Вы побываете в Чарынском каньоне между прочим второй по размеру каньон после Большого Американского Каньона.



Необыкновенные пейзажи покорят ваше сердце.



Вы попадёте как-будто на другую планету. На Марс. А знаете почему? Каньон красного цвета.



Затем мы пройдем 3 км по каньону.



Обещаю прогулка будет занимательной. После такого пешего похода вам захочется прохлады и Вы увидите Бартогайское водохранилище.



Приятного Вам путешествия!