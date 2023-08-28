Кольсайские озёра, Кайынды и Чёрный каньон за 1 день

Автопешеходный тур к красотам Казахстана
Горные озёра и величественный каньон уже ждут вас. Вы узнаете, чем необычно озеро Кайынды, как кружится голова от травяных ароматов у Кольсайских озёр.

Вы не успеете устать от дороги: транспорт будет комфортным, пейзажи за окном — восхитительными, а рассказ гида — увлекательным.
5
6 отзывов
Кольсайские озёра, Кайынды и Чёрный каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чёрный каньон за 1 день
Кольсайские озёра, Кайынды и Чёрный каньон за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Озеро Кайынды

Оно затаилось среди хвойного леса в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Озеро образовалось всего 200 лет назад после землетрясения в этих местах. Чем оно так необычно? Часть елей до сих пор крепко держится за дно. Со стороны это выглядит чарующе — сквозь ровную гладь воды, как братья-великаны, поднимаются гигантские оголившиеся стволы. Прогуляемся вдоль озера и полюбуемся застывшей красотой.

Кольсайские озёра

Кольсай — это цепь высокогорных озёр цвета глубокого вечернего неба, хвойный лес вокруг, головокружащие ароматы смолы и дикого разнотравья. Не спеша пройдёмся вокруг Нижнего Кольсайского озера, увидим, как плавает форель, и сфотографируемся на фоне природы.

Чёрный каньон

Остановимся на смотровой площадке Черного каньона. Гид подробно расскажет об этом чуде природы, а вы увидите его своими глазами!

Маршрут

06:00 — начало посадки на Байтурсынова 100, между улицами Абая и Сатпаева
06:30 — отправление, гид в пути даст информацию
11:00 — прибытие в посёлок Саты, пересадка на авто УАЗ/ПАЗ,
выезд на нижний паркинг озера Каинды
11:30 — пеший подъём до озера 2,5 км в одну сторону, свободное время
13:30 — выезд в посёлок
14:00 — пересадка в автобус, выезд на озеро Кольсай
14:40 — прибытие на Кольсай, свободное время
17:00 — выезд в сторону Алматы
18:30 — посещение смотровой площадки Черного каньона
до 23:00 — возвращение в Алматы
17:00 – Выезд в сторону Алматы
18:30 – Посещение смотровой площадки Черного каньона
до 23:00 – Возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на большом комфортабельном автобусе на 48 мест. Детских кресел нет
  • Дорога в одну сторону занимает около 5 часов
  • Ограничений по возрасту нет

Что входит в стоимость, а что нет

  • Включено: трансфер, экологические сборы, экскурсионная программа
  • Дополнительные расходы: обед, вода (можно взять с собой)

Как одеться

  • По погоде — весной и осенью бывают ветры. В летнее время обязательно возьмите с собой рубашку с длинным рукавом и солнцезащитные очки, головной убор
  • Оптимальная обувь — кроссовки, кеды, мокасины

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улица Байтурсынова 100
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Д
28 авг 2023
👍
А
28 июл 2023
Экскурсия супер, рекомендую. Машина удобная, в 38 градусов было комфортно.

Ну и главное, спасибо Нурлану, отличный водитель, экскурсовод и собеседник!
Наталья
26 июл 2023
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации. Изюминкой стала поездка на лошадях к озеру Кайнды. Экскурсия на целый день, так что нужно рассчитывать свои силы. Пешком тоже приходится гулять достаточно много. Но нам все понравилось.
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации.
С
25 июл 2023
Благодарю организаторов, в один день посещение такого количества красивых мест. Комфортно, заботливо и красиво!
Александр
19 июл 2023
Я провел замечательный день, экскурсия была организованна блестяще. Очень хочется отметить гида - водителя Асхата за его профессионализм и интересный рассказ о культуре страны ее колорите и интересные факты о
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посещаемых достопримечательность. Я был просто изумлен пейзажем озера и марсианским видом каньона. Безусловно в следующий раз я обращусь к организатору тура Светлане для проведения следующих экскурсий. На все 100 рекомендую. Я остался очень доволен выбором турагента.

Е
14 июл 2023
Очень классная экскурсия! Так как группа не набралась, ездили в водителем/гидом вдвоем. Прекрасное отношение к клиенту - много интересной информации, советы куда еще съездить, что посмотреть. Вкусно покормили. К сожалению
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не попали на Чарынский каньон, так как пошел сильный дождь и в парк не пускали по причинам безопасности, но зато потом довезли прямо до отеля. Очень рекомендую, буду брать тур от этих организаторов в будущем.

Входит в следующие категории Алматы

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