Начнём мы нашу экскурсию сМасличной горы, где посетив смотровую площадку, и взирая на Старый город, поговорим о его истории, создании и устройстве. Затем, спустившись с Масличной горы, мы посетим с вами Сионскую гору, где находится Горница Тайной Вечери и могила царя Давида, почитаемого как в Иудаизме, в Христианстве, так и в Исламе. У Горницы Тайной Вечери гид расскажет вам о событиях, которые предшествовали возникновению Христианства.

Затем, зайдя через Яффские Ворота, являющиеся главными для Христианского квартала, мы с вами держим путь к самой большой святыне Христианского мира —Храму Гроба Господня, где мы поговорим о пяти последних остановках Крёстного Пути.

После посещения Храма, мы выходим через арабский Мусульманский квартал, с его неповторимым колоритом восточного базара, криками торговцев и потрясающим разнообразием товара. Мы держим путь в Еврейский квартал к улице Кардо, древнеримской улице, построенной императором Адрианом во втором веке новой эры, мы затронем с вами причины и предпосылки создания этого места.

Увидим третью по значимости святыню Ислама Мечеть Аль Акса

Затем мы спускаемся с вами к величайшей святыне Иудаизма —Стене Плача, уцелевшей после разрушения второго Храма римлянами в семидесятом году новой эры. Мы попытаемся с вами проанализировать, почему это место является самой большой святыней еврейского народа. И в конце нашей экскурсии мы пройдём через Мусорные Ворота.

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.