Вы побываете в Чарынском каньоне между прочим второй по размеру каньон после Большого Американского...
Вы побываете в Чарынском каньоне между прочим второй по размеру каньон после Большого Американского Каньона.
Необыкновенные пейзажи покорят ваше сердце.
Вы попадёте как-будто на другую планету. На Марс. А знаете почему? Каньон красного цвета.
Затем мы пройдем 3 км по каньону.
Обещаю прогулка будет занимательной. После такого пешего похода вам захочется прохлады и Вы увидите Бартогайское водохранилище.
Приятного Вам путешествия!
Необыкновенные пейзажи покорят ваше сердце.
Вы попадёте как-будто на другую планету. На Марс. А знаете почему? Каньон красного цвета.
Затем мы пройдем 3 км по каньону.
Обещаю прогулка будет занимательной. После такого пешего похода вам захочется прохлады и Вы увидите Бартогайское водохранилище.
Приятного Вам путешествия!
Что вы увидите 🤩
- Чарынский каньон
- Бартогайское водохранилище
- перевал «Кокпек»
Мы можем изменить время выезда. Желание клиента для нас закон.
Экскурсионная программа:
- Встреча в отеле или в назначенном месте
- Остановка в посёлке Байсеит на туристической базе
- Питание в кафе или сухой паёк
- Горный перевал «Кокпек»
- Въезд в национальный парк
- Подъём на смотровые точки
- Прогулка пешком до реки Чарын
- Недолгий привал
- Путь к обзорной площадке
- Возвращение к автобусу и поездка на Бартогайское водохранилище
- Возвращение в город
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Обед
- Экопост
- Место начала и завершения
- У вашего отеля или в назначенном месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00 или по согласованию с гидомЭкскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно в 8:00 или по согласованию с гидом
Мира Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
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