Горные озёра и величественный каньон уже ждут вас. Вы узнаете, чем необычно озеро Кайынды, как кружится голова от травяных ароматов у Кольсайских озёр. Вы не успеете устать от дороги: транспорт будет комфортным, пейзажи за окном — восхитительными, а рассказ гида — увлекательным.

Описание экскурсии

Озеро Кайынды

Оно затаилось среди хвойного леса в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Озеро образовалось всего 200 лет назад после землетрясения в этих местах. Чем оно так необычно? Часть елей до сих пор крепко держится за дно. Со стороны это выглядит чарующе — сквозь ровную гладь воды, как братья-великаны, поднимаются гигантские оголившиеся стволы. Прогуляемся вдоль озера и полюбуемся застывшей красотой.

Кольсайские озёра

Кольсай — это цепь высокогорных озёр цвета глубокого вечернего неба, хвойный лес вокруг, головокружащие ароматы смолы и дикого разнотравья. Не спеша пройдёмся вокруг Нижнего Кольсайского озера, увидим, как плавает форель, и сфотографируемся на фоне природы.

Чёрный каньон

Остановимся на смотровой площадке Черного каньона. Гид подробно расскажет об этом чуде природы, а вы увидите его своими глазами!

Маршрут

06:00 — начало посадки на Байтурсынова 100, между улицами Абая и Сатпаева

06:30 — отправление, гид в пути даст информацию

11:00 — прибытие в посёлок Саты, пересадка на авто УАЗ/ПАЗ,

выезд на нижний паркинг озера Каинды

11:30 — пеший подъём до озера 2,5 км в одну сторону, свободное время

13:30 — выезд в посёлок

14:00 — пересадка в автобус, выезд на озеро Кольсай

14:40 — прибытие на Кольсай, свободное время

17:00 — выезд в сторону Алматы

18:30 — посещение смотровой площадки Черного каньона

до 23:00 — возвращение в Алматы

17:00 – Выезд в сторону Алматы

18:30 – Посещение смотровой площадки Черного каньона

до 23:00 – Возвращение в Алматы

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Поездка пройдёт на большом комфортабельном автобусе на 48 мест. Детских кресел нет

Дорога в одну сторону занимает около 5 часов

Ограничений по возрасту нет

Что входит в стоимость, а что нет

Включено: трансфер, экологические сборы, экскурсионная программа

Дополнительные расходы: обед, вода (можно взять с собой)

Как одеться