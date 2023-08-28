Кольсайские озёра, Кайынды и Чёрный каньон за 1 день
Автопешеходный тур к красотам Казахстана
Горные озёра и величественный каньон уже ждут вас. Вы узнаете, чем необычно озеро Кайынды, как кружится голова от травяных ароматов у Кольсайских озёр.
Вы не успеете устать от дороги: транспорт будет комфортным, пейзажи за окном — восхитительными, а рассказ гида — увлекательным.
5
6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Озеро Кайынды
Оно затаилось среди хвойного леса в одном из ущелий Кунгей-Алатау. Озеро образовалось всего 200 лет назад после землетрясения в этих местах. Чем оно так необычно? Часть елей до сих пор крепко держится за дно. Со стороны это выглядит чарующе — сквозь ровную гладь воды, как братья-великаны, поднимаются гигантские оголившиеся стволы. Прогуляемся вдоль озера и полюбуемся застывшей красотой.
Кольсайские озёра
Кольсай — это цепь высокогорных озёр цвета глубокого вечернего неба, хвойный лес вокруг, головокружащие ароматы смолы и дикого разнотравья. Не спеша пройдёмся вокруг Нижнего Кольсайского озера, увидим, как плавает форель, и сфотографируемся на фоне природы.
Чёрный каньон
Остановимся на смотровой площадке Черного каньона. Гид подробно расскажет об этом чуде природы, а вы увидите его своими глазами!
Маршрут
06:00 — начало посадки на Байтурсынова 100, между улицами Абая и Сатпаева 06:30 — отправление, гид в пути даст информацию 11:00 — прибытие в посёлок Саты, пересадка на авто УАЗ/ПАЗ, выезд на нижний паркинг озера Каинды 11:30 — пеший подъём до озера 2,5 км в одну сторону, свободное время 13:30 — выезд в посёлок 14:00 — пересадка в автобус, выезд на озеро Кольсай 14:40 — прибытие на Кольсай, свободное время 17:00 — выезд в сторону Алматы 18:30 — посещение смотровой площадки Черного каньона до 23:00 — возвращение в Алматы 17:00 – Выезд в сторону Алматы 18:30 – Посещение смотровой площадки Черного каньона до 23:00 – Возвращение в Алматы
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Поездка пройдёт на большом комфортабельном автобусе на 48 мест. Детских кресел нет
Дорога в одну сторону занимает около 5 часов
Ограничений по возрасту нет
Что входит в стоимость, а что нет
Включено: трансфер, экологические сборы, экскурсионная программа
Дополнительные расходы: обед, вода (можно взять с собой)
Как одеться
По погоде — весной и осенью бывают ветры. В летнее время обязательно возьмите с собой рубашку с длинным рукавом и солнцезащитные очки, головной убор
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Байтурсынова 100
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Svetlana — Организатор в Алматы
Провёл экскурсии для 846 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я представляю лицензированное туристическое агентство в Казахстане. С радостью покажем вам нашу удивительную страну и расскажем о ней самое интересное.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
28 авг 2023
👍
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Артур
28 июл 2023
Экскурсия супер, рекомендую. Машина удобная, в 38 градусов было комфортно.
Ну и главное, спасибо Нурлану, отличный водитель, экскурсовод и собеседник!
Наталья
26 июл 2023
Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид Нурлан рассказывал интересные истории, накормил обедом, показывал наиболее интересные локации. Изюминкой стала поездка на лошадях к озеру Кайнды. Экскурсия на целый день, так что нужно рассчитывать свои силы. Пешком тоже приходится гулять достаточно много. Но нам все понравилось.
С
Сергей
25 июл 2023
Благодарю организаторов, в один день посещение такого количества красивых мест. Комфортно, заботливо и красиво!
Александр
19 июл 2023
Я провел замечательный день, экскурсия была организованна блестяще. Очень хочется отметить гида - водителя Асхата за его профессионализм и интересный рассказ о культуре страны ее колорите и интересные факты о читать дальше
посещаемых достопримечательность. Я был просто изумлен пейзажем озера и марсианским видом каньона. Безусловно в следующий раз я обращусь к организатору тура Светлане для проведения следующих экскурсий. На все 100 рекомендую. Я остался очень доволен выбором турагента.
Е
Евгения
14 июл 2023
Очень классная экскурсия! Так как группа не набралась, ездили в водителем/гидом вдвоем. Прекрасное отношение к клиенту - много интересной информации, советы куда еще съездить, что посмотреть. Вкусно покормили. К сожалению читать дальше
не попали на Чарынский каньон, так как пошел сильный дождь и в парк не пускали по причинам безопасности, но зато потом довезли прямо до отеля. Очень рекомендую, буду брать тур от этих организаторов в будущем.