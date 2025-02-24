Насладитесь путешествуйте с комфортом на кроссовере Toyota Highlander, чтобы каждый момент стал по-настоящему незабываемым!
Описание экскурсии
Чарующая природа Чарынского каньона
Откройте для себя удивительную красоту Чарынского каньона, который восхищает своей величественной природой и уникальными ландшафтами. Этот природный памятник предлагает незабываемые виды, которые вдохновляют и наполняют энергией.
Озера Кольсай и Каинды
Не упустите возможность полюбоваться живописными озерами Кольсай и Каинды. Эти водоемы славятся своей кристально чистой водой и великолепными пейзажами, которые создают идеальные условия для отдыха и фотографий.
Кулинарные удовольствия
Во время путешествия вы сможете насладиться обедом и ужином в уютном придорожном кафе. Местная кухня порадует вас разнообразием блюд и уникальными вкусами, которые оставят приятные воспоминания о вашем путешествии.
Комфортные путешествия
Путешествуйте с комфортом на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Этот транспорт обеспечит вам удобство и безопасность на протяжении всего маршрута, позволяя сосредоточиться на красоте окружающего мира и наслаждаться каждым моментом.
Заключение
Погрузитесь в атмосферу природы и насладитесь всеми прелестями, которые дарит вам это удивительное путешествие. Каждый момент будет запомниться, и вы вернетесь домой с яркими впечатлениями и новыми открытиями.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Озеро Кольсай и озеро Кайнды
Что включено
- Услуги гида
- Комплексный обед на выбор
- Шашлык (2 шт.) и напиток на ужин
- Экосборы в нац. парках Чарын и Кольсай
- 1 литр воды на человека
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Аренда лошади
- Аренда лодки на озере Кольсай
- Микроавтобус в Чарынском каньоне
- Микроавтобус у озера Кайнды
- Обед
- Ужин
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Благодарим вас за выбор Adam Tour для вашего предстоящего приключения! Мы рады приветствовать вас на борту нашего тура по захватывающей Алматинской области
- Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием тура в объявлении, чтобы подробно узнать о захватывающем маршруте. Пожалуйста, не забудьте взять с собой все необходимые вещи, включая индивидуальную аптечку, солнечные очки, крем от загара, кепку и другие предметы для вашего комфорта и удовольствия
- Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы здесь, чтобы ваш опыт с Adam Tour превзошел ваши ожидания
- Мы с нетерпением ждем, чтобы отправиться в это приключение вместе с вами
- С наилучшими пожеланиями
- Еркин
- Команда Adam Tour