Эта экскурсия создана для путешественников, которые хотят глубже понять многослойную историю Алматы. На ней вы не просто увидите популярные туристические места, а прочувствуете город во всём многообразии. Сначала откроете для себя знаковые площади и памятники. А затем исследуете близлежащие природные локации — живописные предгория Заилийского Алатау.

Описание экскурсии

Вознесенский собор и площадь 28 гвардейцев-панфиловцев

Экскурсия начинается на площади Вознесенского собора, одного из самых высоких деревянных зданий в мире. Здесь будет рассказ об истории собора, его реставрации и значении для культуры города. Мы прогуляемся по парку 28 гвардейцев-панфиловцев и познакомимся с памятниками, посвященными героям Великой Отечественной войны.

Отель Казахстан и Дворец Республики

Поговорим об история Дворца Республики, его роль в культурной жизни города. А на примере памятника Абаю вспомним о знаковых персоналиях.

Площадь Республики

Центральная площадь города, где проходят главные праздники и митинги. На ней расположены монументы независимости нашей Республики. Вас ждёт рассказ о бывшей резиденции президента и о роли площади в политической жизни Казахстана.

Водопад в Аюсайе

После прибытия вас ожидает короткий треккинг к Аюсайским водопадам и чаепитие (в зависимости от погодных условий).

Организационные детали