Найдено 3 экскурсии в категории « Education City » в Дохе на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 6 чел. Education city и спортивный музей 3-2-1 в Дохе Увидеть лучшие образцы инновационных культурных проектов Катара и инсталляцию Дэмиена Хёрста $350 за всё до 6 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Всё лучшее за городом Отправиться из Дохи в музей Шейха Фейсала, Город образования и в гости к верблюдам $370 за всё до 6 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Маршрут вдохновения: мечеть и музеи От архитектурных и религиозных шедевров Дохи - к диалогу с арабским авангардом Начало: У вашего отеля $350 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

