Мои заказы

История, символы и природа Алматы

Исследовать основные достопримечательности и насладиться загородным отдыхом за 1 день
Эта экскурсия создана для путешественников, которые хотят глубже понять многослойную историю Алматы.

На ней вы не просто увидите популярные туристические места, а прочувствуете город во всём многообразии. Сначала откроете для себя знаковые площади и памятники. А затем исследуете близлежащие природные локации — живописные предгория Заилийского Алатау.
История, символы и природа Алматы© Эмре
История, символы и природа Алматы© Эмре
История, символы и природа Алматы© Эмре
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вознесенский собор и площадь 28 гвардейцев-панфиловцев

Экскурсия начинается на площади Вознесенского собора, одного из самых высоких деревянных зданий в мире. Здесь будет рассказ об истории собора, его реставрации и значении для культуры города. Мы прогуляемся по парку 28 гвардейцев-панфиловцев и познакомимся с памятниками, посвященными героям Великой Отечественной войны.

Отель Казахстан и Дворец Республики

Поговорим об история Дворца Республики, его роль в культурной жизни города. А на примере памятника Абаю вспомним о знаковых персоналиях.

Площадь Республики

Центральная площадь города, где проходят главные праздники и митинги. На ней расположены монументы независимости нашей Республики. Вас ждёт рассказ о бывшей резиденции президента и о роли площади в политической жизни Казахстана.

Водопад в Аюсайе

После прибытия вас ожидает короткий треккинг к Аюсайским водопадам и чаепитие (в зависимости от погодных условий).

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Foton
  • В Аюсайском ущелье нам предстоит небольшая пешая прогулка(~1 км), поэтому людям с ограниченной подвижностью, а также родителям с детьми на колясках, возможно, будет не очень комфортно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вознесенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмре
Эмре — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1230 туристов
Я и моя команда делаем полезные и необычные обзорные экскурсии с 2019 года. Наши гиды всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.
читать дальше

На экскурсии вы можете услышать от нас о современной турецкой литературе, узнать больше об экономике региона и проникнуться жизнью Стамбула. А ещё мы поделимся с вами любовью к прекрасному турецкому напитку — фисташковому кофе. Дополнительно можно провести эксклюзивные экскурсии на частных яхтах по Босфору для вашей компании. В 2024 году мы сделали экспансию, и теперь проводим экскурсии не только в Стамбуле, но и в городе Алмате (Казахстан). Будем рады встрече и новым знакомствам!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Неформальный Алматы
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неформальный Алматы: живописные уголки и творческий дух
Почувствуйте теплоту и свободу на прогулке по уникальным местам Алматы, в компании знающего гида
Начало: В кофейне в центре города
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Алматы вас вдохновит
На машине
6 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
14 532 ₽ за всё до 2 чел.
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
На машине
13 часов
-
20%
11 отзывов
Фотопрогулка
до 12 чел.
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
7999 ₽9998 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы