Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды

Исследуйте чарующую красоту Чарынского каньона, полюбуйтесь озерами Кольсай и Каинды.

Насладитесь путешествуйте с комфортом на кроссовере Toyota Highlander, чтобы каждый момент стал по-настоящему незабываемым!
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды
Чарынский каньон, озера Кольсай и Кайнды
Ближайшие даты:
24
фев26
фев28
фев3
мар5
мар7
мар10
мар
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Чарующая природа Чарынского каньона

Откройте для себя удивительную красоту Чарынского каньона, который восхищает своей величественной природой и уникальными ландшафтами. Этот природный памятник предлагает незабываемые виды, которые вдохновляют и наполняют энергией.

Озера Кольсай и Каинды

Не упустите возможность полюбоваться живописными озерами Кольсай и Каинды. Эти водоемы славятся своей кристально чистой водой и великолепными пейзажами, которые создают идеальные условия для отдыха и фотографий.

Кулинарные удовольствия

Во время путешествия вы сможете насладиться обедом и ужином в уютном придорожном кафе. Местная кухня порадует вас разнообразием блюд и уникальными вкусами, которые оставят приятные воспоминания о вашем путешествии.

Комфортные путешествия

Путешествуйте с комфортом на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Этот транспорт обеспечит вам удобство и безопасность на протяжении всего маршрута, позволяя сосредоточиться на красоте окружающего мира и наслаждаться каждым моментом.

Заключение

Погрузитесь в атмосферу природы и насладитесь всеми прелестями, которые дарит вам это удивительное путешествие. Каждый момент будет запомниться, и вы вернетесь домой с яркими впечатлениями и новыми открытиями.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Озеро Кольсай и озеро Кайнды
Что включено
  • Услуги гида
  • Комплексный обед на выбор
  • Шашлык (2 шт.) и напиток на ужин
  • Экосборы в нац. парках Чарын и Кольсай
  • 1 литр воды на человека
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Аренда лошади
  • Аренда лодки на озере Кольсай
  • Микроавтобус в Чарынском каньоне
  • Микроавтобус у озера Кайнды
  • Обед
  • Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из гостиницы в черте города
Завершение: В гостинице в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Благодарим вас за выбор Adam Tour для вашего предстоящего приключения! Мы рады приветствовать вас на борту нашего тура по захватывающей Алматинской области
  • Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием тура в объявлении, чтобы подробно узнать о захватывающем маршруте. Пожалуйста, не забудьте взять с собой все необходимые вещи, включая индивидуальную аптечку, солнечные очки, крем от загара, кепку и другие предметы для вашего комфорта и удовольствия
  • Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы ваш опыт с Adam Tour превзошел ваши ожидания
  • Мы с нетерпением ждем, чтобы отправиться в это приключение вместе с вами
  • С наилучшими пожеланиями
  • Еркин
  • Команда Adam Tour
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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