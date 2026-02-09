Завораживающие панорамы вершин Тянь-Шаня раскинутся перед вами! Вы будете любоваться ими с высоты 3200 метров, а ещё покатаетесь на коньках на высокогорном ледовом катке Медеу и проедете по канатной дороге
Описание экскурсииЭкскурсионная программа: Прибытие в Урочище Медеу В окружении волшебных горных пейзажей находится самый большой в мире высокогорный ледовый каток, а также плотина, которая охраняет город от разрушительных селей, формирующихся на вершинах Западного Тянь-Шаня. При желании, Вы сможете подняться по ступенькам здоровья (372 ступени). Канатная дорога от Медео до Шымбулака и Талгарского перевала Далее канатная или как её ещё называют гондольная дорога, доставит Вас на высоту 2230 метров над уровнем моря, где располагается горнолыжный курорт Шымбулак, считающийся одной из лучших горнолыжных баз на территории СНГ. Дорогу построили совсем недавно — в 2011 году на современном оборудовании. И еще вы поднимитесь на высоту 3200 м. на Талгарский перевал. Возвращение в город Важная информация:
- Мы не развозим по отелям.
- Канатную дорогу вы оплачиваете отдельно в кассу. Если вы хотите, чтобы гид сопровождал вас на канатной дороге, то сумма билета гиду делится на участников тура.
- Наденьте удобную, теплую одежду и треккинговую обувь • Возьмите с собой перекус и воду Гид ходит с вами по экологической дороге. Будет подъем. Поэтому могут закладывать уши. Всю информацию гид рассказывает в машине.
По будням в 10:00, по согласованию с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медео
- Шымбулак
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу с Медео до Талгарского (оплата за вас и гида) Если вы боитесь высоты то можно воспользоваться Эко маршруткой. Билет на Эко маршрутку оплачиваете вы за себя и гида.
- Прокат коньков
- Прокат лыж
- Входные билеты на каток
- Входные билеты на горнолыжный курорт
- Если вы захотели остаться на этой экскурсии подольше то оплачиваете за дополнительное время. Гид ждёт 15-20 мин и уезжает. Поэтому заранее информируете гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом. Каток не работает. С отелей не забираем!!! С детьми не берём на экскурсию
Завершение: По согласованию с гидом. По отелям не развозим!!! С детьми не берём на экскурсию!!
Когда и сколько длится?
Когда: По будням в 10:00, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У меня была экскурсия с Мирой, это было потрясающее время! Гид Мира эффективна, эмпатичная, все рассказывает, дает время для самопровождения, мне понравилось, в следующий раз, когда я посещу Алматы, обязательно возьму тур с ней.
Это был лучший день в моей жизни!
Всем рекомендую этого гида для качественного времяпровождения 🫶🏻
Это был лучший день в моей жизни!
Всем рекомендую этого гида для качественного времяпровождения 🫶🏻
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Н
Очень милая приятная гид Мира! Чувствует туриста, помогает во всем. Мирочка, всех благ тебе, здоровья, терпения, любви!
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Н
Сама поездка была спокойной. На экскурсии мы были одни, поэтому она получилась индивидуальной. Горы великолепны, погода была хорошей, солнце и тишина. Мира рассказала нам о городе и отвечала на все наши вопросы. Спасибо мы остались довольны.
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Т
Одна из прекрасных Туров.
Виды бесподобны. Мира - очень классный и энергичный гид, который расскажет обо всем - о горах, людях, городе
Виды бесподобны. Мира - очень классный и энергичный гид, который расскажет обо всем - о горах, людях, городе
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Э
Мы ехали во Вьетнам через Алматы из Москвы. В нашем распоряжении был целый день, чтобы провести его в Алматы. Нам повезло с погодой. Сразу на сайте нашли Миру гида и
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В
"Мне понравилось, что Мира пошла на встречу и изменила время экскурсии.
Было приятно с ней общаться. Приехали в горы можно сказать в зимнею сказку. Гуляли, катались на ледянках. Я решил поехать
Было приятно с ней общаться. Приехали в горы можно сказать в зимнею сказку. Гуляли, катались на ледянках. Я решил поехать
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