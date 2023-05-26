На этой экскурсии мы с вами поговорим о возникновении Христианства, Иудаизма и Ислама.
Мы затронем изначальные предпосылки возникновения этих трёх основополагающих общемировых, монотеистических религий.
Мы затронем изначальные предпосылки возникновения этих трёх основополагающих общемировых, монотеистических религий.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начнём мы нашу экскурсию сМасличной горы, где посетив смотровую площадку, и взирая на Старый город, поговорим о его истории, создании и устройстве. Затем, спустившись с Масличной горы, мы посетим с вами Сионскую гору, где находится Горница Тайной Вечери и могила царя Давида, почитаемого как в Иудаизме, в Христианстве, так и в Исламе. У Горницы Тайной Вечери гид расскажет вам о событиях, которые предшествовали возникновению Христианства.
Затем, зайдя через Яффские Ворота, являющиеся главными для Христианского квартала, мы с вами держим путь к самой большой святыне Христианского мира —Храму Гроба Господня, где мы поговорим о пяти последних остановках Крёстного Пути.
После посещения Храма, мы выходим через арабский Мусульманский квартал, с его неповторимым колоритом восточного базара, криками торговцев и потрясающим разнообразием товара. Мы держим путь в Еврейский квартал к улице Кардо, древнеримской улице, построенной императором Адрианом во втором веке новой эры, мы затронем с вами причины и предпосылки создания этого места.
Увидим третью по значимости святыню Ислама Мечеть Аль Акса
Затем мы спускаемся с вами к величайшей святыне Иудаизма —Стене Плача, уцелевшей после разрушения второго Храма римлянами в семидесятом году новой эры. Мы попытаемся с вами проанализировать, почему это место является самой большой святыней еврейского народа. И в конце нашей экскурсии мы пройдём через Мусорные Ворота.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 09:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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