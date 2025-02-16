Тур разработан специально для семей с детьми. Время и маршрут экскурсии адаптируются под желания и настроение маленьких путешественников.В экскурсию входят посещение площади Святого Марка, подъём на колокольню с панорамным видом

на город и лагуну, прогулки по району Кастелло и Фонданте Нуове, посещение местных площадей и отдых на острове Мурано. Там дети смогут посмотреть, как создают муранское стекло, и даже поучаствовать в процессе. Также возможно посещение лаборатории масок, где дети сами раскрасят и декорируют настоящую венецианскую маску.

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Описание экскурсии

Венеция для детей

Венеция — это не только романтика и история, но и увлекательные приключения для детей! Мы начнем наше путешествие с центральной площади Святого Марка, где поднимемся на колокольню. С высоты открывается потрясающий вид на город и лагуну, который не оставит равнодушным ни одного путешественника.

Исследуем тайные улочки

Далее мы отправимся по немноголюдным улочкам в район Кастелло. Здесь мы будем следовать «тайными» ходами и нетуристическими тропами, чтобы добраться до Фондаменте Нуове. По пути мы посетим самые красивые и интересные площадки (кампи), где дети смогут поиграть и насладиться атмосферой города.

Путешествие на остров Мурано

Нас ждет захватывающее путешествие на пароходике-вапоретто (или на частном катере) на остров Мурано, где мы встретимся с известными венецианскими стеклодувами. Во время поездки вам расскажут об истории Венеции и тех уникальных особенностях, которые делают этот город неповторимым.

Вы сможете увидеть, как создаются стеклянные шедевры.

Узнаете о легендарном муранском стекле, его техниках и приемах.

И даже примете участие в процессе создания стеклянных изделий, что особенно увлекательно для детей!

Не забудьте взять с собой фотоаппарат — здесь есть множество моментов, которые стоит запечатлеть!

Лаборатория масок

Еще один интересный вариант времяпровождения — это посещение лаборатории масок. Здесь дети смогут своими руками под руководством опытного мастера раскрасить и декорировать венецианскую маску, которую они заберут с собой. В дополнение, они получат книгу об истории масок и карнавала.

Пока дети заняты творчеством, родители смогут спокойно осмотреть самую большую францисканскую базилику XV века, набережную, мост «честной женщины» и множество других интересных мест.

Венеция — это удивительное место, где каждый найдет что-то по душе. Погружайтесь в атмосферу этого уникального города вместе с детьми!