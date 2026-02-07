Мои заказы

Национальная библиотека Катара – экскурсии в Дохе

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальная библиотека Катара» в Дохе на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Education city и спортивный музей 3-2-1 в Дохе
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Education city и спортивный музей 3-2-1 в Дохе
Увидеть лучшие образцы инновационных культурных проектов Катара и инсталляцию Дэмиена Хёрста
Сегодня в 09:00
9 фев в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Всё лучшее за городом
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё лучшее за городом
Отправиться из Дохи в музей Шейха Фейсала, Город образования и в гости к верблюдам
9 фев в 08:00
11 фев в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
Маршрут вдохновения: мечеть и музеи
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Маршрут вдохновения: мечеть и музеи
От архитектурных и религиозных шедевров Дохи - к диалогу с арабским авангардом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Национальная библиотека Катара»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Education city и спортивный музей 3-2-1 в Дохе;
  2. Всё лучшее за городом;
  3. Маршрут вдохновения: мечеть и музеи.
Какие места ещё посмотреть в Дохе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Рынок Сук Вакиф;
  3. Район Мушериб;
  4. Район Вест-Бэй;
  5. Набережная;
  6. Набережная Корниш;
  7. Голубая мечеть;
  8. «Маленькая Венеция»;
  9. Золотая мечеть;
  10. Амфитеатр.
Сколько стоит экскурсия по Дохе в феврале 2026
Сейчас в Дохе в категории "Национальная библиотека Катара" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 370. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Национальная библиотека Катара», 1 ⭐ отзыв, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель