в процессе создания стеклянных изделий, что особенно увлекательно для детей!
Не забудьте взять с собой фотоаппарат — здесь есть множество моментов, которые стоит запечатлеть!
Лаборатория масок
Еще один интересный вариант времяпровождения — это посещение лаборатории масок. Здесь дети смогут своими руками под руководством опытного мастера раскрасить и декорировать венецианскую маску, которую они заберут с собой. В дополнение, они получат книгу об истории масок и карнавала.
Пока дети заняты творчеством, родители смогут спокойно осмотреть самую большую францисканскую базилику XV века, набережную, мост «честной женщины» и множество других интересных мест.
Венеция — это удивительное место, где каждый найдет что-то по душе. Погружайтесь в атмосферу этого уникального города вместе с детьми!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Святого Марка
- Колокольня
- Район Кастелло
- Фондаменте Нуове
- Площади (кампи)
- Остров Мурано
- Стеклодувная мастерская
- Лаборатория масок
- Францисканская базилика XV века
- Набережная Мурано
- Мост «честной женщины» и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт (за доп. плату)
- Урок в лаборатории масок (за доп. плату)
- Билет на колокольню