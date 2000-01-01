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Иерусалим - у истоков религии

Эдуард
Эдуард – Гид из Иерусалима
Иерусалим - у истоков религии
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $400 за экскурсию

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Иерусалим - у истоков религии
Иерусалим - у истоков религии

Что вы увидите

  • Храм Гроба Господня
  • Стену плача
  • Мечеть эль Акса
На древней византийской карте наш мир изображен в виде трилистника.
Три лепестка на карте символизируют три материка: Европа, Азия и Африка, а Иерусалим, как связующая точка, центр мира.
Сегодня мы воспринимаем Иерусалим, как духовный центр, место где сплелись в один узел три религии (иудаизм, христианство и ислам).
Каким образом и когда возникла святость Иерусалима? Что послужило причиной того, что именно Иерусалим неразрывно связан с развитием каждой из этих трёх религий?
Обо всем этом Вы узнаете на экскурсии 🧭 “Иерусалим - у истоков религии”.

Места, которые мы посетим:

  • Смотровая площадка на Масличной горе, откуда открывается прекрасный вид на Иерусалим, в том числе на Старый город 🏙️ и на Храмовую гору, где находится одна из самых важный в исламе мечетей - Мечеть Эль-Акса.
  • Гефсиманский сад, где Иисус молился в последнюю ночь перед арестом.
  • Кварталы Старого города, Римскую улицу “Кардо”.
  • Стена Плача и Храм Гроба Господня.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортные расходы
Что не входит
  • Платные входы
  • Питание
Начало
🚩 от гостиницы
Место завершения
🏁 по желанию туриста
Иерусалим - у истоков религии
Иерусалим - у истоков религии
Иерусалим - у истоков религии
Иерусалим - у истоков религии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдуард
Эдуард
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