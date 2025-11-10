Исследовать основные достопримечательности и насладиться загородным отдыхом за 1 день
Эта экскурсия создана для путешественников, которые хотят глубже понять многослойную историю Алматы.
На ней вы не просто увидите популярные туристические места, а прочувствуете город во всём многообразии. Сначала откроете для себя знаковые площади и памятники. А затем исследуете близлежащие природные локации — живописные предгория Заилийского Алатау.
Вознесенский собор и площадь 28 гвардейцев-панфиловцев
Экскурсия начинается на площади Вознесенского собора, одного из самых высоких деревянных зданий в мире. Здесь будет рассказ об истории собора, его реставрации и значении для культуры города. Мы прогуляемся по парку 28 гвардейцев-панфиловцев и познакомимся с памятниками, посвященными героям Великой Отечественной войны.
Отель Казахстан и Дворец Республики
Поговорим об история Дворца Республики, его роль в культурной жизни города. А на примере памятника Абаю вспомним о знаковых персоналиях.
Площадь Республики
Центральная площадь города, где проходят главные праздники и митинги. На ней расположены монументы независимости нашей Республики. Вас ждёт рассказ о бывшей резиденции президента и о роли площади в политической жизни Казахстана.
Водопад в Аюсайе
После прибытия вас ожидает короткий треккинг к Аюсайским водопадам и чаепитие (в зависимости от погодных условий).
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Foton
В Аюсайском ущелье нам предстоит небольшая пешая прогулка(~1 км), поэтому людям с ограниченной подвижностью, а также родителям с детьми на колясках, возможно, будет не очень комфортно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вознесенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1230 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки. читать дальше
На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!