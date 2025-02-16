Венеция для путешественников с детьми

Тур разработан специально для семей с детьми. Время и маршрут экскурсии адаптируются под желания и настроение маленьких путешественников.

В экскурсию входят посещение площади Святого Марка, подъём на колокольню с панорамным видом
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на город и лагуну, прогулки по району Кастелло и Фонданте Нуове, посещение местных площадей и отдых на острове Мурано. Там дети смогут посмотреть, как создают муранское стекло, и даже поучаствовать в процессе.

Также возможно посещение лаборатории масок, где дети сами раскрасят и декорируют настоящую венецианскую маску.

Венеция для путешественников с детьми
Венеция для путешественников с детьми
Ближайшие даты:
16
фев17
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фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Венеция для детей

Венеция — это не только романтика и история, но и увлекательные приключения для детей! Мы начнем наше путешествие с центральной площади Святого Марка, где поднимемся на колокольню. С высоты открывается потрясающий вид на город и лагуну, который не оставит равнодушным ни одного путешественника.

Исследуем тайные улочки

Далее мы отправимся по немноголюдным улочкам в район Кастелло. Здесь мы будем следовать «тайными» ходами и нетуристическими тропами, чтобы добраться до Фондаменте Нуове. По пути мы посетим самые красивые и интересные площадки (кампи), где дети смогут поиграть и насладиться атмосферой города.

Путешествие на остров Мурано

Нас ждет захватывающее путешествие на пароходике-вапоретто (или на частном катере) на остров Мурано, где мы встретимся с известными венецианскими стеклодувами. Во время поездки вам расскажут об истории Венеции и тех уникальных особенностях, которые делают этот город неповторимым.

  • Вы сможете увидеть, как создаются стеклянные шедевры.
  • Узнаете о легендарном муранском стекле, его техниках и приемах.
  • И даже примете участие в процессе создания стеклянных изделий, что особенно увлекательно для детей!

Не забудьте взять с собой фотоаппарат — здесь есть множество моментов, которые стоит запечатлеть!

Лаборатория масок

Еще один интересный вариант времяпровождения — это посещение лаборатории масок. Здесь дети смогут своими руками под руководством опытного мастера раскрасить и декорировать венецианскую маску, которую они заберут с собой. В дополнение, они получат книгу об истории масок и карнавала.

Пока дети заняты творчеством, родители смогут спокойно осмотреть самую большую францисканскую базилику XV века, набережную, мост «честной женщины» и множество других интересных мест.

Венеция — это удивительное место, где каждый найдет что-то по душе. Погружайтесь в атмосферу этого уникального города вместе с детьми!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Святого Марка
  • Колокольня
  • Район Кастелло
  • Фондаменте Нуове
  • Площади (кампи)
  • Остров Мурано
  • Стеклодувная мастерская
  • Лаборатория масок
  • Францисканская базилика XV века
  • Набережная Мурано
  • Мост «честной женщины» и др
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Транспорт (за доп. плату)
  • Урок в лаборатории масок (за доп. плату)
  • Билет на колокольню
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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