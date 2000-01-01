На древней византийской карте наш мир изображен в виде трилистника.
Три лепестка на карте символизируют три материка: Европа, Азия и Африка, а Иерусалим, как связующая точка, центр мира.
Сегодня мы воспринимаем Иерусалим, как духовный центр, место где сплелись в один узел три религии (иудаизм, христианство и ислам).
Каким образом и когда возникла святость Иерусалима? Что послужило причиной того, что именно Иерусалим неразрывно связан с развитием каждой из этих трёх религий?
Обо всем этом Вы узнаете на экскурсии 🧭 “Иерусалим - у истоков религии”.
Места, которые мы посетим:
- Смотровая площадка на Масличной горе, откуда открывается прекрасный вид на Иерусалим, в том числе на Старый город 🏙️ и на Храмовую гору, где находится одна из самых важный в исламе мечетей - Мечеть Эль-Акса.
- Гефсиманский сад, где Иисус молился в последнюю ночь перед арестом.
- Кварталы Старого города, Римскую улицу “Кардо”.
- Стена Плача и Храм Гроба Господня.